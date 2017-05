Dec 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8812.20 NSE 50534.20 ============= TOTAL 59346.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.1900 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2500 11.5200 10.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED 9.20% 23-Dec-99 97.3000 9.9400 2.00 INE084A09167 BANK OF INDIA 0.00% 30-Dec-99 96.4000 9.9300 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.5300 0.0700 453.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.6100 9.2100 147.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.7100 9.8700 36.00 INE428A09091 ALLAHABAD BANK 9.20% 31-Dec-99 96.4500 10.3900 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 94.6500 11.3000 2.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.3000 7.1500 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.3400 6.4700 11.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 100.4800 6.5300 17.50 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.6200 6.6700 5.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.7000 8.0000 500.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 101.1200 6.7500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.2300 6.9500 203.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 103.1800 6.8500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.8400 6.9700 20.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 08-Feb-19 101.3900 7.7200 300.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 101.7138 7.7400 8.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 103.7900 6.9400 92.50 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 101.3200 7.7400 15.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.82% 12-Jul-19 101.3942 8.1500 450.00 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.40% 16-Aug-19 100.5000 8.1500 450.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.4300 6.9900 150.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.5100 7.7400 30.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 100.3000 7.9400 10.00 INE001A07FM1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 20-May-20 102.5131 7.7500 30.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7800 7.0800 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.4000 7.7800 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7600 7.1700 70.00 INE518T08018 AGARWAL PACKERS AND MOVERS LIMITED 11.00% 30-Sep-20 100.0000 16.0000 440.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.9800 9.4900 10.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6500 7.3100 210.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.6000 8.4500 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.5500 7.3100 150.00 INE039A09OL1 IFCI LTD 10.50% 28-Feb-22 99.6500 10.3400 21.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 129.5600 8.2500 250.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9100 8.1500 250.00 INE848E07823 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-22 104.7800 7.4000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 106.2600 8.1400 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.2000 7.4000 4.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7300 9.3400 415.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1700 7.7500 50.00 INE121H08123 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 20.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 112.2100 6.2000 4.80 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.1200 3.5000 3.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.3800 7.4500 18.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 104.1100 7.4500 150.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.6000 7.8200 100.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 104.3700 7.4500 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8500 7.6400 150.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 106.1700 7.4500 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.2000 8.4800 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.3900 7.4000 70.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3200 7.7400 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 109.4400 7.4500 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0900 7.4500 600.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.0000 7.3800 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.4500 6.2000 22.10 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.2400 6.2000 6.50 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 114.9300 7.4300 150.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.0400 0.0000 1.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.0000 7.3800 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.5100 6.1000 42.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.2100 6.1800 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.1300 6.0500 2.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.0000 7.3800 250.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 99.3700 8.8900 38.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 97.0500 9.6700 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.5900 0.0000 1.00 NSE === INE115A07IL5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Dec-16 108.8912 6.7500 2000.00 INE829Q07033 HERO REALTY LIMITED 11.10% 06-Jan-17 100.1039 8.5900 200.00 INE651J07077 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD - 10-Jan-17 111.7522 8.2000 250.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 149.9800 0.0000 2.70 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 153.9500 0.0000 1.70 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 178.7200 0.0000 4.20 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.2992 7.1500 150.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2628 6.5179 750.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5754 6.4676 650.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.3203 6.8388 200.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.6917 6.9291 200.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.7050 6.5272 250.00 INE453T08018 BHARTI ENTERPRISES (HOLDING) PVT 8.40% 09-May-17 100.0804 7.3855 1350.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 101.7736 9.7646 274.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1263 6.6700 10.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.3873 8.4312 250.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 07-Aug-17 113.2056 8.0000 250.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 07-Aug-17 113.2056 8.0000 250.00 INE121A07KV8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 10-Aug-17 113.1348 8.0000 500.00 INE121A07KV8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 10-Aug-17 113.1348 8.0000 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5141 6.7000 150.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5141 6.7000 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5135 6.7000 300.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5135 6.7000 300.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6237 6.6714 500.00 INE069R07059 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 124.8611 9.9050 150.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.6989 6.6943 1.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.7037 8.0210 500.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 111.3000 0.0000 4.50 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 101.1978 8.9649 500.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED - 24-Mar-18 101.9873 9.3772 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.8636 6.9000 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.8636 6.9000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.0769 6.9500 195.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.5174 6.9500 3.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 103.1779 6.8500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.3892 6.8749 160.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 103.1327 6.9601 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.5491 7.7150 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.6070 7.6900 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.6070 7.6900 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.0283 6.8600 750.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.0283 6.8600 750.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.3906 7.7201 300.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 102.1927 7.0000 55.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.2758 6.4912 750.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.2624 6.8550 190.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.3762 6.8651 55.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2095 7.4878 500.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.3148 8.2200 250.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.3148 8.2200 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.2846 7.0000 2000.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.3942 8.1500 450.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2456 7.6900 500.00 INE296A07BH6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.66% 12-Aug-19 103.6762 8.0200 50.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2456 7.6900 500.00 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.40% 16-Aug-19 100.5004 8.1500 450.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.9450 7.7200 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.9450 7.7200 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.4272 6.9900 150.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.9800 7.9200 1.70 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5774 7.6900 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5774 7.6900 500.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3904 7.7900 500.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3904 7.7900 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.1204 6.9500 1550.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3254 7.7900 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3254 7.7900 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.2238 7.7400 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.2238 7.7400 150.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6673 7.7300 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6673 7.7300 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.8542 7.1000 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.8542 7.1000 150.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.0000 8.3000 1000.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7114 7.7300 400.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7114 7.7300 400.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7798 7.0800 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0815 7.1700 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0815 7.1700 250.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.0000 8.0700 278.00 INE518T08018 AGARWAL PACKERS AND MOVERS LIMITED - 30-Sep-20 100.0000 16.0000 446.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.6000 9.6036 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.2884 7.3600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.2884 7.3600 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.4800 7.6860 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 106.8364 8.3900 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 106.5626 8.4600 50.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.0000 8.0500 4.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.4000 9.0370 500.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 100.0000 10.4800 5.50 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 109.3000 7.2900 3.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 129.5637 8.2500 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.9865 8.1000 100.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.9700 1.00 INE039A09OZ1 IFCI LIMITED 10.25% 26-Jun-22 100.0000 10.2200 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9105 8.1500 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9553 8.1400 100.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 104.7757 7.4000 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.0727 8.0000 400.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.1655 6.1452 500.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.2900 9.1500 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5000 9.5409 57.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3206 7.7200 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3206 7.7200 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1703 7.7500 900.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.1703 7.7500 850.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0000 8.6800 14.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2970 9.9500 1142.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.3800 7.3900 2.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.4972 7.8900 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.4972 7.8900 150.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.3816 7.4500 18.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 104.1072 7.4500 150.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.5000 10.4600 12.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 105.2000 8.3000 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7400 7.3500 25.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.0456 7.7500 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 108.8300 8.0585 4.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 99.7280 7.4142 350.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 99.7280 7.4150 350.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 105.6188 7.4202 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 105.6188 7.4200 100.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 111.0000 8.6800 1.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.4200 8.7600 200.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 104.3650 7.4501 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9476 7.6300 1203.00 INE053F09HP6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.33% 10-May-26 113.6317 7.4250 35.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 106.1694 7.4500 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.0500 8.5000 39.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.1500 9.2600 9.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 104.1500 8.6719 77.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.1800 7.7800 60.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.5980 9.5500 1.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.9500 8.7500 22.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.4565 7.4000 280.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.1500 8.4000 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5800 9.5100 4.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1000 8.8100 92.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3158 7.7400 54.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.5000 7.6531 153.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 109.4378 7.4500 50.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 103.7000 7.4355 46.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2021 8.8117 45.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.2370 7.3300 650.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.2370 7.3300 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.3111 7.9950 700.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 117.3000 6.1300 10.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.38% 12-Nov-28 118.5500 6.1300 10.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.7052 7.4148 600.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.7052 7.4150 350.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 114.9289 7.4300 150.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.6922 7.4148 550.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.6922 7.1450 350.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.0352 9.8200 1155.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 104.0924 9.8000 1149.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7500 1000.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.1734 9.4800 334.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 104.4944 7.8000 200.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 13.0448 151.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 102.2471 7.8000 137.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.7500 8.8900 9.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.5000 11.2600 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 105.6500 9.0000 5.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 100.5000 8.8297 88.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 130.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8250 10.0400 168.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.4000 10.4600 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2000 11.0000 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.7900 11.4000 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2000 1.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 99.6687 7.4145 500.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 99.6800 7.4149 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% - 100.0000 7.3652 500.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 99.6687 7.4150 350.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 99.6800 7.4150 350.00 