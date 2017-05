Jan 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16551.00 NSE 57636.30 ============= TOTAL 74187.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE851M07051 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.78% 27-Jan-17 100.1000 7.0000 2000.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.8600 6.6200 750.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 131.7000 9.4000 370.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.4800 6.6500 1500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 99.9700 8.7500 13.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 102.0036 7.9200 22.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.3200 7.9000 5.00 INE071F07027 ANJANI PORTLANCD CEMENT LTD 10.50% 14-Apr-18 102.0240 8.2900 30.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.4900 7.4500 550.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 100.8500 7.5000 500.00 INE258T07021 STERLING HABITATS PRIVATE LIMITED 16.50% 30-Sep-18 100.0000 16.5000 81.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 105.0900 6.7000 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 103.0200 6.7000 250.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 0.00% 08-Apr-19 113.4900 9.5000 650.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.4000 7.0000 150.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2100 11.2500 0.50 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0500 7.4500 250.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 99.5206 6.7200 250.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.5457 7.6700 250.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-20 100.4100 8.9100 3690.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.7800 6.8200 15.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.5000 7.7000 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.9300 7.6000 35.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 105.2600 7.0500 35.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 103.4700 7.6000 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 74.1100 7.9000 1.10 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 101.7400 9.2500 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.3000 8.2600 10.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.7100 8.2500 100.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 105.9600 6.1500 5.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 100.5000 7.1400 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6200 7.0100 1550.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.7800 8.9100 636.40 INE121H08107 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.8800 8.7000 3.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.4200 8.9500 40.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.9100 6.8200 3.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1300 8.6500 6.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.03% 02-May-26 104.3000 7.3600 250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 104.3200 7.6700 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.0100 7.6700 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.4200 8.4400 70.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.0000 8.9800 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.1000 8.3100 22.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.4000 7.2600 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3200 7.5900 303.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 100.7200 8.7700 100.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.2900 9.0900 5.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.2700 9.7100 3.00 INE121H08131 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-26 99.8500 8.7000 54.70 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND 9.70% 24-Dec-26 101.2000 0.0000 50.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.1200 7.2300 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.1800 6.1700 5.80 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 111.2800 7.2800 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 119.5600 6.1500 6.30 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 102.5000 11.9800 1.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 110.9300 6.0900 0.20 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.9500 6.1000 20.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.7500 7.2900 150.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 105.6400 8.6000 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 107.4900 9.1100 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.5400 11.3700 35.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 10.6100 440.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8100 9.5200 18.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 105.5000 8.5500 6.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5000 0.0000 2.00 NSE === INE851M07051 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.78% 27-Jan-17 100.1034 7.0000 2000.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.18% 07-Feb-17 100.1826 6.5328 80.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.0940 0.0000 2.50 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 20-Feb-17 141.0496 7.9160 430.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 155.6420 0.0000 5.30 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.2609 7.4800 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.6227 5.2099 190.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6051 6.3002 450.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5251 6.7500 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.9786 6.2500 310.00 INE721A07JZ8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 29-Mar-17 100.4194 6.6900 500.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.4930 7.1500 3.00 INE556S07012 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Mar-17 100.2212 7.3700 37.50 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 112.7418 7.9400 650.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3136 6.5000 60.00 INE146O07011 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.50% 30-May-17 100.7465 8.8340 650.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 160.4800 0.0000 2.30 INE614B09011 THE KARNATAKA BANK LIMITED 10.50% 30-Jun-17 98.0000 5.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.1279 7.3037 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.2109 7.3055 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.4419 6.6500 367.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.4419 6.6500 35.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.4756 6.6500 1500.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.3945 7.3019 250.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.7393 7.4300 850.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2500 7.3000 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2500 7.3000 500.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.0449 8.6500 200.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 101.0717 6.8800 52.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 101.1486 7.5050 50.00 INE115A07KX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 27-Apr-18 99.8603 7.4000 1000.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.8466 7.5000 500.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.9758 7.4800 550.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.9911 6.6850 20.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-18 96.0000 0.0000 7.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 101.9832 7.4800 350.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 102.2164 6.7699 20.00 INE071G08833 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.7809 7.6449 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.2701 6.7500 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.2701 6.7500 1000.00 INE091A07166 NIRMA LIMITED 7.95% 09-Sep-18 100.3120 7.7000 1900.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.8567 6.7350 0.10 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.9190 7.5100 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.9190 7.5106 500.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 105.0878 6.7000 50.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-19 152.9197 8.3304 2.20 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 91.2500 4.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 105.5151 6.7000 100.