Jan 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22971.80 NSE 52382.40 ============= TOTAL 75354.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YB0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 07-Apr-17 156.7760 10.0000 5.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.8500 7.3500 250.00 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.5470 7.6000 500.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 102.1800 6.6500 150.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.1200 6.6200 750.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.4200 7.4200 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 102.2200 6.7000 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.0100 6.7200 170.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.8200 7.5500 500.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.7400 6.7000 1000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1300 9.0000 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.9400 6.7500 30.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9400 9.0400 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 102.2700 7.6600 500.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 101.5897 8.2000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.4900 6.7700 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7000 7.5000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.9400 7.4900 600.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.1729 7.4900 750.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.1700 8.6200 500.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 121.7100 7.7100 4000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.8300 6.1400 5.00 INE931S07066 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.35% 12-May-20 100.0000 9.3200 4950.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.2000 7.5200 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.7800 6.7500 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.4800 7.3100 5.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.4400 9.0300 200.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 105.4500 6.1400 3.50 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6400 7.0100 250.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.9500 8.9300 26.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6600 7.1500 50.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 107.7100 7.2300 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8300 7.6200 400.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMTED 9.80% 05-Dec-23 101.0800 9.8000 200.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7800 0.0000 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 110.3000 7.7100 1.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 99.1900 8.6500 400.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 110.5000 7.3200 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3800 7.7200 16.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 106.0400 7.3700 800.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.17% 30-Mar-26 102.7800 8.7000 11.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.1800 7.4400 3.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.03% 02-May-26 104.0400 7.4000 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.1100 7.6500 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3600 9.5500 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.8600 7.6100 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3200 7.5900 50.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.3000 9.6900 6.50 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 109.6900 6.1300 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.1000 6.1100 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.4500 6.3000 5.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 119.6400 6.1000 2.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.5700 6.1000 180.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.4800 7.3100 1005.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.5000 10.5100 12.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.1400 0.0400 452.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8000 9.5600 47.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5000 4.1400 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.2000 9.4400 600.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3500 11.3200 6.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 102.2246 7.6700 500.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.2900 0.0000 1.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.2636 6.4184 20.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.9329 6.6000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.9329 6.6000 250.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 149.3000 0.0000 1.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2698 6.5953 300.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 160.2050 0.0000 1.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.3757 6.7000 358.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.8535 7.3500 250.00 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.5470 7.6000 500.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.0441 8.6500 60.00 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-18 100.4916 8.0000 200.10 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 102.0856 6.7000 750.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 102.0856 6.7000 750.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.1203 6.6200 750.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.2249 6.7000 500.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 128.1824 17.7400 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 104.0053 6.7200 170.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.3997 6.7000 445.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.3997 6.7000 445.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 102.3610 6.6900 1200.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 102.3610 6.6901 1200.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.3255 6.4598 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 103.8154 7.5500 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 27-Feb-19 102.0831 7.5200 500.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.7451 6.7000 2000.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.7451 6.7000 1250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.7434 6.7000 1000.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.8100 7.9500 300.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1279 9.0000 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9351 9.0400 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.6123 7.9388 3.00 INE688I07352 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 13-Sep-19 100.7352 8.3000 100.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 103.8544 6.7500 1050.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 101.3081 8.3200 300.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 101.3081 8.3200 200.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.7518 8.3000 400.00 INE105N07068 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-19 100.9368 8.0450 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7009 7.5000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.9437 7.4900 650.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.9437 7.4900 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.6000 11.5511 4.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.7396 9.0000 100.00 INE786A07328 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 8.70% 06-Jan-20 100.0000 8.7000 400.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.0858 6.7082 1150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.0805 6.8525 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.0805 6.8525 250.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.1683 7.5000 500.00 INE660N08052 S. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 27-Apr-20 102.6118 9.3270 620.00 INE931S07066 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.35% 12-May-20 99.9800 9.3163 1650.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.0727 9.6000 100.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.1972 7.5200 1000.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.1972 7.5200 500.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 121.7080 7.7085 4000.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.7516 6.7500 2050.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.7516 6.7500 2000.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 31-Aug-20 102.8354 7.5500 150.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 14-Sep-20 107.6506 9.3702 150.00 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.48% 30-Oct-20 102.2950 7.7400 25.00 INE896L07306 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Dec-20 100.7200 9.8200 500.00 INE786A07336 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 8.80% 06-Jan-21 100.0000 8.7900 100.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 100.7100 9.8200 500.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 103.1524 7.1500 400.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 103.1524 7.1500 400.00 INE146O08076 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.40% 15-Jun-21 103.3410 10.4287 350.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.7850 7.5405 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3287 7.1300 250.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 99.8461 9.2600 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3287 7.1300 250.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1607 9.2500 250.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1607 9.2500 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.4407 9.0250 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5328 9.0000 200.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-21 101.4198 8.0650 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.8664 7.0050 200.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.8464 7.0100 200.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 16.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6423 7.0050 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9411 6.1400 115.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9411 6.1400 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6552 7.1500 50.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 101.0700 9.7100 50.00 INE053F09IC2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 14-Dec-22 105.0508 6.1400 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 107.7066 7.2300 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7400 9.4901 58.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0322 7.5800 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0322 7.5800 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8317 7.6200 800.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8317 7.6200 400.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 101.1000 8.8470 50.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 05-Dec-23 99.9336 10.0425 200.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 110.6100 7.6500 6.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 99.1940 8.6500 400.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9758 10.0001 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 110.4994 7.3200 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.8762 7.7700 126.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 106.0083 7.2900 800.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.6975 7.3250 26.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3919 7.3500 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3919 7.3500 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7424 7.3450 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8723 7.3250 150.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 106.4223 7.3100 200.00 INE626J07145 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-26 103.0695 8.5894 120.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.0500 6.1500 250.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1400 8.6500 25.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.1848 7.4400 14.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.0405 7.4000 750.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.0405 7.4000 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.7000 7.5700 70.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.6716 7.7150 50.00 INE774D08MG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 06-Jun-26 109.3000 8.5700 151.80 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.5100 8.4300 30.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0000 9.2800 4.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.9800 8.8500 80.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.5972 8.2700 3.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3600 9.3094 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.0000 9.4834 6.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3600 9.5466 250.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.3600 9.3152 62.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 101.8639 7.6050 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8200 88.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1137 7.6200 300.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1137 7.6200 250.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.0000 8.0000 500.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.8500 7.6000 2.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.4000 9.0700 650.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.8451 7.2400 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.8451 7.2400 50.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.0418 7.2400 550.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.0418 7.2400 450.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.8000 9.1800 13.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.8300 7.2500 600.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.49% 10-May-28 108.2500 7.3800 54.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 117.4254 7.2256 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 108.0050 7.2256 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.1067 6.1600 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2947 6.1300 125.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.4786 7.3100 1010.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.7692 9.1500 750.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4807 10.6300 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 110.5682 10.2900 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.7133 11.4500 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2894 11.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5019 10.2400 6.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.6800 10.4400 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0406 8.3600 230.00 INE528G08352 YES BANK NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange