Dec 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4381.40 NSE 43513.10 ============= TOTAL 47894.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.0300 6.5000 250.00 INE244S08047 MIRAYA REALTY PRIVATE LIMITED 16.50% 12-Mar-17 100.0000 211.40 INE975F07FA0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.67% 12-Dec-17 100.9400 7.6500 500.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.1700 11.2500 0.50 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.2400 6.9900 500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 104.0800 7.0000 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.2200 6.9500 350.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 102.0000 10.2800 10.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.9400 7.0000 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 104.0300 7.0700 250.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 17-Sep-20 96.6600 10.5900 1.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 104.4900 7.0000 100.00 INE340M09028 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRB 9.70% 07-Jul-21 100.3500 9.5700 1.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.9300 8.6300 50.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 101.1000 7.7700 136.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 106.3700 0.0000 3.50 INE340M08038 TAMIL NADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.8500 9.6400 4.00 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 06-Jan-22 109.1000 10.4200 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 109.4600 6.0000 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 104.8100 8.3100 1.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.5000 9.8500 90.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.1500 10.4400 10.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 01-Nov-22 101.3000 9.5700 1.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.4000 9.6100 1.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 99.5500 9.5500 2.00 INE235P07530 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.25% 13-Oct-23 100.6100 8.1200 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9500 7.6000 250.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 100.8000 9.8600 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.5100 0.0000 4.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.2500 9.5800 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.7000 11.2500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6700 0.4000 54.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 108.6800 7.4200 32.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.3000 9.5800 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.2600 7.3300 50.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.4300 9.4200 1.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 102.2500 10.0400 2.50 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.8000 7.3000 340.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8900 0.0000 1.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.0000 8.6500 400.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 98.1000 9.5500 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.9500 6.0300 6.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 120.6700 0.0000 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 102.4800 11.0000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.2300 6.1500 270.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.5000 10.0300 3.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 111.1700 6.0700 9.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.5300 6.1400 45.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.8500 6.0800 110.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 43.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.5400 0.0000 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.1100 9.5600 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.2000 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.1900 9.7500 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 0.0000 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 93.3800 10.8100 1.00 NSE === INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 157.1187 7.2000 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 157.1187 7.2000 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 100.1001 7.2000 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 100.1001 7.2000 50.00 INE011S07018 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED 10.28% 17-Mar-17 100.4504 8.1650 250.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 159.0000 0.0000 0.60 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.6285 6.7600 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.6285 6.7600 200.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 101.3300 7.2807 250.00 INE975F07FA0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.66% 12-Dec-17 100.9408 7.6500 750.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4235 7.6500 650.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 99.8287 7.8125 1000.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.7033 7.5000 500.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.7033 7.5000 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.3415 9.2300 20.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 102.4868 6.5850 10.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8895 6.8909 3.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.8572 6.8938 3.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.2663 7.0250 40.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3111 6.5500 250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3111 6.5500 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.3162 6.8700 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.3162 6.8700 250.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 114.0000 0.0000 2.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 94.5700 0.0000 2.50 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 19-Jul-19 93.1000 0.0000 2.50 INE477L07610 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.50% 22-Jul-19 100.3035 9.2798 200.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.7768 6.9000 5.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4564 9.3000 250.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.0000 8.6900 253.70 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.8560 7.5300 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.2366 6.9800 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.2366 6.9800 250.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2410 7.7300 600.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2410 7.7300 600.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.8193 7.7000 1100.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 104.0794 7.0000 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.2211 6.9500 350.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.9363 7.0000 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.0292 7.0700 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.9251 7.7025 450.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.0927 7.6555 100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.2000 7.6600 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 104.4895 7.0000 150.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 104.4895 7.0000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.5900 8.9600 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 109.8000 8.9700 1.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.1972 8.5600 150.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.0723 7.1800 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.0723 7.1800 500.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.9759 7.8000 136.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8101 7.1800 800.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.7300 8.3000 750.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0111 8.6400 6.00 INE246R07145 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 7.35% 18-Jan-22 100.0000 7.3500 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 109.8000 5.7700 18.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.4308 7.4500 6200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.4308 7.4500 6200.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 101.2500 9.6675 4.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 105.3000 8.6013 2.50 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 102.9713 7.2300 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 102.9713 7.2300 100.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.5800 8.8000 3.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1310 9.2000 853.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.6000 7.9400 420.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.7870 7.6300 950.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.7870 7.6300 600.00 INE235P07530 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.25% 13-Oct-23 100.5800 8.1200 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.7672 7.6350 700.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.7672 7.6350 450.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.7000 221.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.4270 7.6900 5.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 108.6758 7.4200 32.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.2627 7.3313 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.5216 7.3700 55.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.6134 7.3200 100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 105.7200 7.5400 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.6933 7.3600 205.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9894 7.6200 850.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8543 7.6400 1875.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 104.2713 7.6800 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.4177 8.2900 2.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.1800 7.6661 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 107.6400 8.1500 300.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.2900 8.7000 76.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.4752 8.2000 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.8036 7.3500 112.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.0213 8.4200 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.7080 9.4900 84.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.0786 7.4900 136.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 8.9900 562.30 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 101.0700 7.8300 500.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8100 7.8600 170.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.6000 8.0481 50.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.8000 9.0100 56.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.6625 7.2700 750.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.6625 7.2700 250.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 103.8080 7.3800 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.4015 6.2600 5.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 109.9145 5.9500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.2300 10.4300 11.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.4700 11.0000 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 102.9500 10.2300 5.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.2348 6.1500 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION NOTE:- (*) - DIRTY PRICE