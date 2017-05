Dec 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6217.40 NSE 41746.60 ============= TOTAL 47964.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1700 6.8500 450.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.4800 7.1300 750.00 INE511C07482 MAGMA FINCORP LTD 9.63% 28-Apr-17 99.9353 9.2500 1000.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 103.3100 6.9200 50.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 102.0000 9.0300 1.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.7700 7.8000 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4500 9.3100 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0600 7.8000 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.6100 7.8000 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5300 7.3400 50.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.3566 7.7400 250.00 INE623B07461 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.50% 21-Dec-21 100.0000 9.7200 10.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.8400 7.2600 100.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 129.6300 8.2500 830.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.7700 8.1500 15.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 106.2200 8.1500 20.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.2000 6.1400 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.5600 7.4600 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 6.6700 700.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.2000 10.0000 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.5800 7.8300 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.7500 0.6700 31.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.6500 6.1700 5.40 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.4900 0.0000 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.5300 6.0900 10.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.7000 7.4600 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 650.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 100.2600 7.8300 34.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2500 9.3900 22.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.4300 0.0000 1.00 NSE === INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 153.9500 0.0000 3.90 INE804I07L27 ECL FINANCE LIMITED - 15-Feb-17 98.5252 8.7500 250.00 INE804I07L35 ECL FINANCE LIMITED - 15-Feb-17 98.5252 8.7500 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1652 6.8728 110.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.5364 6.8689 500.00 INE804I07O65 ECL FINANCE LIMITED - 22-Mar-17 97.9298 8.7500 250.00 INE804I07ZQ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 24-Mar-17 120.1266 7.8195 2500.00 INE907I07067 LIC HOUSING FINANCE LTD - 27-Mar-17 100.0000 21.9400 201.50 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6086 6.8688 70.00 INE001A07CF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 29-Mar-17 100.7447 6.8689 200.00 INE918K07DU3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 10-Apr-17 109.4010 10.0000 50.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 160.2500 0.0000 9.00 INE511C07482 MAGMA FINCORP LIMITED 9.63% 28-Apr-17 99.9353 9.2500 1000.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 155.6000 0.0000 8.00 INE306N08094 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.91% 01-Sep-17 100.5253 7.8900 500.00 INE306N08094 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.91% 01-Sep-17 100.5253 7.9855 500.00 INE161J08034 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 12.00% 16-Dec-17 100.0000 11.9842 700.00 INE161J08042 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 12.00% 21-Dec-17 100.0000 11.9921 1050.00 INE161J08059 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 12.00% 22-Dec-17 100.0000 11.9842 1000.00 INE909H07CF1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 22-Dec-17 111.0444 8.0850 20.00 INE894F07659 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 28-Dec-17 101.7803 8.5900 500.00 INE970M07034 KUMAR HOUSING CORPORATION LIMITED - 12-Apr-18 100.0000 20.0000 117.50 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.0273 7.7800 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.0273 7.7800 50.00 INE445K07080 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD 9.50% 20-Jul-18 103.8924 10.0800 240.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.2887 7.7500 100.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.2887 7.7500 100.00 INE970M07042 KUMAR HOUSING CORPORATION PRIVATE - 01-Nov-18 100.0000 21.0000 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 103.3052 6.9200 50.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.0280 6.8599 3000.00 INE970M07059 KUMAR HOUSING CORPORATION PRIVATE - 01-Feb-19 100.0000 20.0000 76.50 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-May-19 100.0000 0.0000 2.50 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 100.3000 0.0000 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4903 6.9500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4903 6.9500 100.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 89.0000 0.0000 2.70 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4460 9.3050 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 103.1370 10.5000 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0585 7.8000 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6635 7.7300 350.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6635 7.7300 350.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.7766 7.4700 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.7766 7.4700 250.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 112.5225 6.1458 158.30 INE403V07011 LAKE DISTRICT REALTY PRIVATE LTD - 30-Sep-20 100.1002 21.6500 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 109.6358 9.2000 147.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.0162 7.7500 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5231 7.3426 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5231 7.3426 200.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.2465 8.1500 150.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.2465 8.1497 150.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.5894 7.6800 500.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.3366 7.7450 250.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.93% 25-Nov-21 98.2042 7.3700 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.5555 7.3000 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.5555 7.3000 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0000 8.6400 5.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.0000 7.1954 4150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.8361 7.2600 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.7500 6.1465 604.40 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 129.6325 8.2500 830.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7681 8.1500 15.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 106.2186 8.1500 20.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.86% 26-Mar-23 103.5725 6.1441 500.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.0819 6.2000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.5550 7.4600 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6000 9.5198 64.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.2175 7.7400 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.2175 7.7400 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.0670 7.7700 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.0670 7.7700 247.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 45.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 106.1000 9.2000 160.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2953 9.9500 1336.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.3879 7.8600 46.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 103.5507 7.6750 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.2500 10.4900 5.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 105.6910 6.2000 2000.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.5400 7.3800 3.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.1700 7.7300 35.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.2300 8.4000 3.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0000 7.3800 350.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 99.6193 7.4300 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.4200 8.7600 190.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7500 7.6500 67.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 105.5478 8.4524 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.3200 8.8000 75.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.3700 7.7491 14.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.4000 9.9084 5.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.4400 9.7500 2.10 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.0000 8.7500 21.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.1158 7.4500 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0481 7.4600 190.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.2800 9.5600 16.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.6800 7.7500 2.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 104.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.8500 7.8597 50.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.7857 7.4600 310.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.9383 7.6905 370.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9219 8.8500 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.8205 7.3900 550.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.8205 7.3900 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.3311 7.9920 700.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.2000 8.1700 52.00 INE975F08CS7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.35% 18-Dec-26 99.9000 8.3604 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.9556 6.2000 950.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.7725 6.1500 140.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 118.7500 6.1510 27.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0603 7.3732 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 22-Jan-29 119.0248 6.1900 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0603 7.3736 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% - 100.0000 7.3650 1650.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 104.0898 9.8000 1507.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.0329 9.8200 1390.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.1702 9.4800 334.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 104.4918 7.8000 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 102.2455 7.8000 137.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 100.0603 7.3742 100.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% - 100.0603 7.3739 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1600 11.5463 6.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2300 9.8000 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.9396 6.1570 305.70 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.7001 7.4600 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3656 24.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 126.5500 6.1000 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.3134 9.5000 1000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.3134 9.5000 1000.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8250 10.4000 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.0200 10.5300 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 