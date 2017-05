Dec 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8463.00 NSE 38575.70 ============= TOTAL 47038.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.3500 7.5000 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 157.4100 6.6000 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.0400 6.6700 1123.40 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 95.6900 7.2500 19.60 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.1100 6.6700 50.00 INE975F07FN3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 16-Feb-18 91.6500 7.7000 100.00 INE871D07NU8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 0.00% 26-Apr-18 116.5700 8.1200 300.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 102.0000 6.8400 1250.00 INE451H07308 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 30-Sep-18 169.3000 6.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 106.5500 7.8400 80.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.9100 6.8400 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 101.6500 10.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 17-Sep-20 97.5000 9.8500 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 107.0100 7.2200 50.00 INE451H07324 EMAAR MGF LAND LTD 0.00% 31-Jul-21 169.3000 17.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.1100 7.7100 500.00 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 06-Jan-22 111.3000 9.0500 0.50 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 113.7900 7.0000 15.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.3400 7.2800 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1200 8.1000 2500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.2100 7.4000 11.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5000 0.0000 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.4500 10.4500 1.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.8800 7.6800 14.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 103.8000 8.6000 5.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.3300 8.5400 250.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 106.3000 8.6000 500.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.8000 0.0000 17.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.5500 0.0000 5.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.9500 0.0000 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5900 7.3900 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.2300 0.0000 15.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.5200 6.1000 75.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.5300 6.1500 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.8500 6.1100 21.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.2800 10.1200 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 0.0200 502.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.4500 9.7500 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.5100 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.8000 9.8500 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.4500 9.8500 1.00 NSE === INE804I07OG5 ECL FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 143.6320 9.5000 3.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.3481 7.5000 500.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.3462 6.8477 160.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 100.7647 6.8487 400.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 100.3556 6.5679 14.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED 10-Apr-17 146.3800 0.0000 3.00 INE093J07700 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 172.1000 0.0000 2.50 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.0405 6.6000 1000.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.4802 8.3900 450.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0000 7.6347 1000.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.5093 7.5000 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.5093 7.5000 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.1089 6.6700 50.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 101.0810 7.4700 450.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 101.0810 7.4700 450.00 INE691I07968 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.05% 05-Mar-18 101.2628 8.0500 240.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8547 7.6000 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.4270 6.7900 500.00 INE871D07NU8 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 26-Apr-18 116.7477 8.0000 600.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 102.0046 6.8400 1250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0907 6.8900 750.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-18 93.5000 0.0000 3.50 INE831R07045 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.15% 21-Sep-18 100.0000 8.1145 1000.00 INE851M07143 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 7.93% 10-Oct-18 99.6447 8.1200 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0000 7.4800 2500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.3781 6.8200 90.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.3781 6.8200 90.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.0275 6.7500 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.0275 6.7500 250.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Dec-18 101.0000 0.0000 50.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9293 6.9196 917.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.9267 6.8400 150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.9267 8.8400 150.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 102.4016 7.1800 250.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 114.0000 0.0000 2.50 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.7976 6.5610 300.00 INE306N07IH1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.61% 29-Jul-19 101.0942 8.1000 50.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.9078 6.8400 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.6000 11.5600 1.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.3335 9.6294 810.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.2586 6.9700 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.2586 6.9700 170.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.4817 7.6800 2750.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.9900 7.6800 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.2694 7.0400 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.2694 7.0400 100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.9041 7.7433 500.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.9041 7.7433 500.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 107.0063 7.2150 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.9756 7.1950 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.9756 7.1950 50.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 102.9318 7.9400 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2370 7.1600 350.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2760 7.1500 250.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.1056 7.7100 500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.3048 8.5300 100.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 13-Sep-21 108.3819 8.3683 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3762 9.0441 1000.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 103.2607 6.4400 50.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.7551 7.0200 300.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0982 7.1100 1650.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 109.5000 7.2400 1.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 113.7855 7.0000 15.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.3388 7.2800 850.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1190 8.1000 2500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.2648 7.0600 100.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.5600 8.8050 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.8000 9.4800 8.10 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9930 7.5900 400.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9930 7.5900 400.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8959 7.6100 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8959 7.6100 500.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 100.8800 8.9000 10.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0137 8.6758 57.40 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.9500 7.7687 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.6436 7.3451 70.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.7690 7.3300 100.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.0000 7.7500 7.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.9246 7.3900 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.9046 7.3933 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.6534 7.3100 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.6534 7.3134 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 104.7306 7.3500 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.4400 7.3200 22.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 104.6509 7.3500 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.1400 7.6000 10.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 103.9898 7.4100 150.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 103.9898 7.4100 150.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.7332 7.7600 130.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.7339 7.7600 70.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 105.3643 7.2800 50.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 105.3643 7.2800 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.4700 8.2800 6.50 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.3270 8.8000 5.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.3000 8.2700 5.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.0000 8.7400 28.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9050 7.3350 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9050 7.3350 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.9000 9.4600 6.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2800 8.7800 3.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1359 7.6200 1450.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2725 7.6000 1450.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.3306 8.5400 250.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.8400 8.5500 14.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.7680 7.7170 30.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1750 8.8169 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8927 1020.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Sep-28 109.6819 7.8500 23.20 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 118.7660 6.1100 10.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.6228 6.1100 250.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 120.2700 6.1409 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.7538 8.2496 80.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9468 11.1400 12.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5630 9.9200 4.00 INE033L07FC2 - - - 101.0942 8.1000 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5874 7.3900 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 109.5128 7.2554 2.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 107.0000 7.3100 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3661 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.4600 10.4500 8.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2600 5.00 