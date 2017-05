Dec 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 51333.00 NSE 89304.00 ============= TOTAL 140637.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 113.5600 5.9000 29.40 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.9300 7.0500 200.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.3700 8.6600 350.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 52.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.2400 10.1600 38.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.5500 4.9100 109.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.4000 10.1600 20.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.1000 1.00 INE013A07WR0 RELIANCE CAPITAL LTD. 0.00% 21-Dec-16 0.0000 19.50 INE451H07399 EMAAR MGF LAND LIMITED 0.00% 31-Dec-16 160.7900 22.5000 1498.50 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 100.8500 7.0000 50.00 INE722A08065 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 26-Sep-17 102.2000 8.7000 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.8800 6.5900 70.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 10-May-18 100.3500 8.9100 2.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 101.0000 7.3000 11750.0 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-18 101.3400 7.4000 1000.00 INE451H07316 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 31-Mar-19 168.3300 22.5000 438.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9300 9.0500 1901.50 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.1300 6.6700 150.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.1800 7.5000 30750.0 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.2600 6.8200 250.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 76.7100 7.0000 25.90 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 103.7800 7.3000 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 102.2387 6.6900 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.4400 7.3200 200.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.2000 10.1500 7.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.8400 8.8000 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.5000 0.0000 57.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 108.8500 7.1000 100.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 107.1500 7.5600 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.5000 7.4000 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.8300 7.0700 97.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 50.00 INE121H08099 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5300 8.6000 10.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 201.6600 7.6500 500.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.6200 0.0000 0.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.5000 6.0200 7.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.4800 6.1800 22.40 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% - 111.1900 10.4800 456.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 107.4300 0.0000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.0000 11.6800 351.00 NSE === INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 112.9500 5.9600 10.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 109.6544 7.0200 200.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 109.6544 7.0200 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3668 4.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.9284 7.0500 300.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 104.4888 6.9900 100.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 120.7327 6.5900 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2436 10.0000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.0000 8.4200 340.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.6191 10.4200 12.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.6200 10.8000 7.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 110.5000 10.3200 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.0975 10.7100 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.0000 10.9100 1.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 102.3096 7.6694 35.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 179.2300 0.0000 3.70 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 150.3500 0.0000 3.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 154.3400 0.0000 1.00 INE093J07478 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Dec-16 99.5300 0.0000 2.10 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 189.0500 0.0000 0.60 INE092T08113 IDFC BANK LIMITED - 26-Dec-16 106.8000 7.4600 1.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.2540 6.7015 18.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3411 6.6113 32.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 177.4000 0.0000 0.90 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 100.8994 7.4386 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.4513 6.2201 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.4677 6.4000 100.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.4677 6.4000 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7863 6.2500 5.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 100.8504 7.0000 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.4934 6.3673 9.00 INE093J07700 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 171.4700 0.0000 2.50 INE013A07Z26 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 31-May-17 50.6130 0.0000 12.50 INE013A07Z34 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Jun-17 43.5660 0.0000 10.00 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED - 03-Jul-17 116.0529 8.5600 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.2109 7.5100 40.00 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 01-Sep-17 113.3420 10.5000 13.20 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.4494 6.6400 200.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.4494 6.6400 300.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 102.3428 6.7012 748.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 122.6798 9.0000 10.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 107.0000 0.0000 2.50 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.6116 6.5800 40.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 122.1057 9.0000 10.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 19-Mar-18 123.8639 11.7500 16.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 101.2725 7.3500 1000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 101.2725 7.3500 1000.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 101.0015 7.3000 11750.0 INE667F07GG8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.42% 02-Aug-18 100.7835 7.8500 1000.00 INE667F07GG8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.42% 02-Aug-18 100.7835 7.8500 1000.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 104.5816 6.5750 16.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.0085 7.7500 1000.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.0085 7.7500 1000.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.3923 6.5750 25.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 07-Dec-18 100.8370 7.4700 250.00 INE241O07069 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 07-Dec-18 102.2960 10.0000 19.50 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.2049 7.2000 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.4718 6.6400 26.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.7238 6.6950 7.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 103.0414 6.8954 400.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.3319 6.7200 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.3319 6.7200 50.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-May-19 89.4000 0.0000 2.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.7685 6.8890 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 105.2028 6.6950 7.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 102.2139 7.3850 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 102.2139 7.3850 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 101.3402 7.4000 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.7798 7.4100 2000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.7798 7.4100 2000.00 INE148I07787 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 25-Aug-19 128.6188 8.6000 3000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 9.39% 27-Aug-19 106.3971 6.7200 700.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 9.39% 27-Aug-19 106.3971 6.7200 700.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 117.9713 7.1000 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 104.8956 6.6950 7.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9311 9.0500 1900.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.0227 9.0600 100.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.0227 9.0601 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 106.3559 6.7200 700.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 106.3559 6.7200 700.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 102.8917 7.4725 35.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 123.7884 8.3549 30.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 100.0000 7.5000 600.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.7665 6.7200 50.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.7665 6.7200 50.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 99.9776 19.2900 37.60 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.5411 7.4200 950.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.5411 7.4200 850.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.8295 7.4100 500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.8295 7.4100 500.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-20 101.5760 10.3500 19.60 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 106.0318 6.7300 140.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.0000 8.3047 3000.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 20-Apr-20 100.2615 10.0000 19.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.1326 6.6700 150.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.1796 7.5000 30750.0 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.4103 6.7750 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.4103 6.7750 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 105.2499 6.7800 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 105.0570 6.7800 100.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 100.0000 18.0000 19.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 104.3500 6.8500 250.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 104.3500 6.8500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.7792 7.3000 250.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 99.9360 9.0900 19.50 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.5210 6.8200 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5673 8.8450 465.00 INE623B07420 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 26-Oct-21 100.0000 9.9800 150.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 102.2387 6.6900 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0000 6.7000 350.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0000 6.7035 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 100.0000 6.7200 50.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0000 6.7000 300.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 100.0000 6.7200 50.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 100.0000 7.6000 1150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 109.3782 5.8700 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.5527 6.9935 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 109.9464 6.9200 50.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA - 20-Dec-22 104.1800 8.3900 1.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 106.8000 7.4600 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 108.1872 7.1200 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.9443 7.2000 500.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 107.2777 7.0300 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.4428 7.3150 200.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.6901 7.2710 100.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 100.0000 10.0306 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.5325 7.3000 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.5325 7.3000 50.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 100.0000 10.0315 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 102.0073 9.7500 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.0941 7.7500 200.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 106.5000 10.8500 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.8467 7.1600 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.7204 7.1786 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 103.1700 11.4921 1.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 105.0752 8.4986 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.2513 7.1200 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.4473 7.0975 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.5580 7.0800 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.0500 6.8600 10.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.2500 8.6300 12.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.5000 7.4000 50.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 106.5622 7.4800 200.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.0081 9.1700 324.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.2460 7.4800 55.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.8700 9.0600 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.7200 8.6300 41.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.9872 7.0367 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.8934 7.0500 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2650 4.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 103.2978 7.4000 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.2942 7.3100 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.2942 7.3100 50.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.2317 7.4900 500.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.2217 7.4914 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1789 8.9600 518.30 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.2700 9.0925 200.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0300 8.4400 249.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.2400 7.6500 30.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2500 8.8016 900.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5790 7.0000 300.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5790 7.0000 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.6574 7.6500 500.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.2568 8.7000 400.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.5500 8.8400 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 111.0084 7.3200 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 111.0084 7.3200 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 120.6973 6.0000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 118.0549 7.0900 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 118.0549 7.0900 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 117.9713 7.1000 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.9200 10.2500 624.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.1100 11.1000 496.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 106.0359 8.5500 350.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.9999 10.1000 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 103.2789 10.1800 22.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09%PERPETUAL 104.0303 9.9500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com