Jan 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24146.40 NSE 44432.40 ============= TOTAL 68578.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7JJ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jan-17 99.5549 6.8000 250.00 INE752E07926 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-17 100.0600 6.3500 246.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.8100 6.6000 2020.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 100.6000 8.9700 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.5500 9.1100 600.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 101.0900 7.8000 250.00 INE851M07143 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 7.93% 10-Oct-18 99.5500 8.1800 750.00 INE523E07DE8 LNT FINANCE LIMITED 8.69% 12-Mar-19 101.1559 8.0700 50.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD - 11-Aug-19 103.2200 11.2500 3.50 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.5700 28.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.3200 7.6600 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 103.3900 7.1500 50.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 103.5000 7.9400 30.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.0300 7.2200 200.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.6000 7.2300 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 106.9200 7.0800 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 105.7200 6.1400 100.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 105.3400 6.3000 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.2300 7.1400 100.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 100.0000 7.2600 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.0700 7.1200 2400.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.7400 6.1700 370.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9800 6.1400 1100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.7500 6.1400 400.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.1100 6.1500 350.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.8500 7.8600 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0400 7.5900 300.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 110.8900 6.1300 2.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.6700 8.8500 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 107.6300 7.7800 120.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.7500 0.0000 1.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 102.8900 8.4500 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.4000 9.6100 12.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9600 7.3400 700.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1500 7.6200 950.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 103.8100 7.4200 50.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 111.5400 6.1600 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 7.90% 18-Nov-26 99.6000 7.9500 150.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.9300 7.3500 3150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.6300 6.1600 325.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.6500 6.1600 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.2500 6.1600 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.4600 6.1600 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.9600 6.2500 15.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.7300 6.2200 153.90 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2700 7.3400 40.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2900 7.3400 140.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.4700 1600.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.1600 6.1600 60.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 108.3500 6.1700 20.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 112.2400 7.0300 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.2500 6.1700 537.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.2300 8.9800 1365.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.9400 10.0200 704.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 104.5300 6.9200 13.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.2900 10.6500 552.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.6900 0.3000 464.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8200 9.5400 25.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.8900 9.7700 5.00 NSE === INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Jan-17 154.5000 0.0000 1.40 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Jan-17 150.5100 0.0000 0.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 12-Jan-17 179.4000 0.0000 1.30 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Jan-17 167.1600 0.0000 7.50 INE916DA7JJ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 27-Jan-17 99.5549 6.8000 2193.00 INE752E07926 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-17 100.0624 6.3500 246.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.3155 6.4323 6.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2293 6.4498 350.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.4918 6.4500 10.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.8090 6.6000 2500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.8090 6.6000 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.8090 6.5998 320.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 161.5000 0.0000 2.50 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 24-May-17 100.9466 6.5300 2.00 INE093J07759 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-May-17 160.0200 0.0000 4.50 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 101.0477 7.3500 2.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5086 6.6000 2.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.8794 9.4293 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.0858 7.8000 250.00 INE851M07143 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 7.93% 10-Oct-18 99.5482 8.1800 750.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0447 7.5800 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0447 7.5800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8879 6.8316 30.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 104.5850 7.2497 250.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.7687 7.0697 300.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.1559 8.0700 50.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 108.0662 7.8200 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4582 6.9500 16.00 INE093J07KI7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Aug-19 93.8700 0.0000 2.50 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6634 7.6500 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6634 7.6500 500.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.7800 8.6500 2250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4614 7.6000 600.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4124 7.6200 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.8923 7.0000 7.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.3164 7.6600 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 105.1439 7.3100 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.0279 7.2100 200.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5779 7.2350 150.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.7028 7.6500 58.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 106.9215 7.0800 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7741 7.0300 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7741 7.0300 250.00 INE013A078H8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.0000 8.4900 500.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 105.5606 6.1778 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.2258 7.1350 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.0000 7.1942 1250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.1995 7.2150 1700.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.0200 7.1600 4050.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.4200 7.1200 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.4200 7.1200 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.5752 6.1784 370.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.8064 6.1786 1100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.5891 6.1786 400.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.9566 6.1809 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.6297 7.2150 550.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.6297 7.2150 550.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.8484 7.8500 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4600 9.5492 33.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1133 7.5650 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1133 7.5650 400.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0419 7.5800 550.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0419 7.5800 250.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0833 8.6587 74.70 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 110.1500 7.5025 144.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.6800 7.8066 30.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.7300 7.4900 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 105.0265 7.3700 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.4650 7.3400 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 103.0501 8.8442 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.3500 7.7000 9.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 102.5700 8.5000 250.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3750 8.9281 355.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 103.8431 7.4300 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.5100 8.4250 12.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-Aug-26 101.2058 10.7630 110.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9616 7.3250 1150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.9500 9.4500 4.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0700 8.9706 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1536 7.6150 2010.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.0950 7.4900 500.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5780 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.5954 7.7400 994.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.2500 8.1000 7.50 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9163 8.8500 600.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.5747 7.2800 700.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.5747 7.2800 100.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 111.3764 6.1852 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.6048 7.9500 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.6048 7.9500 700.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.70% 24-Dec-26 100.0400 9.9200 31.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.9336 7.4000 3900.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.4541 6.1853 325.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 115.4793 6.1854 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0752 6.1854 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.2874 6.1853 250.00 INE053F09IA6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.39% 06-Dec-27 109.2785 6.1900 100.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 107.4400 7.4798 71.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2746 7.3400 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4921 600.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.6400 9.0600 365.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2000 11.5359 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0500 11.3762 13.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.8362 10.5300 9.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.6674 9.8700 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.3362 10.1200 6.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.5050 6.1200 101.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.0200 6.1500 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.8860 6.1700 35.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.4350 7.3701 71.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2431 7.4500 20.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2431 7.4500 20.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 100.0000 7.2997 300.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 112.0716 6.1872 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.0713 6.1853 537.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 124.1630 6.1500 7.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com