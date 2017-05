Dec 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9117.70 NSE 48105.60 ============= TOTAL 57223.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE161J07176 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.75% 21-Dec-16 100.0100 9.0800 500.00 INE804I07OG5 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Dec-16 143.7470 0.0000 1.00 INE244S08047 MIRAYA REALTY PRIVATE LIMITED 16.50% 12-Mar-17 100.0000 211.40 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.3600 6.8000 500.00 INE918K07DU3 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 10-Apr-17 109.1160 10.0000 50.00 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.1800 8.3500 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 102.4200 6.8000 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 102.0800 6.9000 750.00 INE451H07308 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 30-Sep-18 169.3000 500.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.2800 8.5600 253.70 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 103.1700 7.0200 2.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 117.7500 9.6200 1.10 INE608T07019 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PVT LTD 13.50% 30-Jun-20 100.0000 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.0800 7.0800 50.00 INE608T07027 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PVT LTD 12.00% 30-Sep-20 100.0000 12.0000 250.00 INE340M09028 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRB 9.70% 07-Jul-21 101.2000 9.0500 1.00 INE451H07324 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 31-Jul-21 169.3000 900.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.9400 7.1200 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 101.0500 7.1900 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.7700 7.1900 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3100 7.1500 500.00 INE340M08038 TAMIL NADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.8500 9.0500 8.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0000 7.1300 250.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 111.1400 400.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 104.0500 7.5200 38.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 01-Nov-22 103.2500 9.0500 1.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.8500 9.0500 1.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 101.6000 9.0500 2.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1800 9.4000 20.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.9000 7.8800 20.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 102.7500 9.0500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.7200 6.9800 154.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.9500 9.0500 1.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.0500 7.7300 18.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.6900 7.3500 55.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 104.1000 8.6800 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.4000 7.7500 50.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.4800 8.2000 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1500 0.0000 90.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 102.4500 8.7100 13.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.1000 8.6300 400.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.8500 0.0000 0.50 INE121H08131 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-26 99.9300 8.6900 30.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.8500 9.0500 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 111.3000 5.9300 0.20 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.0300 6.2500 70.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.4300 6.1200 123.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.28% 21-Dec-30 110.8600 6.1000 3.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 112.0300 6.1300 35.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.3400 6.1300 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 102.1500 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.4700 4.7100 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 105.0000 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.0900 9.5400 501.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.2000 10.4300 104.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.3000 0.0000 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.5000 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.7300 0.0000 1.00 NSE === INE804I07OF7 ECL FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 143.6300 9.5000 2.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 11-Jan-17 153.3000 0.0000 1.90 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.2058 6.8167 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2029 6.8048 250.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.3720 6.9569 2551.00 INE033L07BI8 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 10-Mar-17 100.3916 6.8788 750.00 INE093J07650 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 13-Mar-17 150.1860 0.0000 2.50 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.3197 6.9814 25.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6738 7.3777 15.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 100.1864 6.9500 100.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.0160 7.6150 270.00 INE915D07SU2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 30-Dec-17 108.3000 - 200.00 INE915D07SW8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 08-Jan-18 108.2000 - 200.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.6386 7.4400 200.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.9383 7.5050 400.00 INE092T08949 IDFC INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 101.2935 7.6800 2000.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 101.9628 7.6800 1350.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED 03-Jul-19 100.0000 0.0000 1.50 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.4487 7.1000 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.2330 6.9800 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 102.6800 8.4200 1.00 INE608T07019 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PVT LTD 30-Jun-20 100.0000 774.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.0786 7.0800 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.7882 7.7500 700.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 102.3916 7.7500 1500.00 INE608T07027 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PVT LTD 30-Sep-20 100.0000 12.5424 258.00 INE518T08018 AGARWAL PACKERS AND MOVERS LIMITED 30-Sep-20 100.0000 12.0000 10.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.8841 7.7500 2750.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 105.0000 9.7500 1.00 INE092T08CG7 IDFC BANK LIMITED 21-Feb-21 101.3000 7.6000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3500 9.3000 1.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.7336 7.0700 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.8406 7.2300 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING INE608T07027 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PVT LTD 30-Sep-20 100.0000 12.5424 258.00 INE518T08018 AGARWAL PACKERS AND MOVERS LIMITED 30-Sep-20 100.0000 12.0000 10.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.8841 7.7500 2750.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 105.0000 9.7500 1.00 INE092T08CG7 IDFC BANK LIMITED 21-Feb-21 101.3000 7.6000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3500 9.3000 1.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.7336 7.0700 150.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.7336 7.3600 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.8406 7.2300 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.8406 7.2300 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.0885 7.7982 400.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.0822 7.2000 2750.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.0822 7.2000 2250.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.9413 7.1200 500.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.9413 7.1200 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.9924 7.2000 4100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.9924 7.2000 3850.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.0000 8.0600 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3562 9.0500 1050.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.7894 7.1850 850.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.7299 7.2000 550.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3397 7.1425 900.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3897 7.1300 400.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 102.2657 6.6800 50.00 INE134E07158 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 104.3800 7.4000 1.20 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0259 8.6417 1103.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0000 7.1342 1850.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 22-Dec-21 111.1000 14.0000 200.00 INE650A09074 STATE BANK OF INDIA 10.25% 22-Mar-22 101.1800 9.9200 3.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.6700 160.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 110.4000 8.8000 0.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.5282 7.2400 600.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 104.5126 8.0000 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.9526 7.4500 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.2965 7.9600 50.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.5800 8.8000 3.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9400 9.4500 137.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 102.2900 7.6100 542.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9935 7.5900 350.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0100 8.6767 231.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 107.7700 7.9500 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.7000 7.6400 2.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 109.1646 7.3400 250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 113.1000 9.6600 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.6334 7.3200 100.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 104.2176 7.7800 450.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.6916 7.3600 204.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 57.9800 8.0100 1.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 106.9300 7.7328 2.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 105.4502 8.4700 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.4011 7.7500 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.4700 8.2819 12.50 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.4766 7.7600 100.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 107.6400 8.1500 300.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.9600 8.7500 33.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.0200 9.0900 13.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8000 9.4800 6.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1000 8.8100 6.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5900 80.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8393 100.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.5700 8.1100 39.00 INE121H08131 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.68% 06-Dec-26 100.0100 8.6700 120.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.0872 7.5950 600.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.4358 6.1300 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.0874 9.1500 260.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 104.4930 10.4600 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.8000 9.8480 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 104.4930 10.4600 10.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.4143 7.3650 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3600 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.5000 10.1200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.4000 10.4600 12.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 99.7490 10.2500 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.1188 9.9500 12.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 99.7490 10.2500 12.00 ===============================================================================================