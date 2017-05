Jan 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13907.20 NSE 68138.00 ============= TOTAL 82045.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07WY6 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 10-Mar-17 117.4236 0.0000 500.00 INE660A07MT5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 10-Mar-17 100.2600 6.7500 250.00 INE306N07EG2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.88% 24-Mar-17 100.4000 6.8000 250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.3800 7.4500 250.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 102.0700 11.2500 2.50 INE091A07158 NIRMA LIMITED 7.95% 07-Sep-18 100.6400 7.4800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.9300 6.7700 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 103.8200 7.5500 500.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.78% 13-Mar-19 102.5300 7.6800 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.5200 6.7100 2.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 102.4400 6.7200 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.4400 6.6800 50.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.82% 12-Jul-19 101.7000 8.0000 200.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-20 100.4300 8.9900 1100.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.3758 8.9500 1000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.1700 7.5400 400.00 INE931S07066 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.35% 12-May-20 99.9800 9.3200 1650.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.7600 6.7500 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2100 7.1600 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 101.2000 7.1400 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3100 9.0600 300.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4400 7.0800 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6800 7.0100 1550.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 100.7900 8.8500 130.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.1900 6.2500 7.40 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.1500 6.2700 6.10 INE121H08107 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.6600 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 104.7100 7.9500 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.5900 7.9000 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9400 7.6000 100.00 INE121H08123 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9500 8.6800 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7800 0.0000 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 8.0500 9.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.8700 7.4200 50.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.9200 7.2900 50.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3600 9.3100 5.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.0700 8.3000 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8000 9.4900 72.50 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.3000 9.3200 124.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.7300 7.6300 400.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1800 7.6100 470.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.6500 8.3300 10.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.6900 8.6200 10.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2200 8.8000 100.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.6000 9.6500 1.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 100.0200 8.0400 10.00 INE121H08131 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-26 99.9300 8.6800 97.20 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 100.0036 7.2300 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.4300 7.3200 150.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 107.5600 6.0800 0.50 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 119.7100 6.0600 10.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 119.6400 6.1000 52.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.4400 7.3200 150.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4700 7.3200 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 111.6000 6.0100 2.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4900 7.3200 150.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.6300 6.1000 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 101.1700 7.1900 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 101.0200 7.2500 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.5200 7.3200 150.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.3700 9.9000 3.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.2900 10.0000 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.1000 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.1500 6.4900 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1200 11.4800 11.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.1300 0.0600 453.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.4500 9.5800 65.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0200 0.0000 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 100.1500 8.3300 900.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.6000 11.2400 5.00 NSE === INE013A07L06 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Feb-17 118.3319 7.0000 500.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.2900 0.0000 1.00 INE804I07WI4 ECL FINANCE LIMITED - 03-Mar-17 128.1500 0.0000 0.40 INE013A07M39 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Mar-17 117.4236 7.0000 500.00 INE660A07MT5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.82% 10-Mar-17 100.2566 6.7500 250.00 INE306N07EG2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.88% 24-Mar-17 100.4013 6.8000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4519 6.7500 190.00 INE296A08748 BAJAJ FINANCE LIMITED - 25-Mar-17 113.8283 7.1000 130.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4304 7.0500 300.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 98.8412 7.0500 310.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 160.6700 0.0000 2.50 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.5990 7.1500 600.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.5990 7.1500 600.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.4014 6.6699 125.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2000 7.0000 10.00 INE202B07CK4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 18-Nov-17 101.0860 8.1230 50.00 INE202B07CK4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 18-Nov-17 101.0860 8.1300 50.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.7700 7.1000 20.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 101.0919 7.3000 500.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 101.0919 7.3000 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6600 7.0000 30.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 100.0873 6.6494 400.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.4074 7.3000 250.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.0446 8.6500 90.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.4074 7.3000 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0000 7.3723 250.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 110.9627 10.8854 900.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3673 7.4600 1000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3698 7.4600 750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.2971 6.7200 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.2971 6.7200 1000.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.6438 7.4800 250.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.6438 7.4800 1200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.8900 7.0000 20.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.9275 6.7700 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 103.3500 9.3000 46.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.8211 7.5500 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.0398 7.5300 3500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.0398 7.5300 3500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.5750 6.6800 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.5750 6.6800 1000.00 INE093J07JD0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Mar-19 115.0000 0.0000 2.50 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 102.4393 6.7200 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.7261 6.6700 3000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.7261 6.6700 3000.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.1349 6.6900 1200.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.1349 7.4664 1200.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-May-19 112.0000 0.0000 0.80 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.3785 6.7100 1.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 104.4400 7.1000 80.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 100.0000 0.0000 1.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7953 7.3000 3000.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.6974 8.0000 200.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 97.5900 0.0000 2.70 INE093J07KV0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Aug-19 91.6100 0.0000 2.50 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.7200 7.1000 40.00 INE093J07LJ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Sep-19 98.0000 0.0000 1.50 INE688I07352 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 13-Sep-19 100.5023 8.4001 100.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0152 7.5000 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0152 7.5000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.4546 6.7800 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.4546 6.7800 1000.00 INE895D08667 TATA SONS LIMITED 7.55% 14-Dec-19 100.0000 7.5424 900.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.3400 9.2601 460.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.8795 8.9450 3600.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.2376 9.0000 1250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.1677 7.5350 400.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.4725 6.8900 2.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 103.8434 6.7500 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 103.8434 6.7500 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.0808 6.7100 1150.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2625 7.5500 450.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.0808 6.7100 1150.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2625 7.5500 450.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.6000 7.1000 14.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.1042 6.8450 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.1042 6.8450 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.7900 7.1000 12.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 20-Apr-20 103.1010 7.8481 10.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.1683 7.5000 1000.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.5300 7.1000 48.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.9313 6.8101 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.9313 6.8100 1000.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 101.6000 8.3200 40.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 105.4300 7.1000 60.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 102.0000 8.2500 25.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.7876 9.0500 200.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 103.5146 9.6000 130.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.6500 7.2500 20.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2142 7.1600 100.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 99.7899 9.2800 100.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.3889 8.5000 300.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.2031 7.1400 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3116 9.0600 300.00 INE591V07013 HALCYON FINANCE & CAPITAL ADVISORS - 15-Nov-21 100.9972 12.1798 100.00 INE134E07158 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 103.4500 7.6200 1.80 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4369 7.0800 100.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 100.0000 7.5910 750.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6837 6.9951 1900.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.7809 9.1000 400.00 INE786A07344 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 8.90% 06-Jan-22 100.0000 8.8900 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.9100 7.3000 40.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.2891 7.3100 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 104.7142 7.9500 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.5000 7.5300 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.5919 7.9000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7900 9.4796 123.30 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8321 7.6200 650.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 108.2369 7.3300 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8321 7.6200 350.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 100.9900 8.8700 100.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.1126 8.6515 9.00 INE847E08DK6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.60% 15-Dec-23 100.3000 9.7700 8.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.6000 9.7800 25.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 110.3500 7.7000 5.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.7300 9.4500 7.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.6000 9.7200 12.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 110.6304 7.3245 3.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 106.7500 7.9500 30.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.8898 7.4200 1400.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 105.1404 7.3500 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8414 7.3300 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.4262 7.3167 150.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 103.2000 8.4400 10.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7500 8.7078 125.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.1178 7.4500 10.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.9206 7.2900 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.3800 8.4500 66.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.9600 8.8500 120.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.9800 8.8500 10.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.5996 8.2700 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.0500 9.3200 14.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 113.6500 7.4000 4.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.6000 8.6500 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2652 7.2800 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2542 7.2858 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8000 9.4900 72.50 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.3100 9.3239 62.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.7302 7.6250 400.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8900 8.8400 70.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1822 7.6100 512.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.6900 8.6200 124.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.2118 8.4066 10.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.1300 7.8100 100.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.6751 8.5400 200.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.8800 9.0100 70.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.6895 7.2700 2550.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 111.3600 7.4000 20.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.4444 7.3173 150.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4696 7.3173 150.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4932 7.3173 150.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 101.1720 7.1900 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.5691 7.3000 750.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.5691 7.3000 350.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.5150 7.3170 325.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2645 9.4996 250.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.5000 10.1100 302.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 8.50% 23-Jan-99 124.5000 6.1200 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4816 10.6300 14.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.3326 10.1200 12.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.9500 10.0000 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.4893 9.9767 645.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4900 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.6189 10.3099 200.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1200 11.2500 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 109.3712 9.9200 2.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% - 99.0524 9.5450 357.00 