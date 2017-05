Dec 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16765.10 NSE 55029.30 ============= TOTAL 71794.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.3600 6.4000 500.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 17-Mar-17 117.1200 7.0000 30.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6500 6.9100 2730.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.2200 8.0000 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0200 7.5900 500.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 99.7100 8.0000 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.7200 6.9000 250.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 105.1500 6.9200 5.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.0900 9.0100 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.1700 6.9200 50.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 105.3200 6.9200 200.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.1200 7.2500 50.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 105.0800 7.9500 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6500 7.1300 2.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.2000 10.9100 20.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.2600 7.2000 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.8600 7.3900 50.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 98.9800 9.5000 250.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.9500 8.6200 100.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.8398 7.2500 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.4900 7.3400 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.7400 7.2300 1450.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.7500 6.2000 1100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.4600 7.3900 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 108.5700 7.3300 20.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 106.2200 7.5300 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.6000 7.4200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6000 9.3500 314.50 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 112.2400 6.1900 4.80 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.8400 10.2500 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.0200 7.5500 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 10.3000 1022.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.1200 7.9700 100.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.9000 8.3300 9.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.4400 7.5500 102.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2400 9.2400 5.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.7300 3.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.9100 9.6300 1.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0100 6.2000 500.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 118.3000 6.2000 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.5000 6.1900 22.10 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.2800 6.1900 6.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.4000 11.1500 4.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 8.5000 4197.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.5900 6.2100 140.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.8300 6.1100 150.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2200 6.1400 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.4900 6.2100 52.50 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 99.9800 7.4900 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.0000 6.2000 537.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 126.0400 6.0900 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.6500 6.0200 7.20 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 107.8100 9.0400 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.4400 10.4400 11.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.5800 9.5400 45.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 6.0200 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.9200 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 1.00 NSE === INE975F07EU1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 09-Jan-17 99.7513 7.0001 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.1132 6.9173 500.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 100.5902 6.8400 10.00 INE071G08643 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 24-Feb-17 112.0975 6.7000 50.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 116.9973 6.8502 80.00 INE975F07EN6 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 28-Feb-17 98.8062 7.0000 570.00 INE246Q07014 L & T VRINDAVAN PROPERTIES LIMITED 10.40% 24-Mar-17 100.5483 7.4916 1250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6635 6.9200 1700.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6635 7.1025 700.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6548 6.8960 250.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 100.6393 6.9492 400.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.2239 8.0000 250.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED 09-Jun-17 157.0000 0.0000 0.40 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 100.3986 7.6709 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9335 7.7512 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4965 6.6950 850.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 12-Sep-17 128.5856 8.9457 25.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.5529 7.6709 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0205 7.5900 750.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.9178 7.6709 250.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.8798 7.6710 223.00 INE161J08059 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 12.00% 22-Dec-17 100.0000 11.9842 1000.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.2805 7.7700 50.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 116.6154 9.2537 10.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.1703 7.7300 500.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.4117 6.9500 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.4117 6.9500 100.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.0120 7.7500 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.7896 7.2700 1000.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.9751 7.7709 300.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 99.7060 8.0000 400.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.6097 7.7709 1000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5194 7.7700 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5194 7.7700 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.7194 6.9000 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.8657 6.9406 1000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.8657 6.9413 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.9550 7.0050 10.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.2077 6.9400 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.2077 6.9400 500.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 103.1862 8.4000 15.00 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.2077 8.3800 250.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 103.7680 7.8202 40.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.0869 9.0100 100.00 INE148T07032 CASA GRANDE CIVIL EGINEERING PVT 12.00% 30-Sep-19 99.3092 12.0000 220.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.3674 7.8400 400.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.3674 7.8400 400.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 102.1900 8.3500 50.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED -- 04-Feb-20 102.2910 10.3500 80.40 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.8688 7.8000 450.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.8688 7.8000 450.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED -- 28-Apr-20 100.7069 9.7000 350.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.1231 7.2500 50.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 105.0848 7.9500 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 112.0067 6.2300 17.70 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.2601 7.2001 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.8553 7.3900 50.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 98.9800 9.5000 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.4243 8.4900 30.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.9511 8.6200 300.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.8142 8.7766 100.00 INE832R07043 TRIDHAATU REALTY AND INFRA PRIVATE 16.00% 30-Sep-21 100.0640 20.5000 45.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 105.1232 6.2300 8.50 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 105.5002 6.1950 100.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.8398 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 21-Dec-21 100.0000 7.1950 400.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.4944 7.3900 600.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.7371 7.2300 5350.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.5183 6.1950 370.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.7482 6.1950 1100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.5277 6.1950 400.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 102.4800 9.6500 4.70 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.4560 7.3900 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.7970 6.2300 0.90 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 104.6911 6.2300 0.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8929 6.1950 350.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 106.2245 7.5300 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.6008 7.4200 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.3136 8.1500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.3146 9.5800 778.50 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.5563 6.2300 12.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 8.10% 17-Oct-23 99.8800 8.1105 7.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7603 7.8300 350.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0613 8.6641 10.00 INE623B07479 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.55% 21-Dec-23 100.6000 9.6500 20.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.1357 6.2300 15.90 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.0217 7.5500 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.7900 7.4800 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.3295 7.4100 7.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.9100 7.7700 5.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 99.1535 7.4950 100.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 111.8088 7.0400 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.2335 8.7900 123.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8300 7.6500 4.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.1224 7.9700 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.3262 7.9300 10.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.0000 8.9800 9.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.8160 7.9800 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.4000 9.5800 203.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.4900 8.4500 15.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.9800 8.7500 34.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.4413 7.5500 930.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.0364 9.6000 1005.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.0364 9.6000 1000.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 97.8121 9.6422 65.10 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2453 7.7500 3.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.6600 9.3480 500.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.5700 9.0500 21.30 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.3882 7.3700 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.6572 7.8800 1200.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 111.3116 6.1950 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8900 1523.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND 9.70% 24-Dec-26 103.9500 9.1200 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.3900 6.1950 325.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 115.4155 6.1950 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0109 6.1950 559.80 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.2203 6.1950 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 111.1400 7.3050 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 118.0244 6.2300 40.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 120.5032 5.9800 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.1586 6.2300 70.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.9402 6.2300 23.90 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.0977 7.4950 100.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.0540 7.4950 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 101.9426 8.2500 2230.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 104.4814 7.8000 430.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 102.2388 7.8000 363.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 104.0794 9.8000 300.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 107.2076 9.2000 289.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.1484 10.1700 216.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0100 11.6000 150.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 106.3488 9.2000 63.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.8447 9.2000 20.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.9000 9.0200 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4950 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.6857 6.2050 50.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 107.7870 6.2300 42.50 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 99.0136 7.4950 100.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 109.5568 6.2300 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.5136 6.2000 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.7191 6.1900 10.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.9500 6.1700 155.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.7800 7.4500 150.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 99.9751 7.4850 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.9394 7.4850 3050.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.9835 7.4800 1050.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 98.9755 7.4950 100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 112.0029 6.1950 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.9957 6.1950 537.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 124.9790 6.2300 37.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 112.3315 6.2300 0.60 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 112.1296 6.2300 0.50 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 110.3179 6.2300 1.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4440 10.6400 2677.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8810 9.2000 138.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 