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 105.5151 6.7000 100.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 103.0105 6.7000 750.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 103.0105 6.7000 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 103.0196 6.7000 1850.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.4636 6.7404 13.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 08-Apr-19 113.4872 9.5000 650.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 101.5498 7.5350 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.4005 7.0000 150.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.9000 8.6620 850.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 99.9000 8.7117 100.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.8353 7.5700 250.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.8353 7.5700 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0461 7.4500 250.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 99.5205 6.7200 750.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.5457 7.6700 250.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.8048 8.9750 8600.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.1200 8.6504 2000.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.8048 8.9750 400.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.5567 7.5000 1000.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.5567 7.5000 1000.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.4950 7.7000 50.00 INE093J07PX5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Apr-20 100.0000 0.0000 30.00 INE093J07PW7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Apr-20 100.0000 0.0000 20.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.6285 8.9600 200.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 117.9460 6.9743 0.50 INE660N08052 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 27-Apr-20 103.0190 9.1800 500.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.6800 8.9600 80.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 102.0494 9.0800 513.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.7452 7.3000 500.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 103.4695 7.6000 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.4079 7.0500 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.4079 7.0500 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 104.2251 7.0500 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2800 7.2900 11.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.2920 7.0100 11.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 100.3600 7.8800 0.90 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.7800 9.0600 110.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 75.9227 7.0000 73.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.8051 8.8500 1.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.3691 9.0501 130.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.6984 9.2488 130.00 INE918T07020 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 15-Aug-21 106.3070 10.1200 240.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.7699 8.3900 14.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1609 9.2500 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6453 8.9700 300.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3007 7.3053 400.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.0923 6.9250 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.2002 6.8981 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.1147 8.6133 6.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.7867 6.9998 800.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.0000 7.1936 300.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.4589 7.1500 700.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.4589 7.1500 350.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6246 7.0100 1550.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.5143 9.1700 450.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.8994 9.0700 60.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.1335 6.1000 10.00 INE053F09IC2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 14-Dec-22 104.9900 6.1542 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.7932 7.8600 500.00 INE610F08020 GRIDCO LIMITED 8.79% 29-Aug-23 93.0000 11.4500 15.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6000 9.2500 220.40 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.0980 6.5510 130.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 104.4000 8.6700 2.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.6900 8.8100 50.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 112.1500 7.3300 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.1030 7.7400 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.3500 7.2300 4.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 105.5121 7.2700 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.0800 30.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.5684 7.6700 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0199 8.6650 64.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.3126 7.3600 500.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 104.3198 7.6700 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.0064 7.6650 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.5800 7.6000 250.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.1585 7.6400 50.00 INE202B07GY6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 03-Jun-26 100.9000 8.8350 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3000 8.4600 20.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Jun-26 102.0300 8.4600 6.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 105.3025 7.6400 550.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0000 9.2800 4.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.6000 8.2700 8.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.3500 9.7500 300.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 102.0000 8.5900 1.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.1000 8.3000 25.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.8000 8.7700 43.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2849 7.2800 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8500 9.4700 13.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.0705 9.4350 30.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.2800 7.5500 750.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.8994 7.6000 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3198 7.5900 300.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 100.2500 8.8400 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 3.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.5764 7.6410 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.0000 7.8279 250.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.2891 9.0900 105.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2957 8.7954 50.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.6100 8.5500 350.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 100.0900 8.0300 6.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND 9.70% 24-Dec-26 104.4000 9.0300 80.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.1153 7.2300 250.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 109.3000 6.3100 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 111.2832 7.2800 250.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 108.6620 7.3300 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 119.1350 6.1300 10.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.5795 7.3000 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.6116 7.3000 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7399 950.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.0000 11.5000 60.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.6417 7.3000 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.7500 6.1850 200.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.7688 7.3523 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.7498 7.2800 1050.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.7498 7.2800 750.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.6695 7.3000 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.0000 8.3886 252.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.5000 9.9435 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4835 10.6300 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1000 10.3200 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com