Dec 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15247.70 NSE 50960.70 ============= TOTAL 66208.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.2400 7.4300 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.9400 6.1900 110.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 99.5500 7.4300 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.5100 6.2000 14.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.0000 6.1600 90.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.0000 6.1600 85.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 99.5400 7.4300 200.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.50% 12-Nov-33 124.6900 6.1100 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 10.1600 34.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.0600 9.0000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1500 11.5500 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8300 9.5200 10.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.4600 10.3100 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.5700 9.9000 1.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.4800 6.8000 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5500 6.8500 50.00 INE548C08029 EMAMI LIMITED 8.45% 22-May-17 100.5344 7.0500 600.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.7300 9.0700 350.00 INE155A08266 TATA MOTORS LTD 8.60% 02-Feb-18 100.1200 6.8000 997.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.6100 7.8100 245.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.5000 10.1400 23.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.1900 6.8600 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 104.9400 6.9000 100.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.3800 7.7700 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.4200 7.7000 100.00 INE774D07QE1 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.43% 28-Nov-19 99.4227 7.6500 1000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.1200 7.7700 100.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL 0.00% 20-Apr-20 102.3889 8.0000 250.00 INE445K07049 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 9.50% 13-May-20 109.0897 9.1000 500.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 100.8800 9.4000 3.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.0900 7.5200 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3900 7.7500 350.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 102.0100 7.7500 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 108.7400 8.0000 700.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.6300 7.2900 50.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.7200 7.2000 100.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.9600 7.2800 1600.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.0600 7.1600 500.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 107.0900 8.0500 50.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 112.3500 6.1700 17.70 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7800 0.0000 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.5700 7.8300 13.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.9100 10.5500 1.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.5000 10.4500 4.00 INE848E07377 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-26 109.0000 7.4400 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.9800 7.8200 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.7500 8.7800 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8000 9.4700 501.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9500 8.8300 7.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7100 7.6800 300.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.9900 7.5000 500.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 99.9600 7.8300 750.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 99.2500 8.1000 50.00 INE013A074H7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 05-Oct-26 99.9000 8.8500 500.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 99.6000 8.0000 500.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 99.0700 8.0100 450.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.4000 9.7000 1.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.70% 24-Dec-26 103.9600 0.0000 31.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 105.6700 7.4600 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 99.6200 7.4300 200.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 106.0300 7.4600 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 106.1300 7.6500 150.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 108.3900 7.4600 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.5900 7.4300 200.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 117.4000 6.3800 1.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.5700 7.4300 200.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.5400 0.0000 250.00 NSE === INE804I07G99 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jan-17 98.6100 9.5000 22.50 INE804I07G81 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jan-17 104.3200 9.5000 11.50 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 11-Jan-17 150.5100 0.0000 7.10 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 11-Jan-17 144.5000 0.0000 1.90 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 12-Jan-17 179.3600 0.0000 3.20 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-17 101.5775 9.5000 99.20 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 17-Jan-17 126.6848 9.5000 27.80 INE918K07EA3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 17-Jan-17 105.5035 9.5000 17.80 INE804I07H15 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 137.4007 9.5000 15.60 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0500 6.5009 50.00 INE918K07EF2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 25-Jan-17 109.8917 9.5000 66.70 INE804I07H98 ECL FINANCE LIMITED - 30-Jan-17 113.2815 9.5000 250.00 INE918K07EG0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Jan-17 114.1521 9.5000 97.30 INE804I07H72 ECL FINANCE LIMITED - 30-Jan-17 115.7365 9.5000 29.70 INE804I07H80 ECL FINANCE LIMITED - 30-Jan-17 109.7428 9.5000 27.00 INE804I07I06 ECL FINANCE LIMITED - 31-Jan-17 115.7063 9.5000 20.10 INE804I07I14 ECL FINANCE LIMITED - 31-Jan-17 114.1224 9.5000 5.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.1829 6.5100 1.00 INE804I07XY9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Feb-17 98.5993 9.5000 10.50 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2412 6.4676 600.00 INE918K07599 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Mar-17 97.6242 9.5000 40.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 18-Mar-17 100.4815 6.8000 50.00 INE804I076F1 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 11.95% 24-Mar-17 99.4611 9.5000 1.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5471 6.8500 50.00 INE949L07170 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 11.95% 27-Mar-17 100.9075 8.0950 40.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.7204 6.8203 750.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.3637 8.5100 30.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 148.8000 0.0000 0.50 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3471 8.8350 50.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.1802 8.4500 250.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.1802 8.4500 250.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.1882 8.4500 250.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.1882 8.4500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2936 6.6950 4.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4756 6.7133 50.00 INE487L07049 IIFL REALTY LIMITED - 14-Sep-17 115.9195 9.8559 100.00 INE504L07447 RELIANCE FINANCIAL LIMITED - 18-Sep-17 83.8370 8.0000 34.30 INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 02-Oct-17 100.2613 7.2100 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 101.4620 7.6000 150.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.1682 8.0949 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 93.5299 6.8787 100.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 100.6176 7.7750 250.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.9220 6.9829 100.00 INE804I07WA1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 18-Jan-18 97.3617 9.5000 0.50 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 100.1153 6.8000 997.00 INE804I07WJ2 ECL FINANCE LIMITED - 05-Feb-18 95.0550 9.5000 2.50 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.7647 6.9818 100.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 99.7229 8.9500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1378 6.9800 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1334 6.9839 350.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 26-Apr-18 101.1425 7.7500 750.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.7015 6.8582 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.6060 7.8100 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.8526 6.8511 2000.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.8450 6.8683 3.00 INE918K07BB7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 02-Jul-18 114.4411 9.5000 250.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.6699 7.6000 250.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.6699 7.6000 250.00 INE804I079A6 ECL FINANCE LIMITED - 27-Jul-18 101.3150 9.5000 7.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.6683 7.7300 342.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 105.0831 8.6006 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.4015 7.3850 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.6441 6.9100 4.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.9620 7.9000 2000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.6646 7.6800 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.6646 7.6800 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 100.7258 7.7750 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.1893 6.8600 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1867 6.5002 250.00 INE918K07AV7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 04-Dec-18 104.5314 9.5000 30.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.9374 6.9000 100.