Dec 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17791.40 NSE 71000.80 ============= TOTAL 88792.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07738 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 0.00% 30-Dec-16 108.4329 7.0000 100.00 INE975F07EL0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 100.4460 6.7000 200.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 101.0000 7.3000 3250.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 126.2600 - 46.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 11.9200 9.70 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.4720 7.4600 4000.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.8200 7.5400 500.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 100.5000 8.2800 1.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.8000 7.1200 250.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.1800 7.5000 4250.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0600 9.4600 200.00 INE202B07HN7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.88% 16-Aug-21 99.4900 9.3300 3.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.7000 8.4400 200.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 105.8700 6.0700 12.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 106.6300 6.8200 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4900 9.3300 3.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5200 7.3000 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.4300 7.3200 250.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 100.2000 9.9900 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.2000 10.0000 1.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 114.0800 6.0300 60.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 113.5500 6.0300 60.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 108.4000 7.5400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.1500 0.0600 493.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.7700 7.0900 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 106.6300 7.5400 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 106.7500 7.0300 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.0000 10.5400 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.7600 7.0500 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 106.3500 7.5100 250.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8100 8.6200 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.8900 7.0500 45.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.6000 9.0700 337.60 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 101.6300 7.7000 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.6500 6.9800 350.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 101.6600 7.6500 550.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 102.0000 0.0000 3.30 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 120.8700 6.0400 40.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 121.2800 5.9800 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 103.5500 0.0000 6.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 111.9200 5.9800 23.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 110.7600 7.0800 210.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.2700 5.9200 17.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.8800 5.9800 10.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 103.1000 7.0300 50.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 127.7300 6.0300 5.30 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 99.8500 0.0000 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 99.3500 0.0000 377.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 0.0000 156.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 55.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.4100 0.0000 2.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 1.00 NSE === INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 154.3400 0.0000 1.80 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 150.3500 0.0000 1.00 INE115A07IL5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 108.5527 7.0000 3000.00 INE756I07738 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 30-Dec-16 108.4329 7.0000 600.00 INE115A07IL5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 108.5527 7.0000 500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 157.1684 7.0000 1100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 157.1684 7.0000 1100.00 INE975F07EL0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 100.4460 6.7000 200.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.3811 6.3173 3610.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7642 6.7184 400.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7642 6.7000 400.00 INE093J07700 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 169.5000 0.0000 3.50 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.9267 7.2100 800.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.9267 7.2100 800.00 INE894F07659 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 28-Dec-17 102.0632 8.3700 200.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.9640 7.3000 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.9640 7.3000 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 101.1640 7.3500 50.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 102.3688 6.6000 1.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 101.0015 7.3000 3250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.0267 6.6100 36.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 104.2902 6.6100 10.00 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED 0.00% 14-Sep-18 116.9092 10.0121 115.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.8292 8.9500 82.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 104.8624 6.5900 9.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2191 7.3500 20.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.5246 7.3350 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.5246 7.3350 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.5095 6.6450 5.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.5333 6.6194 83.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.6950 6.7000 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.9241 6.7200 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.9241 6.7229 150.00 INE093J07JD0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Mar-19 115.3000 0.0000 2.50 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED 16-Apr-19 108.5976 - 30.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 102.0666 7.1000 1000.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 102.7417 6.8100 10.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED 03-Jul-19 100.0000 0.0000 4.50 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.4720 7.4647 25000.0 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.1999 7.3900 750.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.1999 7.3900 750.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.1408 9.0100 100.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.8249 7.5400 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.4045 7.3600 1150.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7284 8.7400 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7284 8.7400 250.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-19 101.6493 7.9700 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.0560 7.3800 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.2950 7.3600 500.00 INE953L08238 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 10.15% 29-Nov-19 100.0000 10.1500 100.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 100.0000 6.5400 250.00 INE310L07589 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-19 111.8111 7.1844 8.10 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.7995 7.1200 250.00 INE063P07122 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.13% 26-Feb-20 101.8544 7.9800 700.00 INE623B07123 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 17-Apr-20 102.2858 9.1500 450.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.1796 7.5000 4250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 105.4103 6.7750 750.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.9322 7.4011 50.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 103.2984 9.9597 150.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 166.9292 6.7600 0.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.9800 8.9800 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 76.1705 6.7550 19.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 100.0665 8.9500 1.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 102.2303 8.0600 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 111.2600 8.5800 3.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0648 9.4600 200.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I JUNE 8.57% 30-Jun-21 102.4866 8.0600 2.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.6219 8.4500 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9390 8.8950 501.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0961 6.6800 300.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 100.0000 6.9846 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 100.0000 6.7149 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 106.6338 6.8200 500.00 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED RESET 15-Jan-22 100.8062 9.1838 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 109.0084 5.9400 50.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 100.3003 7.9000 7.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4300 9.3500 189.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3734 9.3599 52.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5183 7.3000 300.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5183 7.3000 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.4252 7.3200 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 112.6657 6.9938 160.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.1150 7.7453 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.9085 7.1500 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 106.6324 7.5350 150.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7300 2.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 106.6279 7.0500 650.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 106.6279 7.0500 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.3773 7.1000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 107.6013 7.1413 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.7568 7.0500 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.7568 7.0500 100.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 105.5000 8.0500 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.8445 7.3500 1800.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.8245 7.3529 850.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 106.3917 7.4600 20.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 106.8216 7.4200 50.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 106.3477 7.5100 250.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 107.6400 8.1500 324.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.3200 7.4700 7.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8000 8.6200 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.8924 7.0500 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 9.2500 3.50 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 103.3630 7.3900 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 103.3630 7.3900 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.9422 7.3600 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.3632 7.3000 200.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.1090 7.6685 49.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.6312 7.7000 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1446 8.8228 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.7210 6.9800 350.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.9000 1300.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.9200 8.6000 256.00 INE296A08821 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.05% 02-Dec-26 100.0000 8.0500 50.00 INE626J07160 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-27 103.8934 8.5000 130.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 110.7815 7.0950 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.6097 6.2443 10.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 111.4253 7.0950 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 115.5250 6.9961 250.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 111.5047 9.6000 150.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.4100 10.7500 35.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.8060 10.5500 7.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.9900 10.1000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 105.0400 9.7982 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 112.4181 5.9300 10.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 110.7616 7.0800 210.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 112.4000 6.0100 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 113.2519 5.9300 10.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.7877 5.9300 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.5745 6.0100 29.90 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 120.4000 7.3000 2.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 110.9776 7.0100 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 110.8933 7.0100 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 103.1012 7.0300 50.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.7415 7.0700 100.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.7415 7.0700 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.0320 8.4100 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.7229 10.4000 484.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.4000 10.8919 378.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4500 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.5100 9.0300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com