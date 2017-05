Dec 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23001.60 NSE 77740.50 ============= TOTAL 100742.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE511C07540 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 01-Mar-17 113.5500 8.1200 150.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.7200 6.7400 150.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.4300 9.1500 1100.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3509 7.6400 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.7200 7.7700 750.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 102.0200 6.9500 200.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 135.1900 9.3500 1000.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.0700 8.3400 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3500 9.3500 250.00 INE081T08082 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE 10.75% 16-Sep-19 99.7800 10.8000 78.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.5900 7.2200 25.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.7700 6.1700 1.00 INE774D07PS3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.98% 13-Mar-20 99.5800 8.1200 160.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.8100 7.2500 100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6900 7.8000 2400.00 INE235P07167 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 102.0500 8.0800 115.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.4900 7.9300 750.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 101.8200 7.8000 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.1500 7.3200 200.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.75% 12-Aug-21 105.7500 9.1300 3.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.6800 9.0000 1000.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.7600 7.3300 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.8600 7.1700 3800.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.0000 8.0500 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.3100 9.3600 2005.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.2200 9.6000 15.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.5200 8.6900 2000.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.8400 0.0000 1.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 105.5000 9.0000 5.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 102.2500 9.3000 20.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.5700 7.8300 300.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.3100 10.4100 4.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.2500 8.9400 10.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 100.4000 10.5900 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 97.7300 9.5900 656.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.1800 7.7600 250.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.70% 24-Dec-26 103.9400 0.0000 96.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.8600 6.2100 1450.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.6100 6.2300 153.90 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.5400 0.0000 251.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8200 7.4800 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.7800 6.2000 140.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.5400 6.2000 200.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.4000 0.0000 0.70 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2500 7.4500 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.9500 6.2100 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.2500 8.1800 1100.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.6800 0.0000 35.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1500 0.1400 253.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8300 9.5200 16.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6400 6.6300 3.00 NSE === INE477A07035 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 23-Jan-17 100.1539 7.1000 250.00 INE477A07035 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 23-Jan-17 100.1539 7.1000 75.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 156.3930 0.0000 2.50 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.2971 6.5000 200.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.4876 6.9090 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4914 6.9000 380.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4386 7.3000 380.00 INE907I07067 LIC HOUSING FINANCE LTD 27-Mar-17 97.0920 11.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.5879 7.3000 570.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6841 6.9132 8390.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 100.6937 6.9086 3.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.7158 6.6597 1.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3115 6.5901 10.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3510 8.8300 600.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8094 7.9578 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3148 6.7685 3.00 INE953L07214 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.75% 27-Jul-17 101.2190 9.9972 250.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 101.0040 6.6331 3.80 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 100.9043 9.1513 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.5274 6.7534 5.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.5300 6.7800 1.30 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.5558 7.6834 7.00 INE538L07114 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.2955 9.0043 140.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 15-Nov-17 101.4004 7.6500 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.4510 7.5118 750.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.1747 6.9655 6.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3509 7.6400 250.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.7076 7.7000 1000.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.2984 7.7500 50.00 INE975G08108 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.70% 12-Apr-18 101.6308 10.2818 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.5615 7.8100 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.5615 7.8100 250.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.1904 8.1500 50.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.1904 8.1499 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.6485 7.8500 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.6485 7.8500 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.6515 7.0240 20.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.8701 7.0239 20.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.7224 7.7800 750.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1867 6.5000 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1867 6.5000 500.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.1614 6.5500 500.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.1614 6.5500 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.5826 6.9300 250.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.5826 6.9300 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.7547 7.2200 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.7547 7.2200 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.2444 6.9200 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.2444 6.9200 100.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT 11.28% 26-Apr-19 101.2653 10.5746 35.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 30-Apr-19 135.1922 9.3500 500.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.0732 8.3350 250.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED 17-Jun-19 100.5000 0.0000 4.50 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.0329 7.1000 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.0329 7.1000 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.0329 7.1000 1250.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.7856 6.8000 2000.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.7856 6.8000 2000.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.9805 7.4999 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.9805 7.5000 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.9805 7.4999 1150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3454 9.3500 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0330 9.0000 220.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.1364 9.3900 528.00 INE081T08082 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE 10.75% 16-Sep-19 99.7829 10.8000 400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.9497 7.2200 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.9497 7.2200 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2602 7.8200 500.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.4265 8.4400 500.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 104.5500 6.9200 16.00 INE298T07068 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-19 99.5577 10.4400 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.9598 7.0500 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.9598 7.0500 100.00 INE774D07QE1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.43% 28-Nov-19 99.4227 7.6500 1000.