Dec 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18498.80 NSE 45084.70 ============= TOTAL 63583.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 199.3200 8.3000 25.10 INE306N08102 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.87% 01-Mar-17 100.3500 6.8500 750.00 INE691I07919 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.05% 02-Mar-17 100.3300 6.8500 1500.00 INE013A07L97 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 09-Mar-17 117.3100 7.1300 4000.00 INE033L07BI8 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.00% 10-Mar-17 100.3600 6.8500 1500.00 INE148I07DH8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 15-Mar-17 100.2600 7.1500 2000.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 20-Mar-17 100.3200 6.8500 1900.00 INE001A07JN1 HDFC 9.30% 04-Oct-17 101.2100 7.5800 33.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.3100 7.1400 1.00 INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 101.3600 8.3500 10.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 101.6200 7.6100 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 104.5100 7.1800 4.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.0300 6.8600 2750.00 INE114W07012 GENIE COMMERCIAL VENTURES PRIVATE 0.00% 28-Nov-19 101.1050 20.0000 16.50 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 104.7000 10.0200 83.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 117.7600 9.6200 1.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.0000 8.4800 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-21 100.7500 10.5600 36.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 111.1400 13.9900 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7700 7.4200 90.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7500 9.3400 405.00 INE121H08123 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LIMIT 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 26.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.0300 0.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.1800 2.6300 4.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.8100 7.4700 403.30 INE053F09HP6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.33% 10-May-26 113.3200 7.4700 35.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 103.1700 8.4800 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.8500 7.3400 9.00 INE511C08977 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 09-Sep-26 100.0000 0.0000 1.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9500 8.8300 1.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 99.4900 8.0700 300.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.0200 7.9400 1000.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.0000 7.3800 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.2500 6.0500 0.10 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.3000 0.0000 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.5200 6.1200 2.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF IND 7.25% 15-Dec-30 100.0000 7.3800 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.5100 6.1000 42.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.1600 6.1900 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.1300 6.1500 2.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 105.9700 7.4000 100.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.0000 7.3800 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 99.3700 8.1600 57.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.3500 2.8400 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.5400 4.8200 182.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 3.00 NSE === INE038U08031 INNOVADOR REALTORS PRIVATE LIMITED 10.50% 27-Dec-16 100.0118 8.8600 514.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 153.9800 0.0000 1.20 INE038U08015 INNOVADOR REALTORS PRIVATE LIMITED 10.50% 14-Jan-17 100.0237 9.2300 1270.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 199.2032 8.8000 25.10 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1776 6.8148 1250.00 INE306N08102 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 01-Mar-17 100.3466 6.8500 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 154.6490 0.0000 1.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5715 6.5177 300.00 INE756I07613 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 13-Mar-17 100.3375 6.8233 500.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.4871 7.2000 1400.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.4871 7.2000 1400.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 100.3887 6.8000 1250.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 100.3887 6.8000 1250.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.91% 14-Apr-17 100.3740 7.2450 2.00 INE916DA7BB0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.10% 01-Jun-17 100.0896 7.2000 250.00 INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 02-Oct-17 100.3111 7.2000 250.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.4026 8.3728 3000.00 INE915D07SW8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 08-Jan-18 108.3700 - 100.00 INE756I07191 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.39% 10-Jan-18 101.5546 7.7793 250.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.7735 7.6250 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.0464 6.7000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.0464 6.7000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8880 6.8550 35.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.6162 7.6100 250.00 INE915D07PD4 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE - 28-Feb-18 134.9600 - 2.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7863 7.6500 950.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.2889 6.7500 750.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.2889 6.7500 750.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.9351 6.7624 50.00 INE071G08833 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.6293 7.7650 13.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.8636 6.9000 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9525 7.6500 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9525 7.6500 250.00 INE033L07FK5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.80% 16-Nov-18 99.3970 8.1400 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8694 6.8500 35.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.5933 7.6990 220.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.0283 6.8600 2750.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 102.2710 6.8600 100.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 102.2710 6.8507 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.7427 6.9800 550.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.7427 6.9800 550.00 INE860H07DX7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.18% 10-Dec-19 100.1181 8.1300 250.00 INE860H07DX7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.18% 10-Dec-19 100.1181 8.1300 250.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 102.3190 7.3291 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.1547 7.1987 20.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 103.0787 7.0443 20.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.8930 6.1300 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.7330 7.1443 20.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 104.8622 7.0944 5.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 100.8432 9.6000 150.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.2066 7.9900 20.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 105.5375 7.2241 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.6100 7.2800 2.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.4500 6.7700 7.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 105.3000 9.0000 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 106.2800 9.0000 1.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.4403 8.1000 200.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.4400 7.9359 160.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.0000 8.4851 50.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 100.0000 7.6000 700.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.1505 6.1481 6250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.1705 6.1442 2500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7674 7.4200 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7674 7.4200 90.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.1700 7.4100 4.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.2900 8.8600 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9500 9.4500 0.60 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9300 8.6900 305.80 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.0900 7.7500 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.3385 7.4000 30.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.8085 7.4300 353.30 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.4000 10.4700 8.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 105.2019 8.7500 50.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.7303 7.8000 11.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 108.7000 6.8500 4.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.2300 8.4032 17.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0000 7.3800 50.00 INE134E07109 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 31-Mar-26 174.5663 7.4477 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5448 7.6850 2800.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5449 7.6850 2050.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.0695 7.8070 1500.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.0695 7.8070 1250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.9400 8.5152 54.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.3800 7.7700 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 107.5970 7.3155 3.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.1000 9.2800 9.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.0000 8.8500 15.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.2800 7.7700 290.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.8900 8.7600 47.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5251 7.3900 250.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.1500 8.4000 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5251 7.3900 97.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5800 9.5100 20.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8500 8.8500 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8800 8.7100 8.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 99.4877 8.0650 400.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0400 7.9338 1000.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8384 200.00 INE121H08131 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.68% 06-Dec-26 100.1000 8.6577 3.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Sep-28 109.8000 7.8300 23.20 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2500 11.5700 159.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.2500 10.4200 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.6700 9.8775 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.1200 9.8000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.8600 8.8800 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.1288 6.1600 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.2649 6.1750 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 105.9714 7.4000 150.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 100.0000 8.9000 52.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0400 73.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8450 10.0400 168.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1300 10.5100 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2800 4.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange