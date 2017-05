Nov 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13385.10 NSE 53772.20 ============= TOTAL 67157.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.3100 6.6500 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 08-Feb-17 100.4700 6.6000 100.00 INE916DA7IB5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.78% 10-Mar-17 100.5270 6.5500 400.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.9100 6.9900 905.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.5500 6.5500 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8700 6.3300 5.00 INE539K07015 CREDILA FINACIAL SERVICES PRIVATE 8.99% 07-Aug-17 100.9011 7.4000 500.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.7400 6.5900 100.00 INE514E08CL2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 102.1900 6.5700 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 102.3700 6.9500 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.4900 6.6000 150.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.1000 7.7000 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1200 7.3200 2500.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.2100 11.2500 3.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0300 9.0500 160.60 INE037S07013 SAYA HOMES PRIVATE LIMITED 0.00% 31-Aug-19 100.0000 21.0000 217.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.7200 6.7700 5.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 102.4000 7.4000 8.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 101.0400 7.2500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.2500 6.8300 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.0400 6.8000 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 105.5300 6.7100 50.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.5000 8.2000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 111.0500 9.9000 1.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 108.5700 7.0500 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.6300 7.8000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7200 9.2900 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.3700 7.3400 750.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 100.7300 9.8700 10.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.4800 7.3200 1850.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3400 3.8800 16.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.4100 7.1500 100.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 103.5000 8.2000 3.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 107.7400 7.1300 29.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 104.2300 8.0400 70.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.8500 7.3500 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 107.0100 7.0500 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 106.7600 7.4300 20.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.5300 7.4400 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.5100 7.1100 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2800 8.7900 3.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.0979 7.5100 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 101.6000 7.9000 500.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.8000 4.9300 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 111.1500 0.0000 1.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.7000 6.0000 13.50 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 109.0200 5.9200 1.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 110.0000 5.9400 0.30 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 120.5200 0.0000 15.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 120.5100 6.0200 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 121.3900 0.0000 1.90 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 123.0800 5.9300 0.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70%PERPETUAL 101.5500 4.1400 19.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.0500 8.2000 1.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 112.0500 0.0000 28.50 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 111.9800 0.0000 18.40 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.28% 21-Dec-30 109.8900 0.0000 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.8500 0.0000 2.30 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.0800 6.0000 10.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.5000 0.0000 1.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 100.1425 7.0000 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 128.3000 0.0000 28.10 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 112.7300 0.0000 0.60 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 112.5200 0.0000 0.50 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 110.7100 0.0000 1.10 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.6900 0.0000 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.8500 7.4300 552.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.8800 10.9500 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.2800 10.0400 609.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 106.4000 9.3000 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 99.9000 0.0000 13.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.5900 10.0000 79.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.1400 0.0000 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.6800 0.0000 1.00 NSE === INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 154.2800 0.0000 2.80 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 179.1700 0.0000 0.50 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 188.9900 0.0000 0.60 INE115A07II1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 23-Dec-16 108.5666 7.1000 3000.00 INE115A07II1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 23-Dec-16 108.5666 7.1000 500.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.1258 7.1962 750.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.3101 6.6500 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3902 6.2000 1.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 107.7397 7.1300 29.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7825 6.7500 150.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7825 6.9113 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.3543 6.6330 350.00 INE516Q08034 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-17 100.6891 11.0802 33.30 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 8.99% 07-Aug-17 100.9011 7.4000 500.00 INE516Q07127 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-17 101.4089 10.5000 140.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7448 6.5900 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.2035 7.3420 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6207 7.1899 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6207 7.2487 250.00 INE915D07ST4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 19-Dec-17 108.1700 - 340.00 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.8499 7.3800 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.1972 6.6500 1.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.7847 6.7000 200.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.7847 6.7000 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.6017 8.3714 5.00 INE975G08108 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.70% 12-Apr-18 102.0656 9.9802 100.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 102.1873 6.5700 300.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 101.2333 7.3800 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 101.2333 7.3800 500.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.7100 7.3300 1500.00 INE522D07941 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Jul-18 100.6617 9.7750 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 102.3710 6.9500 500.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.61% 02-Aug-18 101.2383 7.7500 1000.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 02-Aug-18 101.2383 7.7500 1000.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 101.4033 7.6500 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.3414 7.6562 3.00 INE445K07148 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-18 103.2091 10.0417 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.4896 6.6000 550.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.4075 6.6500 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.7884 6.6500 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.7884 6.6500 200.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0000 7.3969 1000.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.1002 7.7000 500.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.7145 7.3500 2000.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.7145 7.3500 2000.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 102.5431 8.3396 4.00 INE445K07171 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 9.40% 12-Apr-19 102.8654 9.7883 100.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 101.9171 10.2746 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.7185 6.9108 50.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.5944 7.4400 500.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.8241 8.3026 3.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1240 7.3238 370.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.8027 9.1500 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.8027 9.1500 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.6951 9.1500 2850.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9323 9.0500 850.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.0107 7.4000 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.0107 7.4000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.1948 7.4000 150.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.1948 7.4000 150.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.5293 6.8094 290.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 103.6700 7.4100 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.2500 8.9200 4.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.7300 8.0122 20.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.6485 7.4300 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 105.6182 6.8000 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 105.6182 6.8000 50.00 INE389H07037 KEC INTERNATIONAL LIMITED - 20-Apr-20 102.4206 9.2470 8.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 101.0442 7.2500 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.0390 6.8001 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.8522 7.4300 50.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 105.3079 6.7500 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 106.2383 7.0000 350.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 106.2383 7.0000 350.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.7992 7.4451 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3242 7.0000 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 106.3242 7.0000 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 105.5298 6.7100 50.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.0700 8.9500 28.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.2810 9.0982 150.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 98.9812 9.3000 150.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.7000 9.7424 3.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 99.9365 6.7310 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.9481 6.7168 250.00 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED - 15-Jan-22 100.3356 9.3026 20.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 108.5139 7.0300 250.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 108.5139 7.0300 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.2696 7.0600 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.2696 7.0600 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.8175 8.1500 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 109.2282 7.0700 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 108.5674 7.0500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 108.9654 7.0092 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 104.1390 7.5200 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 105.1800 7.0300 10.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 105.4300 7.1059 8.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.7000 8.7800 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6300 9.3075 785.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.2139 9.4000 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.2139 9.4000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.2905 9.3775 500.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 102.0400 7.7600 36.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.3653 7.3300 750.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 100.8500 9.8500 5.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.5367 7.3000 3550.00 INE438A07136 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 20-Oct-23 100.4800 7.4000 300.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.3771 7.3300 1650.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.72% 16-Jul-24 103.0000 9.1000 40.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 105.7057 6.8549 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 112.6457 7.0000 160.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 110.2135 7.2300 60.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 110.6461 7.1100 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 105.7500 8.6200 1.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 106.4034 10.8721 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.4039 7.1500 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 109.3100 7.0900 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.7263 7.1800 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 103.2700 11.4700 2.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 107.2000 7.5500 14.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 106.8500 7.0200 15.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 107.7397 7.1300 29.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.5000 10.4600 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.4327 7.1000 125.00 INE626J07145 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-26 103.6361 8.5000 120.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 111.7888 7.0500 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 105.0000 8.6500 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.0500 6.8700 70.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 104.1700 8.0500 90.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1216 8.6500 500.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1216 8.6500 500.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 107.0000 7.3285 750.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 107.0083 7.0475 150.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 103.1800 8.8200 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 105.4000 8.1400 5.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 106.5000 7.4700 40.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 106.2172 7.5300 150.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.0500 7.5085 37.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.6000 9.1000 15.00 INE626J07152 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-26 103.7678 8.5000 130.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8100 8.6200 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.7218 7.0750 255.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8800 9.3000 271.20 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1469 8.9663 16.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.0779 7.5129 250.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.0779 7.5129 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.2317 7.4000 680.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.2847 8.1000 500.00 INE538L08096 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 17-Oct-26 102.8000 9.2900 37.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.3826 7.0100 62.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.0727 7.6744 160.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 1.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.3696 7.0300 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.3696 7.0300 150.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.9700 10.0935 250.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.2580 8.7000 253.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.5500 8.8400 1.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.2696 7.3000 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.2696 7.3000 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 119.1200 5.9400 6.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 120.2730 6.0450 50.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 31-Mar-29 121.4800 6.0200 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 117.8800 7.1100 300.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 115.5057 7.0000 200.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.2783 10.0400 610.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 103.1684 8.1500 530.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.0122 10.4949 501.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.8525 10.1400 416.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% - 100.1425 6.9997 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.0000 10.0637 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 110.2000 9.8000 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.5684 11.2500 4.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 103.1684 8.1500 530.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 109.9200 6.1600 9.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.4442 6.0100 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 110.5000 6.1600 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.4442 6.0100 100.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 110.8500 6.1600 2.70 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.6866 6.0000 100.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.8000 7.0100 200.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.8000 7.0650 15.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 129.3400 5.9700 2.10 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.4200 9.9000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2047 10.5000 1519.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.1000 26.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.1108 11.0000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com