Dec 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt onr BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10636.70 NSE 30239.20 ============= TOTAL 40875.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.5600 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.8400 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.7200 9.8700 1.00 INE975F07EU1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 09-Jan-17 99.5255 7.2500 200.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2300 6.6500 50.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.6400 6.6500 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 95.8100 7.0600 435.40 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 95.8100 7.0000 9.80 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.3700 8.2700 9.00 INE804I07B03 ECL FINANCE LTD 0.00% 06-Apr-18 97.6470 8.7500 3.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.4100 6.8000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6900 6.8000 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 104.4900 6.7600 100.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.28% 30-Apr-19 101.3127 7.6700 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-19 100.5000 7.7500 100.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.5400 7.7200 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.6100 7.1000 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.4500 7.6900 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5200 9.0000 20.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.4900 7.2600 250.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.6025 7.3300 500.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 107.5700 7.2300 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.7700 7.3300 20.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 107.6200 7.7400 20.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 107.7100 7.9200 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1200 8.1000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6600 9.4500 560.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.7300 7.6500 400.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5600 7.6800 445.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.2500 0.0000 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.5500 7.8400 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.7500 0.0000 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 107.8900 7.3100 4.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.9600 7.7500 8.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5500 7.6900 2800.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.2700 7.8300 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.4300 8.6000 150.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.0000 8.7400 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9900 7.4700 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5500 9.5200 20.50 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 103.8000 8.6000 4.00 INE511C08977 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 09-Sep-26 100.0000 0.0000 8.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8300 3.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9100 7.6500 1350.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.5200 9.0600 15.00 INE392I08011 HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. 7.60% 09-Nov-26 100.7600 0.0000 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 99.2800 8.0000 200.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.9200 6.1500 40.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.38% 12-Nov-28 119.8100 6.0000 10.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.7600 7.3700 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.5200 6.1400 23.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.2500 6.0400 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 100.00 NSE === INE975F07EU1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 09-Jan-17 99.5255 7.2500 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.1974 6.9000 100.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 153.5700 0.0000 1.90 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 149.6100 0.0000 0.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 178.2800 0.0000 5.90 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 166.5000 0.0000 2.50 INE756I07613 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 13-Mar-17 100.3574 6.8500 500.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.6309 8.2000 50.00 INE915D07SV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 03-Jan-18 108.3300 - 40.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 112.4000 0.0000 2.50 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.4055 6.8000 50.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.8935 6.7500 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.8935 6.7500 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0695 6.9050 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.1915 6.8500 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.1915 6.8500 50.00 INE121A07MJ9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.50% 07-Sep-18 100.4169 8.1908 350.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 103.3020 6.7500 200.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 103.3020 6.7500 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 104.4890 6.7600 100.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.8498 6.8800 1000.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.8498 6.8800 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.4071 6.8000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.4071 6.8000 50.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.9703 6.7800 750.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.0275 6.7500 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2357 6.4725 250.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.0877 7.6900 750.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.0877 7.6900 750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5221 7.3451 750.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 101.3127 7.6700 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.5041 7.7500 100.00 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.40% 16-Aug-19 100.2732 8.2500 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.1936 7.6500 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.1082 9.0000 150.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.1082 9.0000 150.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.5371 7.7200 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.2687 7.7300 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.2687 7.7300 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.2703 6.9800 6.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.5217 6.9300 91.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.6897 7.1100 55.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.7327 7.1000 400.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.7327 7.1000 400.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.6094 7.1000 100.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 102.3963 7.7500 100.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 121.0475 7.6900 54.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.4887 7.7500 1000.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.5020 7.7500 350.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.4478 7.6900 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.8938 7.7100 600.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.8938 7.7100 150.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 103.8649 7.7300 100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.9132 7.7400 500.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.9132 7.7400 500.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 102.9184 7.9400 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.1346 8.3200 5.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.4000 8.5100 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.7314 8.8000 456.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4911 7.2600 250.00 INE623B07420 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 26-Oct-21 101.1000 9.6107 50.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.7607 7.0479 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.7840 7.2500 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0000 8.6400 140.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.9500 7.1400 750.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.6700 90.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.3302 7.2800 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.3302 7.2800 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.57% 28-Mar-23 107.9800 7.1000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1170 8.1000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.3400 7.3150 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1415 9.2000 565.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.5280 7.6800 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.5280 7.6800 200.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 8.10% 17-Oct-23 100.0500 8.0785 10.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5588 7.6750 450.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 26.50 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 108.9680 7.3700 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 108.9680 7.3700 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.8300 7.3194 35.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.8200 7.3216 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.8314 7.4050 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.8018 7.4100 300.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 105.3700 7.2500 6.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 104.2964 7.4200 500.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 104.2964 7.4201 500.00 INE721A08AH3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 30-Aug-25 113.6000 8.7000 1.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 103.4673 7.7700 50.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 103.4673 7.7700 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.5000 7.0000 2.70 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5491 7.6850 1250.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.0237 7.4100 100.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.2330 7.8350 400.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.2330 7.8350 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2370 8.4700 182.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.4200 9.2100 1.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.4800 9.0900 300.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.5700 7.7209 8.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.2800 8.7000 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9850 7.4700 816.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.3248 7.4200 450.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3400 9.5500 32.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.5000 7.6500 150.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.6000 8.0478 55.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9400 1000.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8390 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.2818 8.0000 1000.00 INE121H08131 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.68% 06-Dec-26 99.6500 8.7300 120.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.5400 7.3500 64.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Sep-28 109.7119 7.8446 23.20 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 119.6201 6.1100 125.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 650.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.7594 7.3700 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.5000 6.1100 5.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3600 10.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.1991 7.3650 150.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.7300 7.4000 26.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 99.2500 9.0100 20.00 INE128M08029 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.81% 02-Nov-35 110.9528 9.1350 200.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 100.8713 8.5000 250.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 100.8713 8.5000 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.8500 8.2300 80.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9080 11.1500 7.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.7500 8.7400 5.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 105.9400 8.8700 1.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 105.9800 8.8700 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 105.9800 8.8700 1.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 109.1300 8.9000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com