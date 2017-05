Dec 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8987.70 NSE 60968.00 ============= TOTAL 69955.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07YD1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Dec-16 122.7270 10.5000 20.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.4200 6.2400 275.00 INE331A07182 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 22-Feb-17 100.3500 6.9400 350.00 INE975F07EJ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 100.4637 6.6000 250.00 INE975F07EM8 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 100.4637 6.6000 250.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.4200 6.7000 1000.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 101.3800 6.3500 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.4500 7.1500 500.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.19% 27-Mar-18 100.4700 7.8200 200.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.6600 6.5500 100.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 100.2420 7.5500 500.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 100.4289 7.5500 500.00 INE774D07KB0 MAHINDRA 0.00% 20-Aug-19 128.9000 7.6000 250.00 INE774D07KO3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 12-Nov-19 123.3100 7.6000 250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 101.2300 7.8300 12.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.8500 6.1500 7.90 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 102.3500 6.1500 1.60 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.5600 6.8300 250.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 102.1500 8.6400 18.40 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.6200 8.4500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5700 3.3700 157.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 108.1100 7.5800 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9200 6.3000 685.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 105.9900 7.1500 7.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.3500 10.4800 2.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 107.6100 7.0500 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 109.5000 7.0800 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 107.5800 6.9700 50.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 106.4600 7.4500 40.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.1800 9.1800 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.3500 9.3500 60.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.5000 8.6900 60.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.1500 7.3300 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.7000 6.9700 50.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.9200 8.9900 190.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 101.6500 7.7000 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.7900 6.9700 140.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 101.6600 7.6500 1800.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.6200 0.0000 1.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.9800 8.5900 4.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 110.8200 7.0900 190.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.7000 6.0000 8.80 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 121.7500 0.0000 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 104.2000 0.0000 9.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 112.5700 6.1100 43.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.6800 5.9300 12.50 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 103.1200 7.0300 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.4400 0.0000 5.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.2900 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.9100 10.2500 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.7200 4.8600 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 108.0600 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3700 9.7000 1.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 1.00 NSE === INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.0063 6.7841 1500.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0996 6.9000 50.00 INE804I07OG5 ECL FINANCE LIMITED 30-Dec-16 143.2260 9.5000 1.20 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 157.1684 7.0000 1100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.1943 7.0217 373.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.2191 7.0999 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 157.1684 7.0002 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.2697 7.0654 208.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.2816 6.8500 50.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.3816 6.2800 500.00 INE651J07010 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.90% 07-Mar-17 100.3713 7.8400 190.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.4244 6.7000 1500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.4359 6.6328 60.00 INE657K07221 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 13.75% 30-Mar-17 143.8220 10.5000 500.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 100.8442 6.7500 50.00 INE657N07175 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 19-Apr-17 101.9553 8.2678 250.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 24-May-17 101.2199 6.3500 250.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.3825 6.3500 150.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.0462 7.2500 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.0462 7.3675 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0707 7.7000 10.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7625 6.5001 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7625 6.5000 250.00 INE722A08065 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 26-Sep-17 102.1901 8.7000 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 101.4662 7.5500 60.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 101.4662 7.5500 950.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 15-Nov-17 101.3641 7.2000 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 15-Nov-17 101.3641 7.2000 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.8502 7.2000 1250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.8502 7.2000 1250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.4490 7.1500 1000.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.4037 7.2000 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.8018 7.3000 50.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.4723 7.8200 200.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.6232 7.3949 350.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.6622 6.5500 50.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.7250 7.2600 500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 101.1333 7.3950 190.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.6334 6.6000 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.6334 6.6000 500.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 100.2420 7.5500 500.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 100.4289 7.5500 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.5308 6.6194 3000.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 102.0913 7.3790 600.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 117.5000 0.0000 1.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 104.0402 6.7000 2150.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 104.0402 6.7000 2150.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED 03-Jul-19 100.0000 0.0000 1.50 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.1999 7.3900 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.1999 7.3900 500.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 102.0359 7.8000 50.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 102.0359 7.7999 50.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 20-Aug-19 128.8990 7.6000 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.7947 7.4000 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.7947 7.4000 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9045 9.0600 1750.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 105.6984 6.7000 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 105.6984 6.7000 250.00 INE774D07KO3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 12-Nov-19 123.3147 7.5975 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.6079 9.5500 100.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 103.5833 7.4000 250.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 103.5833 7.3948 250.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.8556 7.4000 500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.8556 7.4000 500.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.1300 9.0100 6.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 104.5867 6.8000 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.9663 6.7200 700.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 105.1717 6.7895 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.0152 6.8000 700.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 105.0870 6.7000 1000.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 163.1200 7.4000 1.70 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 104.9812 6.7500 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 110.8650 6.6800 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.4664 6.8500 1050.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.5458 6.8300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 108.5038 7.9900 500.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.8352 9.0700 400.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.6206 8.4500 200.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.6486 9.1200 200.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.5178 6.8200 1000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.5178 6.8200 1000.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.7309 6.8000 630.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 112.5100 6.6800 400.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 100.3448 6.9000 2500.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 99.8547 6.7500 750.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 100.1835 6.6700 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 106.7169 6.8000 750.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 106.7169 6.8000 750.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 106.9478 6.8600 500.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 106.9478 6.8600 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 109.7000 5.9500 49.40 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 108.5080 7.0200 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 108.2222 7.1128 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 108.5685 7.0800 1100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 108.5685 7.0800 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4300 9.3520 326.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.4589 7.3110 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5173 7.3000 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5263 7.3160 150.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 104.6231 7.3000 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 112.2397 7.0600 160.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 108.6000 7.5000 28.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.8754 7.1550 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.8754 7.1550 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 103.1500 11.4958 2.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 106.8748 7.0500 250.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 105.7022 7.5300 110.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 105.7022 7.5300 110.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 105.9883 7.1500 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.6355 7.0600 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 107.4371 7.1650 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 107.4371 7.1650 150.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 107.6083 7.0500 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.4891 7.0900 150.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 109.5036 7.0750 200.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 107.9507 6.9700 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 107.9507 6.9701 50.00 INE134E07109 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 31-Mar-26 174.8000 7.4000 1.80 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.8432 7.3500 500.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.8232 7.3529 250.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 105.9782 7.4000 150.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 105.9782 7.4000 150.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 105.9108 7.4400 150.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 107.5849 6.9650 300.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 107.5700 7.3132 50.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.3085 7.4700 102.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 105.8913 7.5300 100.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 14-Jul-26 103.2700 9.2000 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8700 8.6100 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.7517 7.0800 48.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9000 9.3000 4.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 104.3337 6.9400 50.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 104.3337 6.9402 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.9622 7.3570 750.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.0109 7.3500 700.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0486 8.4346 1014.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.0898 7.4200 17.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.6954 6.9650 550.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.0200 7.8300 439.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 104.0700 8.9700 380.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.6512 7.6969 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1942 8.8100 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.7700 6.9731 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.6553 7.6500 1000.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.9400 8.6000 12.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 110.8223 7.0900 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.3306 7.2900 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.3306 7.2900 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 115.5400 6.9975 200.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 105.6917 8.6000 300.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.9120 10.5200 277.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.4100 10.7500 6.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 103.3500 10.0000 5.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.5266 9.7000 1.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 111.2960 7.0600 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 111.2960 7.0600 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 111.9161 5.9800 15.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.8757 5.9800 20.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.9000 6.3500 1.50 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 111.0727 7.0000 100.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 111.0727 7.0000 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 110.9884 7.0000 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 110.9884 7.0000 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 103.1212 7.0277 50.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.7615 7.0677 100.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.7615 7.0677 100.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2166 10.2500 241.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.7214 10.4000 4.00 