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION - 09-Dec-19 103.7712 10.0000 6.00 INE658R07190 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION - 01-Jan-20 103.1498 10.0000 20.00 INE658R07182 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION - 01-Jan-20 103.2456 10.2500 10.00 INE658R07208 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION - 02-Jan-20 103.1322 10.0100 18.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.4371 7.8000 350.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.4371 7.8000 600.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 103.6879 7.3000 24.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.4381 7.5900 20.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-20 102.3190 10.3500 80.40 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 101.3536 10.1000 25.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.3747 7.2000 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.3747 7.2000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8559 7.2800 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.7486 7.1300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.7486 7.1300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.3937 7.2500 24.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.7892 7.1700 25.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 20-Apr-20 100.9708 10.0000 232.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED 28-Apr-20 100.6682 9.7300 600.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 120.8529 7.8500 12.50 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.2616 7.6000 524.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.8096 7.2500 50.00 INE371K08094 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 17-Aug-20 100.1867 8.5700 300.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 101.3631 8.2900 515.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 2.00% 04-Oct-20 99.9358 9.2500 530.00 INE901T07091 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 15-Oct-20 98.0721 10.7000 50.00 INE191H07136 PVR LIMITED - 16-Oct-20 107.5138 9.0200 250.00 INE216P07126 AU HOUSING FINANCE LIMITED - 19-Oct-20 99.8939 9.4400 40.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6937 7.8000 1250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6953 7.8000 1150.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.9200 9.0000 8.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5872 7.9000 1250.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5872 7.9000 500.00 INE146O08076 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.40% 15-Jun-21 102.5433 10.6686 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.8240 7.8000 315.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.4508 7.9000 65.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.4000 8.0900 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.1476 7.3150 200.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 105.6072 7.9300 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 105.6072 7.9300 100.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.2427 8.1500 300.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 101.0000 8.4600 2000.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.1977 7.1800 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6655 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.0000 7.1900 550.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.7561 7.3250 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.8577 7.2000 4800.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.0000 8.0500 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.8425 8.1300 350.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.8425 8.1300 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.6493 7.4400 200.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.8400 7.4700 6.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 97.5021 9.1700 2000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6100 9.5100 583.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0638 7.7700 400.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0638 7.7700 400.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.0151 7.7800 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.0151 7.7800 200.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.5166 8.6836 1000.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 105.8542 9.2500 18.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.5672 7.8300 600.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.9050 7.4600 48.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.6100 7.5200 11.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 103.7029 7.5000 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.3100 7.4162 9.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 108.8344 7.5100 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 110.7758 7.5100 500.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.8300 7.7800 6.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.7200 7.4300 22.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.1710 8.8000 5.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 104.0235 7.5000 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7071 7.6600 400.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7071 7.6600 400.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.5345 7.9400 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.5345 7.9400 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.9300 8.5200 10.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Jun-26 101.7500 8.5039 1.50 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.9238 7.8500 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.4300 8.4500 7.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.9000 8.7600 36.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.6085 7.5250 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3390 9.5500 1460.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1000 8.7900 4.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.1766 7.7600 452.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2440 7.7500 200.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.7300 7.6200 20.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 98.9700 7.5018 300.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 109.5322 7.5100 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 109.5322 7.5100 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1905 8.8128 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8911 1500.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.70% 24-Dec-26 103.9000 9.2600 117.00 INE981F08033 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.60% 26-Dec-26 100.0000 8.6000 2500.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 110.1813 7.5100 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 110.1813 7.5100 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 110.7758 7.5100 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 110.7758 7.5100 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 111.3373 7.5100 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 111.3373 7.5100 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.4271 9.1500 3330.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 102.2355 7.8000 363.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 107.2002 9.2000 289.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.7685 10.5500 122.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.3942 8.6000 100.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.4775 10.5000 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.4830 95.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 106.3419 9.2000 63.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.5000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.0711 7.4300 8.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 102.5000 10.3000 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1500 11.3500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.1309 10.4400 24.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.4271 9.1500 3150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8174 7.4800 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.6355 6.2100 560.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 107.0891 7.4800 250.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 107.0891 7.4800 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.6100 6.1900 120.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 113.5967 5.9100 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.4920 6.2100 230.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.6901 6.9300 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.7000 7.3600 15.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2896 7.4450 950.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2896 7.4450 400.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 123.8135 6.1800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.3904 10.6500 1480.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2800 145.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8250 10.0400 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.9100 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange