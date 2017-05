Jan 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22868.70 NSE 53418.50 ============= TOTAL 76287.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE975F07EJ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 100.2700 6.7500 350.00 INE511C07540 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 01-Mar-17 113.7300 7.9600 250.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.4000 7.0800 270.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Mar-17 100.4230 7.0800 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2500 7.3000 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 99.9600 8.7500 1100.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.6100 7.3800 250.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.3800 7.5500 750.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6700 7.5000 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1600 7.5100 1250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.4200 6.7200 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.2600 6.8500 2750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.6900 7.2500 50.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 101.8154 7.7500 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1200 7.2500 1500.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2200 11.2500 0.50 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.8600 9.1200 45.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.8800 7.6100 1350.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.75% 12-Sep-19 101.2321 8.2000 300.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.9700 7.5200 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6300 7.5300 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.1200 9.7500 75.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 100.8500 9.4000 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 107.1400 7.1600 50.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.5000 9.3300 150.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.2700 7.5700 450.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9500 6.9600 250.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 107.2300 7.0300 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4600 7.0800 500.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 100.5000 7.1400 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6300 6.9900 1000.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.2600 6.2500 0.60 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.7000 7.5000 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 97.6300 9.5200 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.1700 9.6100 220.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.6400 5.1100 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 106.5000 7.3200 400.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 2.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 106.9300 7.8000 350.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 103.2800 8.1400 300.00 INE774D07KW6 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 8.79% 23-Jan-25 103.8800 8.1100 450.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.8100 7.7000 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9500 8.8300 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1200 7.6200 770.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8300 290.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.4000 9.7000 3.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.9400 7.2800 1500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.8900 6.3000 1.60 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.5000 502.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.1500 9.9300 8.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.3500 9.5500 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.1800 6.1400 90.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.6000 6.1000 20.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.1900 6.1400 85.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 100.0000 7.4300 2000.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.6000 4.9500 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2500 11.5000 13.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.3900 0.0200 447.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8200 9.5200 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 3.00 NSE === INE975F07EJ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 100.2700 6.7500 350.00 INE228N07019 TRENT HYPERMARKET LIMITED 0.00% 13-Mar-17 166.0710 7.3100 220.00 INE011S07018 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED 10.28% 17-Mar-17 100.3032 7.9625 480.00 INE804I07ZQ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 24-Mar-17 120.4713 7.6596 1500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 98.8310 6.6247 380.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.3123 8.4100 300.00 INE202B07EB9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-May-17 100.3057 8.6450 30.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED 09-Jun-17 159.2000 0.0000 1.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3791 8.7350 350.00 INE614B09011 THE KARNATAKA BANK LIMITED 10.50% 30-Jun-17 98.0000 5.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 01-Sep-17 100.9676 7.7500 1500.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 162.7000 0.0000 0.30 INE306N07DF6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 20-Sep-17 101.0975 7.7500 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2520 7.3000 250.00 INE292W08022 CG POWER SOLUTIONS LIMITED 10.00% 22-Dec-17 100.0000 10.4199 150.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Dec-17 118.2700 0.0000 26.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 117.4290 0.0000 14.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 118.3390 0.0000 5.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.6091 7.3800 250.00 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 116.6940 0.0000 11.50 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 101.9040 8.6500 250.00 INE121A07MM3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.14% 27-Mar-18 100.0690 8.0917 500.00 INE121A07MM3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.14% 27-Mar-18 100.0490 8.1100 250.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 102.1815 6.8000 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.8371 7.5550 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6655 7.5000 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1558 7.5100 1250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.4197 6.7200 100.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 105.3000 8.2279 10.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.3064 6.6999 2500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.3064 6.7000 500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 102.3541 7.8552 200.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.2581 6.8500 2750.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 102.5519 7.0800 91.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.6200 8.2255 6.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.6905 7.2500 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.4127 6.7000 150.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.4127 6.7000 150.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.2612 7.0784 1911.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 101.8154 7.7500 50.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.7081 8.0000 450.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.7081 8.0000 450.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1181 7.2500 3500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1181 7.2500 1500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5494 7.5500 250.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5494 7.5500 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.8612 9.1200 45.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.8754 7.6300 1350.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.75% 12-Sep-19 101.2321 8.2000 300.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.9731 7.5200 250.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.7768 7.6300 400.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.9225 6.8325 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 104.5386 6.9300 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6341 7.5300 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6341 7.5300 250.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 104.1694 6.8909 200.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 27-Nov-19 104.4833 7.6140 68.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 109.6464 8.9300 4.00 INE660N08052 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 27-Apr-20 102.2160 9.4800 1000.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.1707 7.6094 50.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 101.4500 7.5400 60.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.0112 8.5800 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 107.1388 7.1600 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 107.1388 7.1600 50.00 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED - 25-Apr-21 101.8444 9.0345 500.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.1376 9.1200 120.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.3145 9.3632 120.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.5000 9.3272 150.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.4713 7.6800 250.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.2660 7.5700 450.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5400 9.0000 67.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 100.0226 7.5675 500.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 100.0076 7.5714 250.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 105.1687 6.2100 8.50 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7725 7.0300 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7725 7.0300 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.9387 6.9969 11.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9524 6.9600 1000.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9924 6.9500 250.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 107.2256 7.0300 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4614 7.0775 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 250.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 100.0000 7.5921 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 21-Dec-21 100.0000 7.1900 300.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 21-Dec-21 100.0000 7.1900 300.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.5233 7.1350 1750.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.0100 7.2615 800.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6283 7.0100 1000.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0511 6.1200 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.7776 7.1300 600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.7776 7.1300 600.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 102.2316 6.5300 100.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.2791 6.6650 100.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.8460 6.2200 0.90 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 104.7380 6.2200 0.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.5998 7.2200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.5998 7.2200 100.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 103.5220 6.1800 2.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.57% 28-Mar-23 106.8389 7.3100 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.4570 7.3500 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 97.5300 9.5442 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.0748 9.4200 81.30 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 104.2300 8.2255 12.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.5979 6.2200 12.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8345 7.6200 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8345 7.6200 500.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0906 8.6569 2.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.1829 6.2200 15.90 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 104.4000 8.6700 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.1030 7.7400 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 106.4958 7.3200 400.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 101.2000 8.5200 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 106.9319 7.8000 350.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 103.2831 8.1400 300.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 101.8314 8.1175 450.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 103.8802 8.1100 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.9741 7.3100 10.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 102.9000 8.7323 100.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 106.2600 6.1800 4.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 105.2700 6.1800 5.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7992 8.7000 40.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.5115 7.5400 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.5115 7.5400 250.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.4169 7.3450 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.4000 7.6100 500.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 103.9600 8.7000 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.5000 8.4300 56.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0500 9.2700 4.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 99.9000 9.0000 250.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.9500 8.3700 94.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.8000 8.3500 94.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5700 8.6600 40.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.4800 7.2500 650.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.7900 9.1500 3.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8500 8.8500 208.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1188 7.6200 1353.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1196 7.6200 300.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.5500 9.2041 10.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 100.2200 8.8500 100.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.5261 7.5000 426.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8367 510.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.9216 7.2300 150.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND 9.70% 24-Dec-26 104.1700 9.0800 85.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.1902 7.2200 1350.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.7790 6.2200 59.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.5315 6.2200 5.40 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 109.2800 6.1800 11.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.7243 6.1300 30.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 107.7243 8.3500 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.4000 6.1800 2.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 105.9849 7.3200 150.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 105.9849 7.3200 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.4500 6.1800 1.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 118.0764 6.2200 40.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.2036 6.2200 70.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.9859 6.2200 23.90 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 119.9608 6.2200 2.60 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7401 600.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.5000 505.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1000 8.3500 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.9000 10.5100 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 11.3600 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.3500 11.4937 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.9688 7.3453 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.9500 6.0800 41.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 107.8422 6.2200 12.50 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 109.6127 6.2200 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 111.5958 6.0900 100.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 111.6000 6.1300 3.20 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1562 7.3200 150.00 INE134E07463 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 112.3922 6.2200 0.60 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 112.1901 6.2200 0.50 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 110.3777 6.2200 1.10 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 124.5194 6.1200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.0000 10.5300 16.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8250 10.0400 8.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2800 8.00 ===============================================================================================