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 104.5850 7.2497 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.2267 6.4999 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.9614 8.1805 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.1216 6.8000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.1216 6.8000 250.00 INE866I08097 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD 12.00% 27-Feb-19 103.6402 10.0000 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.1675 6.9002 2750.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-19 175.8082 7.9538 148.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3457 9.3500 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3457 9.3500 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3457 9.3500 45.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4477 7.8200 1350.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.3417 9.3500 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.3417 9.3500 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.1709 9.3750 150.10 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3792 7.7700 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 98.1700 8.6500 2750.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.3319 7.8200 400.00 INE804I07N74 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Oct-19 98.0182 9.5000 10.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.5755 6.9775 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 104.1856 7.0750 50.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 104.2212 6.9687 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.48% 18-Nov-19 99.4228 7.7000 100.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.8095 7.0359 200.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.1199 7.7700 100.00 INE804I07W08 ECL FINANCE LIMITED - 13-Dec-19 94.8762 9.5000 2.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.4390 7.8000 150.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 20-Apr-20 102.3889 250.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 20-Apr-20 100.9972 10.0000 116.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 99.9058 7.8453 150.00 INE445K07049 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 9.50% 13-May-20 109.0897 9.1000 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6685 7.1127 50.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.9947 7.5500 1500.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.9947 7.5500 900.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.6419 7.2400 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.7842 7.1700 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.7842 7.1700 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.7909 7.7700 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.7909 7.7700 50.00 INE538L07148 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 11-Dec-20 100.1300 9.6000 1.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 102.1000 7.2460 10.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 102.1793 8.0500 115.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 103.3857 7.7500 1150.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 103.3857 7.7500 800.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 103.6963 9.5485 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.2037 7.2026 100.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.0117 7.7500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.9365 7.7700 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.7426 8.0000 700.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.6253 7.2900 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.9234 7.2400 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.9234 7.2400 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.8739 7.2200 251.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.7239 7.2000 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.7239 7.2000 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.0000 7.2000 750.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.9600 7.2742 1600.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.0000 7.1645 1000.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.0000 8.0500 250.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 105.1000 7.1700 2.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 107.0892 8.0500 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.9518 8.1171 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0287 8.1500 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4600 9.5492 39.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3693 7.7100 800.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3900 7.7061 800.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 30.80 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 103.9900 8.7900 10.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.7066 8.0000 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.7066 8.0000 50.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 110.1900 7.5000 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.6000 7.8200 17.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.4767 7.5300 268.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.9500 7.4600 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.5392 7.4500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.7892 7.4500 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 103.0101 8.8512 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 98.2300 12.0000 3.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.8700 7.7800 4.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 105.0000 7.3933 6.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 99.6176 7.4292 250.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.1710 8.8000 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7800 7.6491 105.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7071 7.6600 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7071 7.6600 650.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 103.3731 7.5000 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.9754 7.8200 151.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.9839 7.8100 250.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.9839 7.8100 250.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 101.5500 8.5400 6.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.2500 7.8000 300.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.6578 7.8800 10.00 INE556S07384 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-26 103.7545 8.6200 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.7800 8.4000 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3270 7.5670 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3270 7.5670 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 71.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7141 7.6800 550.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7164 7.6800 250.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 99.9813 7.8219 1000.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.1900 7.8000 135.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.5955 8.0000 500.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2200 8.8000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.0739 8.0300 1050.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.3800 8.1400 2.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 105.6704 7.4600 100.00 INE556S07426 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jul-27 103.7545 8.6200 75.00 INE556S07434 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-27 103.7683 8.6200 25.00 INE053F09IA6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.39% 06-Dec-27 109.1548 6.2050 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.8300 6.2150 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 106.0275 7.4600 50.00 INE556S07459 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-28 103.7659 8.6200 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 106.1100 7.6500 150.00 INE556S07467 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-28 103.7545 8.6200 50.00 INE556S07475 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Sep-28 103.7683 8.6200 25.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 108.3866 7.4600 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.5885 7.4298 300.00 INE556S07509 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Jun-29 103.7545 8.6200 50.00 INE556S07517 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 28-Sep-29 103.7683 8.6200 75.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.5704 7.4300 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.2431 7.4300 150.00 INE556S07533 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Mar-30 103.7659 8.6200 75.00 INE556S07541 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 28-Jun-30 103.7545 8.6200 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.7122 6.2025 50.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 99.5528 7.4300 200.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 110.7200 6.2200 1.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.3917 6.2200 103.20 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.55% 21-Sep-31 100.9606 7.4300 300.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3700 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.3600 7.4350 280.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 99.5365 7.4300 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4103 10.2600 14.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8755 9.2000 9.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2600 11.0000 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 111.1100 10.1959 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4103 10.2600 4.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4900 750.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9300 11.3300 101.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.6577 10.1600 35.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 101.9374 8.2500 30.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5000 8.5029 20.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 104.4737 7.8000 11.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 106.3385 9.2000 9.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1447 11.3500 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.8700 10.5200 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.7100 9.0500 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 108.8810 10.0000 1.00 INE556S07558 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% - 103.7683 8.6200 75.00 INE261F08717 NABARD 7.30% - 100.0000 7.3000 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com