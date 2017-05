Dec 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11950.00 NSE 36756.00 ============= TOTAL 48706.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 10-Feb-17 100.5800 7.6400 2750.00 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.0700 8.3500 10.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LTD 0.00% 28-Mar-18 170.6294 9.7500 100.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.62% 02-Aug-18 101.3000 7.7000 50.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.4100 7.9500 750.00 INE334L08025 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.65% 16-Nov-18 99.6794 10.0700 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.9200 6.9800 550.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 103.0400 6.9800 450.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4600 9.3000 200.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 103.4100 6.9800 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.7400 7.5800 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 104.0400 6.9800 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 104.4800 7.0000 15.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.1700 7.6300 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 103.5900 7.1100 200.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4800 200.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2500 7.1600 400.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.1500 10.4400 20.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9700 9.6000 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9500 7.6000 200.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 101.0000 9.8700 60.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.5000 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.1600 0.0000 78.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.8100 7.4100 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.5900 7.3200 500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.6500 7.7500 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7900 7.6500 500.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 14-Jul-26 103.8800 9.1100 60.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.4100 7.6100 550.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.4600 8.9900 175.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.6000 7.9000 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.9500 7.2300 100.00 INE121H08131 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-26 100.0000 8.6800 30.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 111.1000 5.9900 150.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5900 7.3900 550.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 111.7200 6.0000 100.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.28% 21-Dec-30 110.3700 6.1500 390.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.1500 6.1100 290.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 121.0800 7.2300 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.9100 7.2700 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 127.8600 6.0000 4.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.6000 9.9200 301.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 10.4300 306.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.0000 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.6900 0.0000 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 111.9500 10.0000 0.50 NSE === INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0090 7.1018 280.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0426 6.7696 76.00 INE092T08113 IDFC BANK LIMITED 26-Dec-16 99.6982 6.5000 100.00 INE804I07OF7 ECL FINANCE LIMITED 30-Dec-16 143.3770 9.5000 25.20 INE804I07OG5 ECL FINANCE LIMITED 30-Dec-16 143.3270 9.5000 20.40 INE804I07OH3 ECL FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 143.4260 9.5000 3.50 INE296A07AQ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 13-Mar-17 100.6963 6.7500 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.5297 7.2000 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.5297 7.2000 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.2945 6.6014 2.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4512 6.6951 18.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 102.3421 7.0370 10.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 101.5358 7.5000 50.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1292 7.5120 750.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1292 7.5000 750.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.1159 7.5150 270.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 93.3219 6.7000 20.40 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.7739 7.4500 1000.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.7739 7.4500 1000.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.5068 6.8950 2.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-18 103.8900 0.0000 2.50 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.4054 7.9500 1000.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.9166 6.8253 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.9241 7.0000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.9241 7.0000 50.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 101.1000 0.0000 2.50 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.1930 6.9000 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.1930 6.8909 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 106.3000 9.3000 6.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.5731 7.0700 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.5731 7.0700 500.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.9248 6.9800 550.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 114.0000 0.0000 1.50 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 103.0443 6.9800 450.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.0318 6.9000 150.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Jul-19 101.0000 0.0000 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4564 9.3000 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4564 9.3000 50.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 104.8425 7.3400 600.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.4579 9.3000 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.4579 9.3001 250.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 103.4084 6.9800 250.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.6664 6.9800 200.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 104.8685 6.9800 400.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 104.8685 6.9800 200.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 104.4732 7.0000 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 104.4732 7.0000 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.7414 7.5750 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.0429 6.9800 500.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-20 101.7680 10.3500 80.40 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.1276 7.6400 300.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.1276 7.6400 100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.0018 7.7100 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.5906 7.1100 200.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4805 200.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.9306 8.6300 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1562 7.1600 350.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5766 8.8500 10.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8931 7.1600 650.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8931 7.1600 400.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.1412 7.0981 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2329 7.1700 4500.00 INE623B07420 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 26-Oct-21 99.9939 9.9759 150.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.9387 7.0000 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.1635 6.9080 200.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.7835 8.7000 750.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 109.8000 5.7700 7.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.5082 7.2500 600.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 01-May-23 60.9517 8.0500 1.30 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.4000 7.3700 300.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 103.9400 7.3900 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3800 9.3900 55.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9163 7.6050 600.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.2044 7.5500 350.00 INE235P07530 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.25% 13-Oct-23 100.6546 8.1100 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9511 7.6000 650.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 99.9934 10.0326 50.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 100.8705 8.9000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9631 10.2000 127.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.5270 7.3700 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.8084 7.4100 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.5676 7.3282 1000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3703 7.3600 500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 105.6000 7.5498 750.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 107.5323 7.1500 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.5694 7.3800 900.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.5694 7.3800 450.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 58.0000 8.2900 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.3500 7.3100 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9927 7.6200 1700.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9927 7.6200 600.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.5048 9.0867 300.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 105.2671 7.4200 32.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 14-Jul-26 103.2700 9.2000 60.00 INE140A07211 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 17-Jul-26 103.2700 9.2000 60.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 105.0000 8.0700 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2872 7.2800 608.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9433 7.3300 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.3371 7.2729 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.1500 9.1000 55.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.8594 8.7500 150.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.3200 9.0842 150.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.7000 9.0258 56.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8500 500.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.7011 7.2650 550.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.7011 7.2650 200.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0500 8.7300 64.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.2000 8.6170 38.00 INE121H08131 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.68% 06-Dec-26 99.5124 8.7500 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.6394 6.2413 301.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.7770 7.5000 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.7770 7.5000 300.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.2672 10.2800 378.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.1700 10.3200 19.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 107.6555 10.2000 12.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.4116 10.7500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.5510 10.3500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.8977 10.8000 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5883 7.3900 550.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.3366 6.1400 70.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.3731 6.1500 402.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.2280 6.1300 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.6398 6.1400 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.1518 6.1500 420.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 121.0811 7.2300 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.9125 7.2700 309.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 120.8231 6.5800 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.7349 10.3969 73.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.5000 9.0300 6.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2600 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5142 10.2500 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com