Nov 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8268.60 NSE 39865.90 ============= TOTAL 48134.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE084A09126 BANK OF INDIA 10.55% 27-Jul-17 100.9400 9.0000 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.6700 6.7000 100.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 102.4300 6.6100 5.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-18 101.3400 7.4000 1000.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.62% 02-Aug-18 101.2700 7.7300 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.0100 0.0000 24.10 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.3400 6.6900 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.8300 6.6700 450.00 INE756I07AK8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.64% 14-Dec-18 100.3513 7.4500 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 105.4900 6.7400 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 105.0800 6.7500 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.2700 8.9500 150.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 102.5500 7.7000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.2900 6.8200 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.6700 17.5000 11.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.1900 6.8500 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 105.1000 6.8000 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 106.9300 6.7500 150.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 107.2000 6.7500 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.1000 7.3600 400.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 105.0700 8.9500 50.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.8700 6.7400 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 108.2900 7.0800 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 105.7900 7.7500 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.4200 7.3200 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.3000 0.0000 1.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 109.8500 7.4700 140.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.3200 8.0500 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.0000 0.0000 8.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 110.4600 7.1400 300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 107.6400 7.1900 150.00 INE871D07NK9 ILFS 9.00% 29-Dec-24 106.3300 7.9300 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.1400 7.1400 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.3500 10.4800 2.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.2400 7.1300 42.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.9200 7.0600 150.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 106.3200 7.4300 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.1100 7.5100 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.3700 7.1300 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.0000 9.1900 75.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.5200 8.9800 250.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 104.2400 9.0000 3.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.7900 5.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 150.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 2.2200 2.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.5100 8.6600 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 111.9900 5.8500 10.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 119.1300 6.1200 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 123.9400 5.7100 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.4000 0.0000 2.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.5300 7.0400 50.00 INE375R08066 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-32 119.5900 6.9500 315.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.7900 0.0000 8.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.0100 0.0000 24.00 INE028A09180 BANK OF BARODA 9.05% 27-Aug-99 102.2900 8.2900 100.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.8400 9.9200 56.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5700 0.0000 22.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2900 0.0000 6.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.8500 9.8200 2.00 NSE === INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1713 6.3300 300.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1713 6.3300 300.00 INE071G08601 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 21-Feb-17 113.1276 6.7702 200.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5663 6.3101 1500.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 116.4470 6.6501 500.00 INE148I07654 INDIABULL HSG FIN 10.50% 16-Jun-17 101.0479 8.1100 100.00 INE516Q07127 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-17 101.1089 11.0001 140.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6737 6.7000 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8030 6.5478 533.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 101.1484 7.2950 500.00 INE148I07FI1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 18-Jul-18 100.5758 8.5000 500.00 INE857Q07067 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-18 101.5318 7.8400 250.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.1215 8.6700 250.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 101.8301 7.5200 100.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 102.5000 8.9400 23.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.3364 6.6900 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.8250 6.6300 700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.8250 6.6300 250.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0000 7.3972 500.00 INE756I07AK8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.64% 14-Dec-18 100.3513 7.4500 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 105.4866 6.7400 150.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 104.9374 6.6100 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 104.9374 6.6100 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 105.0831 6.7500 100.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 101.3434 7.4000 1000.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 102.1555 7.3300 70.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 101.5028 7.5900 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 105.0170 7.3262 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.6955 9.1500 1220.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.2649 7.4200 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 104.6985 6.7700 55.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.1438 7.4200 1850.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.4545 7.3000 1600.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.6000 11.5715 1.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.5734 6.8000 49.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.7819 7.4300 500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.7819 7.4300 500.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 107.9677 5.7500 150.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.9697 6.7500 50.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.6485 7.4300 500.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.6485 7.4300 500.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.1484 6.7300 65.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.2909 6.8200 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.8511 6.7900 49.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 100.0000 7.2130 1750.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 104.4526 6.8500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 104.4526 6.8500 50.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.8319 7.3200 1000.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.8319 7.3232 1000.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 121.8101 7.3700 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.1852 6.8500 1000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.2503 6.8300 500.00 INE028A09180 BANK OF BARODA - 27-Aug-20 102.2700 8.2900 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.9496 7.4000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 105.1025 6.8000 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3287 7.0000 600.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3287 7.0000 600.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 106.9284 6.7500 150.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 107.2040 6.7500 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 104.5759 7.3500 50.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 103.4204 7.4506 350.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 101.6200 8.1900 0.60 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.59% 26-Aug-21 102.3500 9.0300 1.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.4079 6.8500 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 98.4240 9.3000 457.40 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6629 8.9698 450.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.5500 8.0600 124.30 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.7000 9.7426 2.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.2322 8.4300 200.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0621 6.6900 850.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 100.0000 6.7200 650.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 108.2924 7.0800 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.3778 8.2500 300.00 INE438A07128 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-22 100.5626 7.3700 350.00 INE438A07128 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-22 100.5626 7.3700 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 105.7863 7.7500 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.4224 7.8400 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 105.0300 7.0500 10.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 105.4300 7.1059 6.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.5500 8.8060 15.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5200 9.3300 55.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.9800 9.2400 4.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.3653 7.3300 200.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.3653 7.3300 98.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5356 7.2470 50.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 8.10% 17-Oct-23 100.3097 8.0300 10.00 INE438A07136 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 20-Oct-23 100.6424 7.3700 300.00 INE438A07136 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 20-Oct-23 100.6424 7.3700 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.3163 8.0500 530.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 110.4574 7.1400 300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 107.6429 7.1900 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.2901 7.1700 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.6014 7.2000 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 106.6971 7.1500 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 106.6971 7.1500 150.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 106.7900 7.0250 21.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.9997 7.1500 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.9997 7.1500 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.1354 7.1400 250.00 INE482A07043 CEAT LIMITED - 31-Jul-25 100.5733 8.7500 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.1678 7.1400 215.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.1678 7.1400 100.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 105.1500 8.1000 15.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.8466 6.9200 100.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 104.1700 8.0500 170.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3882 8.9250 1000.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.6442 7.3800 730.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 106.6256 7.0500 100.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 105.5400 7.4951 200.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 106.3181 7.4300 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 106.9920 7.0500 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 106.2251 7.4100 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 104.7266 8.2500 60.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 104.7266 8.2451 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 106.6210 7.4500 60.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.3000 8.8100 35.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.2140 7.4850 144.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 105.9000 7.9336 6.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 104.2000 9.0000 20.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.4000 9.4250 5.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 105.2000 8.0000 4.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8000 8.6200 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.2670 7.1400 255.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.2895 8.0900 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 144.10 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 103.9500 8.5800 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.7900 16.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 98.0312 9.3000 22.50 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.4900 8.4500 26.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.4675 7.3700 20.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.2794 8.1000 500.00 INE538L08096 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 17-Oct-26 100.7000 9.6244 37.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0724 8.8300 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.5664 7.5980 50.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.2604 8.7000 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 110.9161 7.0800 200.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 110.9161 7.0800 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 118.1036 6.0500 16.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 120.3000 6.0100 250.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 121.3752 5.9300 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 111.5542 7.0800 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 111.5542 7.0800 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 115.1400 7.0400 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.5600 11.2500 481.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 101.6088 7.9000 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.5000 10.3600 1.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - - 101.6088 7.9000 100.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.5275 50.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.2846 7.1200 100.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.2846 7.1200 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.1263 8.3900 350.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1980 10.2493 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2061 10.5000 20.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 101.0000 9.0800 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE