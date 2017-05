Dec 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16332.40 NSE 59082.50 ============= TOTAL 75414.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07P69 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 23-Dec-16 110.8820 0.0000 150.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.7300 8.0700 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE 9.22% 20-Jun-17 100.8700 7.2200 50.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 0.00% 07-Aug-17 113.1506 7.5500 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.3500 7.2200 50.00 INE451H07290 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 30-Sep-17 168.7700 2210.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.1700 8.6000 1.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.1600 6.7000 25.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 101.0400 6.5800 35.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 146.0200 7.2900 24.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 101.6300 7.4700 27.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 92.9500 7.1000 20.40 INE451H07274 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 30-Jun-18 170.2900 600.00 INE523E07DQ2 LNT FINANCE LIMITED 8.70% 20-Jul-18 100.7300 7.2500 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 101.9600 8.6000 4.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 102.4200 8.3300 1.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 29-Jun-19 103.9900 6.7200 100.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.4300 11.0700 20.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.9400 7.3400 350.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.5000 7.7000 2.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 106.4000 6.7000 150.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.4500 7.3000 250.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 100.1700 7.7000 100.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.5000 7.3300 500.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.50% 03-Jan-20 100.0000 7.5000 2000.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.3200 9.6000 2.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 100.0000 7.5000 750.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 101.0900 7.5000 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.2800 6.6200 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 104.4800 7.0000 50.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 102.3500 8.2600 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.8500 8.2400 1.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 105.1600 9.1300 1.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 103.1000 8.2400 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.3000 8.1500 2.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 103.1200 9.6000 1.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 103.4300 7.3700 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 110.2400 7.6500 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.75% 12-Aug-21 104.0900 9.6000 1.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5900 8.8400 465.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6200 8.9800 250.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 106.3700 5.9500 3.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.0000 7.5000 1.00 INE691I08248 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3600 9.3000 3.50 INE069I07355 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.85% 08-Jul-22 101.2000 9.5500 50.00 INE752E07II3 POWER GRID CORP. LTD. 9.64% 31-May-23 110.6000 7.5000 1.30 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 104.1500 7.6000 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1200 0.0000 190.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.2600 400.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.08% 23-Nov-23 101.5000 8.7800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.8500 9.0500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 107.1300 7.0800 150.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 109.0000 9.6300 80.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 107.9500 7.5000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 102.8700 8.6000 0.40 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 99.3800 9.3500 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7000 8.3600 2.60 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3800 50.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 103.2800 8.8000 48.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 14-Jul-26 103.8800 9.1100 50.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.6700 0.0000 1.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 102.1400 8.5700 1.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.3100 6.9900 55.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.5100 8.9400 100.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.6800 9.2600 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.2000 8.9500 519.30 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.3400 9.1200 40.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 102.0200 7.1800 60.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.6000 1.9300 2.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.7300 8.6300 50.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 106.6400 9.6000 2.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 106.9100 9.6000 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 120.6800 5.9500 3.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 120.8400 6.0200 22.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 115.8600 0.0000 260.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 103.4100 0.0000 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 111.5500 6.0200 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 111.2500 7.0300 150.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 113.2900 5.9700 56.90 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 104.6100 7.0300 200.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 103.1000 7.0100 850.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 103.5300 6.9300 500.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 104.6700 7.9700 200.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 127.8600 6.0000 4.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 106.3600 8.5000 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.7600 8.2500 6.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 105.5600 0.0000 1.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 102.5100 9.4500 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.7300 6.4800 851.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.4800 10.2400 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8000 10.4600 261.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.1500 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.4300 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.8500 9.7000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5200 10.1400 1.00 NSE === INE121A07KH7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 28-Dec-16 114.2384 7.2635 1000.00 INE804I07OG5 ECL FINANCE LIMITED 30-Dec-16 143.2760 9.5000 2.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7382 6.5000 750.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7382 6.5000 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.7329 8.0700 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.8693 7.2200 50.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 07-Aug-17 113.1506 7.5500 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.3458 7.2200 50.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 102.0127 6.6263 250.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 102.0852 6.6263 1000.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 103.0400 6.4742 1.40 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 101.2939 7.3000 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 93.4128 6.5851 100.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.6386 7.4500 200.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 101.3095 7.5000 100.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 101.3095 7.4999 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 101.8063 6.7650 80.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 102.2430 6.6800 12.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD -- 20-Jul-18 100.7400 7.2200 1500.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.4281 6.6437 2.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 102.2217 6.6830 750.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.6481 7.2600 750.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.0422 7.7300 500.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.0422 7.7300 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2209 6.6000 1000.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2209 6.6000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.2772 6.8000 11.50 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 86.3539 6.8000 8.30 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.7396 7.5500 300.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.7396 7.5500 200.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 101.2000 0.0000 5.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 15-May-19 117.5000 0.0000 4.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Jul-19 100.0000 0.0000 10.50 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 104.5182 6.6500 3.80 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.8921 7.5200 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.8921 7.5200 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.9377 7.3400 350.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.0443 9.0500 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9274 9.0500 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9274 9.0500 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 106.3950 6.7000 150.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.1981 8.5940 253.70 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 105.6984 6.7000 150.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 105.6984 6.7000 150.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 105.2794 6.7000 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 105.2794 6.7000 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6414 7.5400 1500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6414 7.5400 1250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.7545 7.5700 1100.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.7975 7.5700 350.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.7000 11.5200 4.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 100.1684 7.7000 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 105.1006 6.7000 700.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 105.1006 6.7000 700.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 100.0000 6.5387 1500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.7543 6.7200 44.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.5017 7.3325 500.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.50% 03-Jan-20 100.0000 7.5044 2000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.8105 7.3200 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.8105 7.3200 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.7598 7.3392 37.50 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 103.6904 7.3600 50.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 105.0307 7.2741 150.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 101.5800 7.7000 242.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 105.2289 6.7283 55.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 104.1657 6.6691 57.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 100.0000 7.4979 750.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 103.5636 6.8989 57.00 INE014N07021 NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT 7.50% 02-Mar-20 99.9900 7.5000 500.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 104.2899 6.6347 57.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 103.2727 7.4757 59.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 101.0886 7.5000 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 106.2133 6.7648 12.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 103.6904 7.3543 9.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 105.0205 6.7023 100.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.7030 7.3600 1000.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.2808 6.6200 900.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.2808 6.6200 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.6713 7.0000 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 104.4775 7.0000 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 104.6552 7.3800 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 104.6552 7.3800 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 105.1258 6.8024 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.0552 6.7875 700.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 104.6825 7.3800 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 104.6825 7.3800 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 103.4955 7.3700 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 103.4955 7.3700 250.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 104.5996 7.3800 350.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 104.5996 7.3800 350.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 103.8459 6.7446 2.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 105.1270 6.6900 1000.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 105.0212 6.7400 500.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 104.4200 7.4400 160.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.8557 7.2777 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 103.4334 7.3700 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.2448 7.6500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 110.8800 6.6800 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.7035 6.7900 800.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.5840 6.8200 250.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.6975 8.4300 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6215 8.9800 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.1334 7.1000 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.7709 6.7900 630.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 112.5250 6.6800 400.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 99.8947 6.7400 1000.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 100.3848 6.8900 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 100.0000 6.7032 250.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 108.0167 6.8659 1.00 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED RESET 15-Jan-22 100.7845 9.1892 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 109.3734 5.8600 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.4757 7.6455 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.6419 7.4500 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 104.7472 7.4000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 104.1471 7.6000 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4591 9.5500 603.80 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.2565 7.5400 450.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.6222 7.2800 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.3169 7.5300 1250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.3169 7.5300 1250.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 99.9950 10.0323 60.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 05-Dec-23 100.0000 10.0251 260.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 105.2035 7.0500 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.3900 7.7036 24.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.0881 7.2800 45.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 103.1500 11.4957 4.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.0000 7.7420 18.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 107.1266 7.0800 1250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 107.1266 7.0799 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.5356 7.0770 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.5009 7.0802 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 107.5323 7.1500 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 107.5323 7.1500 200.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 107.7500 7.7000 2.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 57.0000 8.2900 2.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 107.0500 8.3400 2.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 106.3220 7.3500 200.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 106.3220 7.3500 200.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 106.5400 7.3489 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.1178 7.5071 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 106.0978 7.5100 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 105.3534 8.1500 15.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.5000 9.0875 648.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 106.1700 7.4899 30.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.9300 8.6000 7.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.3136 6.9900 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.3136 6.9900 50.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.0000 9.3000 13.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.0000 8.6600 4.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.4846 7.5700 850.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.4846 7.5700 750.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.9234 7.5500 70.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.6546 7.7000 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.3800 8.7811 520.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 102.0169 7.2200 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.7500 9.8800 220.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.6772 6.0000 1262.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 111.8323 7.2180 100.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 121.0000 6.0000 44.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 121.5000 6.0200 100.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 102.6413 10.2100 600.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.5318 10.3500 18.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 105.7700 9.5881 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 105.1252 10.3000 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 105.1252 10.3000 6.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 111.2500 7.0300 170.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 109.9868 6.9700 200.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 109.9868 6.9700 200.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 105.1687 6.9700 650.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 105.1687 6.9700 150.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 103.8300 6.9500 2200.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 103.5266 6.9300 250.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 104.6733 6.9700 300.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 100.0000 7.0145 2500.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 120.8113 6.5928 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3500 83.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master 