Dec 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12996.90 NSE 59284.20 ============= TOTAL 72281.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE092T08113 IDFC BANK LIMITED - 26-Dec-16 99.5300 6.9000 1500.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.3200 6.6000 100.00 INE975F07EV9 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.89% 27-Jan-17 100.3297 6.6000 750.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.3000 6.5500 950.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.3800 6.8000 200.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.4800 6.7500 1340.00 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 100.8100 8.4400 150.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 122.6500 9.0000 10.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.6100 6.5900 5.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 122.0800 9.0000 10.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 07-Dec-18 100.8370 7.4700 250.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.59% 14-Jun-19 102.6700 7.4000 500.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.2000 11.2500 1.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.8600 11.0000 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9900 9.0700 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 105.7300 6.7000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.5200 6.7400 300.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.9300 6.7600 15.00 INE774D07QD3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.53% 25-Mar-20 100.0000 7.5400 750.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 104.6300 6.7900 4.00 INE691I07AJ9 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.84% 19-May-20 103.1495 7.7400 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 106.0600 6.6700 2.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 103.1300 8.1600 500.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 107.7000 8.9300 0.50 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.1000 6.6800 500.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.93% 25-Nov-21 100.5562 6.7900 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.7200 0.0000 8.10 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 108.5000 7.0100 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 106.1600 8.9700 2.80 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 103.9000 7.6500 1000.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 112.4600 0.0000 5.60 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 27-Dec-23 111.2400 0.0000 1.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.41% 22-Jan-24 112.5800 0.0000 6.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.5000 0.0000 14.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 108.9100 7.1500 50.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 106.3500 7.0500 100.00 INE092T08527 IDFC BANK LIMITED 8.95% 06-Aug-25 99.5300 6.9000 450.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 105.0000 0.0000 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 104.9000 0.0000 1.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 104.7000 0.0000 1.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.2500 8.9400 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 103.3000 7.4000 50.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.3000 7.4800 500.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 101.7400 7.7200 200.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.9300 8.0000 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.5900 6.9800 50.00 INE392I08011 HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. 7.60% 09-Nov-26 100.7700 7.4000 200.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 110.6600 7.0200 600.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.5900 0.0000 7.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 119.1800 6.9700 200.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 104.6500 0.0000 21.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 110.8600 7.0700 60.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 112.5200 6.0500 4.70 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.2800 5.9800 10.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 122.8600 5.9500 0.70 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.3700 0.0000 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.0000 0.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.6100 10.2900 21.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 0.0400 454.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.5900 9.9700 80.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.2500 0.0000 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.2200 9.7400 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED - 31-Dec-99 108.8100 0.0000 1.00 NSE === INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 154.3400 0.0000 26.20 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 179.2300 0.0000 18.80 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 150.3500 0.0000 4.00 INE093J07536 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 177.2400 0.0000 2.50 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 189.0500 0.0000 2.20 INE092T08113 IDFC BANK LIMITED - 26-Dec-16 99.5614 6.7000 6000.00 INE092T08113 IDFC BANK LIMITED - 26-Dec-16 99.5296 6.9000 3150.00 INE115A07IL5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 108.4698 7.0000 1000.00 INE115A07IL5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 108.4698 7.0000 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.2547 6.7519 9.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.3238 6.6000 100.00 INE975F07EV9 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.89% 27-Jan-17 100.3297 6.6000 750.00 INE759E07400 LT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 100.4790 6.7020 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5672 6.2501 1044.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2955 6.5500 100.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.3005 6.5500 100.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.3106 6.5428 250.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.3757 6.8000 200.00 INE202B07DO4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 28-Feb-17 100.4688 7.2800 1060.00 INE306N08102 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI - 01-Mar-17 100.4570 6.8486 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.3710 6.6229 550.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1260 7.1000 50.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.4618 7.1500 1250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.4618 7.1500 1250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 101.2333 7.3800 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.4248 6.6818 120.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8409 6.5755 10.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 101.4033 7.6500 150.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0000 7.3965 1500.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 07-Dec-18 100.8370 7.4700 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 105.5943 6.6800 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 105.5943 6.6800 150.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.2036 7.2164 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 104.4526 7.3000 100.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.7145 7.3500 500.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.7145 7.3500 500.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.7145 7.3500 210.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.6991 6.7100 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.8816 6.7600 31.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 102.9914 6.9192 200.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.6683 7.4000 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 105.1725 6.7100 2.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 102.0183 7.3800 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 102.0183 7.3800 470.