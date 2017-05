Dec 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7647.80 NSE 36332.40 ============= TOTAL 43980.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE975F07EU1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 09-Jan-17 99.5800 7.3500 500.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 10-Feb-17 100.5900 6.8000 250.00 INE244S08047 MIRAYA REALTY PRIVATE LIMITED 16.50% 12-Mar-17 100.0000 16.5000 20.80 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.7100 7.1400 905.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.1100 6.6000 2000.00 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.3100 8.3500 4.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.2600 7.7500 10.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.3100 6.9000 1500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.9200 7.7000 100.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.8700 7.5800 3.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.6300 7.2900 68.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.4500 7.2700 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-21 100.7500 0.0000 66.00 INE121H08107 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.6700 70.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.2900 6.1200 2.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.8400 9.5600 52.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.5300 7.6800 34.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1700 7.7500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.7500 2.7800 15.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 107.0400 7.4500 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.3800 7.4100 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 106.8600 3.7000 0.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.9400 3.7000 3.10 INE556S07376 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 102.2700 0.0000 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0000 8.5100 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.2900 9.6000 1.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.3200 7.4100 37.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.3000 9.1400 4.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 101.0000 9.5500 44.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.5900 7.7000 52.00 INE296A08821 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.05% 02-Dec-26 100.0000 8.0500 500.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.0000 7.3700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.2500 6.0500 0.60 INE691A08039 UCO BANK 11.70% -- 101.8500 0.0000 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5700 9.5200 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.5200 6.1200 7.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 112.6900 6.0300 3.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 112.1000 6.0900 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.3900 6.0700 9.50 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.9700 7.4300 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 100.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 126.5500 6.1000 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.6500 9.9000 4.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.6900 8.9000 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 1.00 NSE === INE975F07EU1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 09-Jan-17 99.5789 7.3500 500.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 149.8200 0.0000 0.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 178.5300 0.0000 5.60 INE093J07635 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 185.1500 0.0000 2.50 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2102 6.6500 400.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2102 6.6500 800.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 153.8900 0.0000 1.50 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.5396 6.9500 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.5396 6.9500 250.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 148.0000 0.0000 1.50 INE093J07734 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-May-17 147.0000 0.0000 2.50 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.1073 6.6000 2000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5766 6.6600 16.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.5881 6.8000 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1104 7.5000 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1104 7.5000 250.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 105.0500 0.0000 4.50 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 101.5372 7.2315 8.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.35% 02-Aug-18 100.6594 7.8500 35.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.4998 7.8700 60.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 103.3120 6.7200 200.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0000 7.3893 1000.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.9173 7.7500 500.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.9173 7.7500 500.00 INE093J07GJ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-19 86.9500 0.0000 2.50 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.6987 7.7500 1650.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 101.3020 7.7500 100.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 101.2805 7.6700 2000.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 101.2805 7.6700 2000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.3083 6.9000 2500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.3083 6.9000 1000.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.6528 7.0250 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.6528 7.0250 500.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 101.1349 7.7500 1000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.9846 6.9100 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.9846 6.9100 50.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 100.0000 0.0000 3.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.3989 8.1500 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.5012 7.7500 400.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.5012 7.7500 400.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.4301 7.7500 2350.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 31-Oct-19 103.2916 8.0500 50.00 INE860H07DX7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.18% 10-Dec-19 100.0931 8.1400 250.00 INE860H07DX7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.18% 10-Dec-19 100.0931 8.1400 250.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 101.7565 7.9272 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0115 7.2500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0115 7.2500 50.00 INE121A07MS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.23% 30-Apr-20 100.5085 8.0500 100.00 INE831R07086 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 7.80% 13-Aug-20 98.3849 8.3000 3.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.4235 7.2500 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.4235 7.2500 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.9190 7.7000 100.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 104.1289 7.2000 130.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8069 7.2700 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8069 7.2700 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.8300 8.1458 3.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 99.6400 9.2200 550.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.4008 7.2500 650.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.4008 7.2500 650.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.0000 8.0700 10.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3899 7.2850 350.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.0676 7.2100 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.7395 8.7100 330.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.9910 8.3300 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.6819 7.4370 150.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.3331 8.1500 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9627 9.4400 1136.00 INE235P07530 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.25% 13-Oct-23 100.5400 8.1300 900.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1711 7.7500 150.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0000 8.6700 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.0900 7.7500 13.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.1700 7.4205 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.8749 7.3900 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.0690 7.4450 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.3912 7.9000 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.3912 6.5267 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.8271 7.4050 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.8271 7.4049 220.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.4128 7.3300 29.80 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.3812 7.4101 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.6000 9.9000 40.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0000 7.3800 100.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 102.8500 8.7700 2.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 57.9750 7.9900 1.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 105.5559 7.4300 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 105.5559 7.4300 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.5968 7.7800 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 104.2800 8.3100 410.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.4500 7.7600 110.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.1500 7.7821 8.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.3500 9.5900 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.9600 8.7500 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5600 7.3851 30.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.4600 9.2100 2.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 103.0300 8.5200 51.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5900 60.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.0100 7.9800 98.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.7900 8.0200 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8921 380.00 INE121H08131 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.68% 06-Dec-26 99.6500 8.7300 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 105.9672 7.4300 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 105.9672 7.4300 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 105.8983 7.4300 150.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 105.8983 7.4300 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 106.3408 7.4300 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 106.3408 7.4300 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 106.2688 7.4300 150.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 106.2688 7.4300 100.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 106.7058 7.4300 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 106.7058 7.4300 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.9483 7.4300 150.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.6207 7.4300 150.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.6207 7.4300 150.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.9492 7.4300 100.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% - 100.0600 7.3600 800.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% - 100.2500 11.5200 512.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 100.0000 7.2500 150.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 100.0000 7.2500 150.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.7845 8.5000 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.7500 11.1900 1.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 107.0295 7.4300 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 107.0295 7.4300 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.0329 6.1700 350.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 111.6900 6.1300 3.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.3400 6.1300 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 107.2532 7.4300 150.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 107.2540 7.4300 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3658 14.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 120.9529 6.5737 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.7632 10.5800 21.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.7544 11.6000 7.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2800 3.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.6000 8.8500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange