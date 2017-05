Dec 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9303.90 NSE 47617.70 ============= TOTAL 56921.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE691I07919 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.05% 02-Mar-17 100.3200 6.9000 500.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.3500 6.9000 1750.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.3300 6.8000 500.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.5700 6.9000 250.00 INE866I07AO7 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Apr-17 108.4182 10.0000 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.3400 6.6100 150.00 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.3300 8.3500 24.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4700 7.5900 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 102.2300 6.9000 28.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.62% 02-Aug-18 101.2700 7.7000 50.00 INE691I07CI7 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.65% 30-Nov-18 100.7975 8.1800 600.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 86.8100 6.9100 100.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.0500 11.3100 4.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3600 7.1300 600.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 100.0000 8.0500 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0900 7.1700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8000 7.1600 80.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.7700 7.2800 130.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.9800 8.4500 50.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.0000 8.0700 200.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.0000 8.6400 10.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6700 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-21 101.3900 4.9600 177.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 111.1200 13.9700 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0900 8.1100 1000.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.3900 8.1100 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4600 9.3700 460.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3200 10.4400 14.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 1.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.4700 8.5600 230.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 103.1800 9.4000 14.40 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 104.8000 8.6200 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.4900 7.4000 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5800 9.5100 15.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8300 10.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.0000 7.3800 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.2000 6.0500 0.50 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.0300 6.1700 57.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.0000 7.3800 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.7700 6.1800 200.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.1700 6.1900 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.0000 7.3800 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.5900 9.0100 5.00 INE112A09067 CORPORATION BANK 9.00% 19-Jan-99 100.0000 8.9700 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 0.0000 451.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.5900 5.9700 151.00 NSE === INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 116.8785 7.1710 900.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 149.8200 0.0000 2.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 178.5300 0.0000 5.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1198 6.1282 35.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.2599 7.5507 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2706 6.5179 250.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.3487 6.9000 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 153.8900 0.0000 1.50 INE033L07BI8 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 10-Mar-17 100.3534 6.8987 250.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.3487 6.9190 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5790 6.6669 250.00 INE756I07613 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 13-Mar-17 100.3275 6.8500 500.00 INE756I07613 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 13-Mar-17 100.3403 6.8488 500.00 INE071G07108 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.80% 13-Mar-17 100.4456 6.7719 500.00 INE121A07IT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 15-Mar-17 100.5503 7.0000 200.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.3460 6.7683 950.00 INE660A07NF2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.98% 21-Mar-17 100.4243 6.8184 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 98.5671 6.9000 750.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 98.5671 6.9000 250.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7612 7.5000 50.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 101.2482 7.4557 150.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.5235 7.2500 2500.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 99.9500 9.9500 1.70 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1087 7.5000 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1087 7.5000 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4719 7.5900 50.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.80% 06-Feb-18 101.0775 7.7300 25.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2744 6.9000 1.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.2530 6.7774 4.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 11-Jun-18 116.7249 8.1800 22.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 101.7095 7.6700 20.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.0275 6.9000 800.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.0311 6.9000 550.00 INE148I07FI1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 18-Jul-18 99.8572 8.9800 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0606 6.9000 600.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0606 6.9000 600.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.8514 6.9100 2750.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.8701 6.9000 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.0774 6.9100 2850.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.0969 6.9000 350.00 INE756I07AP7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.41% 29-Nov-18 100.0000 7.4015 400.00 INE691I07CI7 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.65% 30-Nov-18 100.7975 8.1800 600.00 INE752E07FA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-18 104.4537 6.8500 50.00 INE752E07FA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-18 104.4537 6.8500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.8283 6.9800 3.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 103.1128 7.0301 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 86.8050 6.9100 100.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.2815 6.5000 1500.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.2815 6.5000 1000.00 INE093J07HR4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Mar-19 92.5000 0.0000 3.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.7022 7.0000 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.7022 7.0000 750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.9055 7.1600 550.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.9647 7.7000 500.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.9647 7.7000 500.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 100.0000 0.0000 2.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 101.0841 8.1800 100.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2237 7.7000 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2237 7.7000 500.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 104.0553 6.9983 1.00 INE093J07LJ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Sep-19 88.5800 0.0000 2.50 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.4051 7.7600 1000.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.4051 7.7600 1000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.2233 7.7000 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.2233 7.7000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.4228 7.7000 500.00 INE081T08090 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE 9.60% 13-Dec-19 99.9020 10.0150 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.8425 7.4500 1000.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.8425 7.4500 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3630 7.1250 600.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 07-Apr-20 75.6745 13.0000 2.00 INE691I07AJ9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.84% 19-May-20 101.9900 8.1200 100.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.0000 8.0700 224.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 105.1800 7.4000 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 104.8400 7.3000 2.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 102.7900 7.9800 100.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.0500 7.8000 100.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.3418 8.2000 130.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.1925 8.0000 552.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3762 9.0400 1000.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 110.2000 7.2000 1.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0000 7.1331 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0000 7.1331 100.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 111.2930 13.9400 200.00 INE005A11085 ICICI AUG 2000 - 05-Jan-22 61.9580 9.9500 1.10 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED - 15-Jan-22 100.7142 9.2068 4.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0273 6.1400 10.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 109.7500 7.2000 1.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 105.8000 7.0000 2.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.6700 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 108.0000 7.3000 6.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0931 8.1100 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7182 7.4300 150.00 INE752E07II3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-23 112.1500 7.2000 1.30 INE005A11382 ICICI DEC 1998 - 11-Jun-23 54.0850 9.9500 0.60 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.3875 8.1100 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9827 9.4400 758.40 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1711 7.7500 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1711 7.7500 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.3721 7.7100 500.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 15.20 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 106.3506 7.4543 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.3924 7.8600 37.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.2400 7.4100 20.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.3300 7.4018 10.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.8200 7.7700 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.0731 7.4060 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 105.1200 7.2900 11.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.2209 7.4350 582.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1909 7.4398 241.00 INE528S08019 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 11.50% 26-May-25 100.0000 18.8750 40.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 105.2000 8.3000 1.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 100.0000 9.5300 14.40 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.9407 7.4000 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0000 7.3800 400.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 102.8500 8.7700 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.2000 7.5900 5.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.2317 9.3400 2.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 103.7770 7.7500 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.9749 8.5100 29.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.3200 7.7823 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.0200 7.8011 48.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.7700 8.7800 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.6200 7.3741 69.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6500 9.3400 26.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2000 8.8513 1.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 99.7187 8.0300 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5900 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.0000 7.8296 1315.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9256 8.8500 120.00 INE091D11097 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-26 32.6879 11.8000 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.0103 6.1400 40.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 350.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 350.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 NCD P 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7439 1000.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA SR-II 11.6 LOA 11.60% PERPETUAL 100.2500 11.5700 407.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.2288 10.0000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.7000 8.9000 6.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 114.6500 7.2000 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 105.6500 9.0000 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.6673 6.1850 100.00 INE091D11204 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-33 17.0940 12.2500 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4951 10.2500 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4951 10.2500 12.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% - INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4951 10.2500 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4951 10.2500 12.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% - 100.0000 7.3700 570.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 100.0000 7.3800 450.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 100.0000 7.3800 450.00 INE033L07CO4 TATACP HG FN 9.00% - 100.9902 8.1800 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange