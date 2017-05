Nov 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3896.80 NSE 26817.60 ============= TOTAL 30714.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.23% 02-Jan-19 102.8000 0.0000 2.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 102.2800 6.7500 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.4000 7.3200 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 102.4100 6.8500 150.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 103.3800 10.0500 0.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 108.7100 10.5000 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 106.2400 0.0000 4.70 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5300 7.3000 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.5400 7.3000 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.9500 9.8600 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.7000 11.4600 1.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 111.8900 7.1200 160.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3400 0.0000 21.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 110.5800 7.1200 100.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 106.3500 7.0500 100.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.3300 7.0800 300.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.0400 7.5200 150.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.9300 0.0000 9.60 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.8500 9.0500 46.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 104.0600 7.0200 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.5500 8.9000 5.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.2000 8.6200 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.8000 6.9800 450.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0700 9.3800 432.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.4000 6.2000 10.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 121.2800 5.9400 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 121.4000 5.9700 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.5500 3.5200 38.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5000 9.5300 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 110.0500 6.2000 20.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 113.4700 5.9200 0.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.3500 7.0600 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.3000 9.9900 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.0700 10.0500 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.3200 0.0000 18.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.5500 10.1700 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2900 0.0000 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.2200 9.8000 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.0200 3.3100 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.2000 9.9500 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 109.8000 10.5000 0.50 NSE === INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1985 6.1500 50.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED -- 28-Jan-17 139.1838 9.4715 0.30 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 98.3573 6.5200 100.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 117.3601 8.0300 100.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.0000 7.7839 500.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.1013 7.5750 600.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 103.0091 6.5640 87.50 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 104.7000 8.0000 1.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 102.4258 6.6000 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 102.4258 6.6000 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.1940 6.7900 1000.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.1940 6.7911 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9193 9.1000 350.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9193 9.1000 350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 106.4645 6.6950 10.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 101.4678 7.4000 550.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.4035 7.3200 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.1000 9.0200 4.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.5565 6.7300 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.5565 6.7300 200.00 INE774D07QD3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.53% 25-Mar-20 100.0200 7.5369 750.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.2055 6.6600 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 103.0097 7.6000 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 103.0097 7.6000 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.2998 6.7169 120.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 106.2283 7.0043 350.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 106.2283 7.0043 350.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 105.2870 7.0000 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3142 7.0042 850.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3142 7.0042 850.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 101.2528 8.7700 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 104.6442 6.6200 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 104.6442 6.6200 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9900 8.8800 2.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0000 6.7000 2250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 100.0000 6.7156 1100.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 109.7649 6.9000 100.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 110.0000 6.8500 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 104.2871 8.1000 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 104.3500 8.8100 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 108.3007 7.1300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 108.3007 7.1350 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 105.0800 7.0400 181.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 103.6000 8.2200 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4900 9.3365 261.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 103.8500 8.2700 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5484 10.0935 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 111.8876 7.1200 160.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.5235 7.6800 30.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 110.5831 7.1200 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.7608 7.1750 600.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.7608 7.1737 350.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 106.3505 7.0500 200.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 106.2071 7.4500 320.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 108.2297 6.9673 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.2345 7.1300 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.7048 7.0600 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 107.3362 7.0500 100.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 104.0400 8.0700 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.0397 7.5200 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 105.0300 8.2000 5.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 103.7500 8.2000 4.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 107.1200 7.3800 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 107.0300 7.3700 10.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 105.0000 8.4600 28.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8000 8.6200 13.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.3179 6.9911 400.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.7600 9.3200 46.80 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.8500 9.0575 6.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 104.0625 7.0200 2050.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 104.0625 7.0200 1800.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.7900 4.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 101.5311 7.9100 150.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.6094 8.0520 50.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.9339 7.5500 120.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.2100 8.6200 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0800 8.8288 231.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5869 7.0000 750.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5869 7.0000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8900 200.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.2616 8.7000 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.5375 6.2539 10.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 122.6200 5.9500 44.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 103.1746 8.1500 1000.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 103.0089 10.1000 172.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.6000 11.2400 42.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 106.0000 9.8064 20.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.2987 9.9400 8.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.5047 9.9500 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 110.2100 9.8000 2.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 103.1746 8.1500 1000.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 113.3100 5.9400 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.4500 6.9516 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.3476 7.0600 1750.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 100.7000 8.8100 26.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2463 10.2300 52.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.3200 10.9200 48.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.9141 11.3200 44.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1917 10.2800 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com