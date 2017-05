Dec 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11083.70 NSE 56638.30 ============= TOTAL 67722.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1400 6.9400 50.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.2800 7.1000 800.00 INE916DA7IB5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.78% 10-Mar-17 100.2700 7.1000 400.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2800 6.9400 300.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.5000 6.9400 50.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.3300 8.3500 40.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 26-Feb-18 101.4500 11.6100 2.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.1500 7.7500 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.7500 7.3000 750.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.7500 7.3000 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.6900 7.8000 250.00 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 100.0200 7.3800 1000.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.4400 6.9700 21.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.7700 7.8000 100.00 INE202B07HR8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.20% 16-Aug-19 100.1000 9.1100 0.30 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.6100 7.5300 50.00 INE504L07868 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 20-Apr-20 100.0000 0.0000 34.50 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9800 20.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.8800 7.2000 150.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 101.2400 8.1500 100.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.7300 8.6800 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3800 9.0400 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.20% 21-Dec-21 100.0300 7.2000 400.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.6600 7.3100 750.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.5800 7.3200 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.6000 6.1900 57.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9700 6.1500 43.50 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.3600 8.1200 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5000 9.3400 500.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.4400 8.7000 1000.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.0000 8.5000 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.5800 7.8300 30.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8600 7.6400 30.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 102.6700 7.9200 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.6400 7.5200 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.7500 7.4000 150.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 100.0000 8.4900 250.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 119.1200 6.1800 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.0700 6.1200 5.40 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3400 0.0000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.5400 6.2200 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.8000 6.2200 150.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 99.2200 7.4600 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 845.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 124.3000 6.1400 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.0000 0.0000 27.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.2400 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2500 10.6300 14.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5200 0.0000 4.00 NSE === INE481G07133 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.05% 27-Jan-17 100.0725 6.6500 2500.00 INE481G07133 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.05% 27-Jan-17 100.0725 6.6500 2500.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.3241 6.8500 135.00 INE228N07019 TRENT HYPERMARKET LIMITED 0.00% 13-Mar-17 165.7426 7.4200 30.00 INE011S07018 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED 10.28% 17-Mar-17 100.3434 8.1375 50.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.4600 7.2257 900.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5647 6.8836 110.00 INE804I07UL2 ECL FINANCE LIMITED 31-Jul-17 147.6300 0.0000 1.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.3270 8.4838 120.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.4246 7.5396 50.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.0858 7.8000 6800.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.5632 6.8700 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.0139 7.7500 1500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.0139 7.7500 1500.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 101.9225 6.8600 1.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 04-Jul-18 102.0947 7.3500 150.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 04-Jul-18 102.0947 7.3500 150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.7450 7.3000 750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.7481 7.3000 50.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.7541 7.3000 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.6953 7.6599 540.00 INE331M07047 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT 10.85% 19-Aug-18 100.7673 9.6500 1000.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 99.9270 7.8600 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5172 6.9900 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.6942 7.8000 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.9158 7.7500 45.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.9832 7.0000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.9832 7.0000 50.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 99.4635 8.1000 500.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 99.4635 8.1000 500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.8055 7.5000 1000.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.0156 7.7500 250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.0156 7.7500 250.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 17-Dec-18 110.3728 7.8500 1.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3811 7.8000 1500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9432 6.9006 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9432 6.9000 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7663 7.7880 50.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 102.1722 7.4000 3.00 INE069R07083 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 12-Apr-19 111.4929 10.2985 10.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.6088 7.0400 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2832 7.4501 800.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2832 7.4500 800.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.3508 7.4186 500.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED -- 17-Jun-19 100.0000 0.0000 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4903 6.9520 10.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.3078 7.7600 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.3078 7.7600 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.3078 7.7600 350.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.7696 7.8000 100.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.5150 7.7600 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4741 9.2925 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.7100 7.8100 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.7100 7.8100 1000.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.3400 9.2676 350.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6635 7.7300 350.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 104.1582 7.1310 50.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 104.1582 7.1419 50.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 102.1688 8.3800 50.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-20 102.2360 10.3500 80.40 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.5988 7.8000 450.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.5988 7.8000 450.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.9122 7.1299 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.9122 7.1363 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4978 7.2501 150.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.6060 7.8000 50.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.8815 7.2000 150.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.2293 7.2000 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.2320 7.2900 30.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5331 7.3400 100.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.2443 8.1500 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.4343 7.3400 350.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.4343 7.3400 350.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.5503 7.3400 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.5503 7.3400 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 99.9411 7.2500 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.6355 7.0500 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0740 8.6263 5.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 21-Dec-21 100.0337 7.1900 1100.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.6565 7.3500 1750.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.5819 7.3205 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.7900 6.1366 604.40 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.0819 6.1995 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.3160 8.1500 1000.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.3582 8.1200 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4600 9.5500 192.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.2199 9.6000 21.50 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.4366 8.7000 1000.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 10.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.0000 8.5001 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.8709 7.9724 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2902 9.9500 194.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.2019 7.4200 12.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 106.0829 7.9412 300.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 103.5807 7.6700 250.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 105.6910 6.1993 2000.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 103.0000 8.2423 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.1700 7.7300 28.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0000 7.3800 320.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3767 8.9275 300.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3767 8.9275 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.1500 7.6000 26.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.6665 7.9200 650.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.6665 7.9200 400.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 105.5478 8.4524 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.3400 7.7800 40.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.6000 9.3900 1.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.4351 8.4500 15.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.6000 8.6500 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.6431 7.5200 112.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.6400 9.5000 100.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8400 30.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.6300 9.3528 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.5000 7.6500 770.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 103.7000 7.4350 220.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2156 8.8091 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.8205 7.3900 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.7511 7.4000 150.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 100.0000 8.4919 250.00 INE975F08CS7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.35% 18-Dec-26 99.9000 8.3600 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.9556 6.1989 950.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 118.7900 6.1462 27.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3800 320.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3800 320.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.1300 10.4500 1052.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9705 8.7500 750.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.0259 9.8200 641.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.1955 9.1300 610.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 104.0820 9.8000 374.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 104.4840 7.8000 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2500 11.5200 2.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.0000 7.3800 320.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.4161 6.2100 206.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.4161 6.2100 206.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.6462 6.1975 550.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.6212 6.2000 450.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.5934 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.5934 6.1999 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0900 7.3654 254.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 450.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.0000 7.3800 320.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 126.5500 6.1048 3.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 123.8200 6.1800 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.3914 10.0800 458.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8828 9.2000 103.00