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9874 9.0700 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0338 9.0500 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.6948 9.1500 2680.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9314 9.0501 1430.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 103.8022 19.6200 20.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 105.7262 6.7000 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.3620 7.3350 1000.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.3232 7.3500 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.6580 7.3800 1700.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.6580 7.3800 1700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.5183 6.7400 300.00 INE774D07QD3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.53% 25-Mar-20 100.0000 7.5423 750.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 100.0000 7.2126 1000.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 100.0000 7.2126 1000.00 INE691I07AJ9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.84% 19-May-20 103.1495 7.7350 100.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 101.0642 7.2430 500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 101.0642 7.2430 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0029 19.3400 36.00 INE005A11796 ICICI FEB 2001 - 22-Aug-20 75.7500 7.7400 1.40 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.0183 9.2900 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0500 8.8700 3.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.1575 8.4487 600.00 INE477A07217 CANFIN HOMES LIMITED 7.77% 15-Nov-21 99.9700 7.7745 100.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0985 6.6800 1500.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.93% 25-Nov-21 100.5562 6.7900 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 109.9200 5.9100 123.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.8200 5.9852 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.5377 7.0037 50.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 109.9916 6.8500 50.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 109.9916 6.8500 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 108.4971 7.0100 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 104.1385 7.5200 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 104.1385 7.5200 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 104.8000 7.1000 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.8987 7.6500 1200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5700 9.3200 8.00 INE556S07277 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 29-Sep-23 105.4604 8.0200 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.5367 7.3000 150.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 110.7875 7.5800 50.00 INE556S07319 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-24 106.0974 8.0100 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.0967 7.7500 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.6646 7.1100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.9145 7.1500 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.9145 7.1500 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7300 3.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 107.8893 7.6500 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 107.8893 7.6500 50.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 106.3452 7.0500 100.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 105.0752 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 106.8846 7.0100 4.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 107.6173 7.0500 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.6313 7.0700 700.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.6313 7.0700 500.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 105.1800 8.6300 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.0500 6.8700 20.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.3600 9.3200 5.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 106.1575 7.4100 750.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.1739 7.5000 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.1739 7.5000 150.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 107.3082 7.0050 150.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 107.3082 7.0050 50.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 104.0000 8.1600 3.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 106.3524 7.4900 150.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 106.3524 7.4900 150.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.4919 7.4450 31.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.9500 8.1800 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.9672 7.0400 650.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.9672 7.0400 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8300 9.3100 99.10 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 103.9500 8.5700 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 103.2978 7.4000 50.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.4415 7.4600 1250.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.2673 7.4854 500.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 101.8745 7.7100 350.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 102.3000 8.0700 10.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.9252 8.0000 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.5941 6.9800 150.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.9600 7.6900 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0300 8.8362 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.7263 6.9800 150.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.1000 8.5700 44.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 110.8200 7.0000 590.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 110.4423 7.0500 200.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 120.6527 6.0050 80.00 INE202E07120 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.55% 20-Mar-29 121.3900 6.0250 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 117.8900 7.1100 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 117.5111 7.1500 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 117.9011 7.1100 150.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39 PERPETUAL 101.4836 8.0000 750.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 103.1293 8.1600 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5630 9.9300 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.5625 10.3500 114.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.8998 8.7200 100.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 103.6651 7.8000 100.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2099 10.1000 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9391 11.1500 11.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.0145 9.8000 8.00 INE093J07635 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - - 183.9800 0.0000 2.50 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA .39% PERPETUAL 100.8917 8.1500 750.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 104.0330 9.9500 9.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 110.8575 7.0700 60.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.6411 5.9900 108.90 INE039A09MB6 IFCI LIMITED - 07-Jul-31 35.0600 7.4413 710.10 INE039A09MA8 IFCI LIMITED - 07-Jul-32 32.7680 7.4113 228.80 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED - 07-Jul-33 30.6240 7.3866 476.00 INE039A09LW4 IFCI LIMITED - 07-Jul-36 25.0000 7.3259 54.80 INE039A09LT0 IFCI LIMITED - 07-Jul-39 20.4080 7.2825 861.50 INE039A09LS2 IFCI LIMITED - 07-Jul-40 19.0720 7.2698 1036.80 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2033 10.5000 64.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.1148 11.0000 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.1000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 