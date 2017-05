Dec 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8573.50 NSE 35943.30 ============= TOTAL 44516.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE511C07540 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 01-Mar-17 113.2900 7.8500 150.00 INE244S08047 MIRAYA REALTY PRIVATE LIMITED 16.50% 12-Mar-17 100.0000 20.80 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.2500 8.3500 33.00 INE804I07B03 ECL FINANCE LTD 0.00% 06-Apr-18 98.5600 8.0000 1.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.0300 6.7500 100.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.62% 02-Aug-18 101.2800 7.7000 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.9200 6.7800 250.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 87.6800 6.7500 250.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 102.3000 10.5000 1.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.9200 7.0500 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.9000 7.0500 15.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.0600 7.0800 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6500 7.3000 350.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.0300 7.7300 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.7100 7.2700 1500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.4500 7.2700 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.9900 7.2300 800.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.6000 7.3300 1000.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.93% 25-Nov-21 98.4400 7.3200 1500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.5700 7.2400 500.00 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 06-Jan-22 111.3000 9.8500 0.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.2500 6.2600 19.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5000 6.2600 25.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7500 9.5000 9.80 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.2000 10.0200 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3000 10.5200 9.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 107.0700 7.4500 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.0500 7.4100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.3800 7.4100 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.2500 10.4900 40.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 105.9800 6.1600 0.20 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.2500 7.8300 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9100 7.3300 16.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.3000 9.2500 1.90 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 103.8000 8.6000 1.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 102.0000 9.5400 0.50 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.04% 25-Mar-28 106.9100 6.1700 0.30 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.02% 26-Mar-28 106.6900 6.1700 0.30 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 106.8500 6.1700 0.70 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.0000 11.1300 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.3000 9.5500 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.1300 6.1600 9.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 108.6700 6.1400 4.60 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.9900 7.3700 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 10.6200 300.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.5000 9.2500 1.00 NSE === INE038U08031 INNOVADOR REALTORS PRIVATE LIMITED 10.50% 27-Dec-16 100.0217 8.8700 500.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED -- 28-Jan-17 140.0973 8.0000 224.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED -- 28-Jan-17 139.8723 9.1920 0.40 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 155.5000 0.0000 20.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 153.6500 0.0000 2.50 INE011S07018 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED 10.28% 17-Mar-17 100.4208 8.0675 130.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.6938 6.4908 30.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 148.0000 0.0000 1.20 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.6685 6.5206 10.00 INE896F07050 IL & FS EDUCATION & TECH SERV LTD 10.52% 10-Oct-17 52.4700 9.1475 1281.50 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 101.0623 7.5205 250.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 101.0623 7.5000 250.00 INE525V07011 SYSTEMTRAC TRADERS PRIVATE LIMITED 11.10% 04-Feb-18 100.5095 10.5969 150.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 122.0693 11.3746 4000.00 INE931S07140 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.70% 16-Mar-18 101.0242 8.7749 450.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.0295 6.7500 100.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 106.3350 6.8734 1.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.9199 6.7800 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.1113 6.9000 10.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.4260 6.8742 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7300 7.5000 10.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.8574 6.8700 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.3870 6.8000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.3870 6.8000 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.8200 7.5000 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.1360 6.7632 10.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0000 7.3900 2000.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 102.2539 6.8000 1050.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 102.2539 6.8005 1050.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 87.6750 6.7500 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.8727 7.0259 2.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.2857 6.4524 30.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 104.3888 7.3058 100.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED 28-Jan-19 151.7864 8.4755 0.90 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.5248 6.8782 41.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.3618 6.9600 40.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.9607 7.7250 50.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.8035 7.7250 55.00 INE093J07HR4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Mar-19 95.1000 0.0000 3.00 INE866I07BC0 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED SR- 9.30% 05-Apr-19 100.5157 9.0500 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 101.0633 7.8600 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5420 7.3400 250.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-May-19 97.0000 0.0000 0.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.2152 7.1200 850.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4845 7.6900 10.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED 17-Jul-19 100.0000 0.0000 5.00 INE688I07329 CAPITAL FIRST LIMITED 9.05% 19-Jul-19 101.5247 8.3300 500.00 INE688I07329 CAPITAL FIRST LIMITED 9.05% 19-Jul-19 101.3655 8.4000 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.4868 500.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 101.4490 6.9200 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 105.7004 6.9709 20.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 104.1449 7.6845 10.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.78% 25-Oct-19 99.7446 7.8700 150.00 INE311I07054 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 12.75% 10-Nov-19 100.0009 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 105.3355 6.9400 100.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED -- 22-Nov-19 108.1197 11.5500 2.50 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 105.4774 8.1179 0.50 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.6000 8.0400 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6981 7.7200 1050.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6981 7.7200 1050.00 INE896F07068 IL & FS EDUCATION & TECH SERV LTD 11.00% 10-Apr-20 102.9993 9.8599 250.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 117.4796 7.1914 4.80 INE804I08619 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 109.8975 8.5278 0.20 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 109.9817 8.9115 0.10 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 103.5755 7.1300 35.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.0615 7.0800 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.3447 7.7200 500.00 INE070T07269 JP INFRA (MUMBAI) PRIVATE LIMITED 16.53% 31-Aug-20 100.0000 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.3447 7.7200 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.8868 7.7100 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.8868 7.7100 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 103.9146 7.7150 100.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 164.8881 7.1505 0.60 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.8432 7.8634 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8069 7.2700 850.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6524 7.3100 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.4200 8.2500 5.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.0271 7.7300 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7130 7.2700 1550.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.7300 10.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8500 8.9200 10.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4496 7.2700 1850.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.9896 7.2300 900.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.6026 7.3300 1000.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.93% 25-Nov-21 98.3615 7.3300 1500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0370 8.6300 140.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.6484 7.2200 750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.6484 7.2200 500.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0100 8.6500 52.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.4000 7.4200 6.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.6619 7.4400 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 104.7485 7.3928 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.0500 7.4300 3.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.5600 8.8050 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5522 9.5300 42.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.9000 7.8800 10.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 8.10% 17-Oct-23 101.2500 7.8400 8.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 14.80 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.3700 7.8700 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.6903 7.4213 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.9151 7.4672 110.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.0000 7.7400 10.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.0496 7.4100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.8800 7.4900 241.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.8800 7.4900 241.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.8400 7.1200 4.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 102.8500 8.7700 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.0200 7.1200 2.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 108.1000 7.1200 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 107.4800 7.3800 545.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.7200 7.7700 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.9889 8.5132 203.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.3200 7.8508 1050.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.2091 7.8800 100.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.5600 7.7217 1.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.9500 7.3700 40.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.1660 9.6200 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.1000 8.7300 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.4600 7.4000 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3700 9.5450 35.50 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.0000 9.3046 3.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8400 41.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.5500 9.0507 12.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.5000 7.6500 300.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.7500 8.0249 10.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1818 8.8100 100.00 INE121H08131 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.68% 06-Dec-26 100.1000 8.6600 49.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.4703 6.2598 25.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.1886 6.1550 100.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 103.6331 7.7920 100.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.6411 9.8900 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.1500 10.4500 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 109.7314 9.8700 1.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3600 15.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 700.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.7126 10.5900 23.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.8500 10.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative 