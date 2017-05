Nov 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12435.00 NSE 59430.00 ============= TOTAL 71865.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07CP5 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 0.00% 30-Dec-16 111.9832 9.9000 100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1500 6.5200 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6500 7.2400 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 101.1100 7.2000 100.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.77% 09-Jun-17 100.7900 7.1600 500.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 101.1100 7.2000 100.00 INE001A07JK7 HDFC LTD 9.50% 13-Sep-17 101.6400 7.2000 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.9700 6.5000 9.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 08-Oct-17 101.5600 7.2000 50.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.2700 6.6800 8.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.9600 6.5800 9.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 23-Oct-17 145.8400 7.1500 6.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.5800 7.1100 500.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 102.8100 7.2200 120.00 INE192R07026 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Apr-18 103.1300 7.6200 90.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 86.3900 0.0000 8.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 102.9400 7.6000 888.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 85.4300 0.0000 8.30 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.72% 15-Apr-19 103.0561 7.2600 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.7000 6.6200 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 103.0000 6.8000 300.00 INE674N07089 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 0.00% 05-Jul-19 105.8700 8.5500 42.00 INE082O07026 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-19 104.0900 8.2300 80.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 102.1600 7.5200 250.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 134.7100 9.1600 35.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 102.2803 6.6000 150.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 105.5400 8.6500 900.00 INE849A08066 TRENT LIMITED 7.84% 10-Sep-19 100.5434 7.6000 250.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.8266 7.5500 250.00 INE033L07AF6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Oct-19 104.1367 7.9400 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 104.9900 6.6500 250.00 INE192R07042 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Nov-19 106.0621 7.6500 80.00 INE233B08103 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.50% 20-Nov-19 104.8600 7.6100 80.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 100.0766 7.7400 200.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-19 107.3100 8.0800 70.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 105.3800 6.7300 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.8900 6.7500 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 103.0600 8.1800 500.00 INE121H07BR0 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.2200 8.1500 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 109.3000 0.0000 6.20 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 106.7300 6.8700 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 109.4800 6.8800 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7200 9.2900 5.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.8500 7.2400 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.8600 7.2400 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 113.3000 0.0000 1.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 110.5800 7.3500 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 111.3200 7.2900 2.00 INE733E07HA2 NTPC LTD 9.00% 25-Jan-25 111.2000 7.1200 0.60 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.8300 7.0300 250.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 107.7700 7.0300 200.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.2000 10.5000 1.50 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 106.9800 6.0200 80.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 107.3900 6.9500 803.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 106.8000 7.4100 650.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 107.1900 7.3700 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 102.0000 8.5900 1.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.0800 7.0300 250.00 INE511C08977 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 09-Sep-26 100.0000 0.0000 21.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.3000 8.7900 4.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 103.3200 7.1700 3.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.9900 9.1400 2.50 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.7400 6.9600 150.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.5900 7.6000 510.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.0000 8.6500 200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 104.3900 6.8900 350.00 INE392I08011 HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. 7.60% 09-Nov-26 100.7800 0.0000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 102.2700 7.5600 100.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 9.0200 29.50 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 118.9800 5.9600 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 120.5400 0.0000 250.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.38% 12-Nov-28 119.0200 6.0900 20.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 121.5300 5.9600 12.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 27-Mar-29 121.7900 5.9900 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 103.3000 11.0300 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.5400 0.0000 4.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.6900 6.0000 13.10 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 102.5000 0.0000 3.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 103.0300 6.9900 250.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 103.7500 10.1000 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 3.2800 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.8200 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.1300 10.6000 455.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 23.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 103.0900 9.8600 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.5600 9.7800 4.00 NSE === INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 178.7900 0.0000 11.20 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 149.9800 0.0000 5.40 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 153.9500 0.0000 4.50 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 188.5800 0.0000 1.30 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.1586 7.2047 240.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.5100 0.0000 5.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 152.4400 0.0000 0.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 176.9700 0.0000 1.90 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 164.8800 0.0000 2.50 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1541 6.5200 50.00 INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 150.4900 0.0000 2.50 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 153.4500 0.0000 2.70 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6465 7.2400 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.3726 6.3500 2500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.3726 6.4845 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.2578 6.6795 450.00 INE093J07700 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 168.8000 0.0000 3.50 INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 147.0890 0.0000 2.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1123 7.2000 100.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 09-Jun-17 100.7933 7.1600 500.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.1121 7.2000 100.00 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.5779 9.5400 130.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6363 7.2000 100.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 102.0150 6.7500 500.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 102.0150 6.7500 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.5636 7.2000 50.00 INE538L07114 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.8207 8.5172 60.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 101.3393 6.9900 500.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.5799 7.1100 500.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.6330 7.2333 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.6330 7.2333 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 102.5331 6.4800 100.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 102.5331 6.4800 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.4363 6.7019 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 102.3383 6.8500 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 102.3383 6.8500 50.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 100.0000 7.7982 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.7064 6.5500 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.7064 6.5500 50.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4300 1.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 86.7307 7.0000 7.10 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 105.5201 6.7000 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 105.5201 6.7000 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 102.9427 7.5999 888.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5953 6.0600 2250.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5953 6.0600 1000.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2800 4.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.72% 15-Apr-19 103.0561 7.2600 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.5528 6.6300 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.5528 6.6300 500.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 103.0561 7.2600 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.7008 6.6200 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.9979 6.8000 300.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 103.0042 7.2600 250.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 103.0042 7.2600 250.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 2.40 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 2.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 18.1400 1.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 2.80 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.5341 7.2600 800.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.5141 7.2684 400.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 102.1590 7.5200 250.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 4.20 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 101.6645 7.2699 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1491 7.3000 1000.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1491 7.3000 1000.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 105.5365 8.6500 900.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.8260 7.4321 700.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.8260 7.4321 350.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 104.0335 7.0500 10.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 101.0724 7.0598 500.00 INE849A08066 TRENT LIMITED 7.84% 10-Sep-19 100.5434 7.6000 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 101.6982 7.2500 100.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.8266 7.5500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.7870 6.7500 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.7870 6.7500 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 105.6578 6.7100 50.00 INE033L07AF6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Oct-19 104.1367 7.9400 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 103.5881 7.5500 10.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.4904 7.2200 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.4904 7.2200 150.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.7071 7.2050 1150.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.7071 7.2050 1150.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 100.0766 7.7400 200.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 104.0363 7.2500 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 105.3796 6.7300 100.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 102.9422 7.5014 150.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.3833 6.6500 500.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.3833 6.6500 500.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.6862 7.4200 50.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 100.9373 9.5500 140.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.8356 7.0500 20.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 11.25% 28-Sep-20 103.4854 9.9048 150.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3470 7.0000 500.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3470 7.0000 500.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 105.4210 6.6500 100.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 105.4210 6.6500 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 103.0062 6.7200 200.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 103.0062 6.7200 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.7041 8.2000 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 108.4571 8.0137 90.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.6687 6.7882 250.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 101.9800 7.5500 4.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 104.4922 6.7200 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 104.4922 6.7200 100.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.2000 8.1531 12.50 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 101.1100 7.3000 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 102.1177 6.7100 730.00 INE438A07110 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-21 100.7618 7.3000 100.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.1575 8.4500 200.00 INE477A07217 CANFIN HOMES LIMITED 7.77% 15-Nov-21 99.9700 7.7800 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 113.0868 6.8900 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 106.7328 6.8700 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 106.7356 6.8700 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 107.3000 7.3646 126.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 109.4818 6.8800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 109.2917 6.9500 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 109.2916 6.9500 500.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 105.4444 7.1050 2.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 104.8300 7.5310 6.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9135 9.2500 355.30 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 102.6350 7.5500 4.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.9555 7.2200 1000.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.9555 7.2200 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.8637 7.2400 500.00 INE438A07136 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 20-Oct-23 100.0000 7.4900 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.8637 7.2400 500.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 110.5800 7.3503 6.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 103.0500 8.8000 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.8500 7.1600 50.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 111.2000 7.1200 0.60 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 106.2113 7.4500 250.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 106.2113 7.4500 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 106.6343 7.0500 135.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 106.6343 7.0500 135.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.8271 7.0300 350.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 108.7532 6.9800 350.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 108.7532 6.9800 350.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 108.1065 6.9800 350.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 108.1065 6.9800 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 107.4047 6.9575 1050.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 107.5233 6.9400 300.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-25 100.0000 8.2333 1000.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3788 8.6100 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 107.6600 7.2400 72.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 105.7247 7.1600 1700.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 105.7247 7.1600 1700.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 106.8010 7.4100 650.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 107.1881 7.3700 550.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 106.9776 7.4000 500.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.9290 8.7100 300.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.7800 7.4052 29.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.6000 9.1000 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.0811 7.0250 1650.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.0987 7.0225 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5150 9.3600 150.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.5000 8.9978 200.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 103.4449 7.3800 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 105.2284 7.1800 1000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 105.2284 7.1800 1000.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5600 250.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.8900 8.1500 8.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 102.4828 8.0450 500.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.5117 7.3600 1011.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.7437 6.9600 300.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.4531 7.6200 510.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.0100 8.6500 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2500 8.8000 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 104.3851 6.8900 1350.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.9516 6.9500 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 102.2730 7.5625 600.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 116.0000 5.9600 1.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 107.1096 6.9400 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 114.3939 7.0400 40.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 118.9600 5.9597 2.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 120.3518 6.0100 250.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 120.6231 6.0100 140.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 121.1173 6.0000 13.40 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 31-Mar-29 121.5948 6.0100 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 114.6946 7.0900 260.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 114.6946 7.0900 260.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 103.0632 8.1800 500.00 INE013A078H8 - - - 100.1233 8.4606 300.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.1849 8.8300 114.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 99.9500 11.7000 76.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.0054 10.5000 29.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.0000 11.4100 26.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.6500 9.5200 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.8588 5.9700 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3673 502.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 103.0302 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 127.0500 6.1500 6.20 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0084 10.3200 70.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1910 10.2800 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.7000 10.7400 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.0831 11.2500 2.00 ===============================================================================================