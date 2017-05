Jan 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14015.10 NSE 64737.30 ============= TOTAL 78752.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07NQ2 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.53% 20-Oct-17 100.7236 7.3800 250.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.43% 12-Jan-18 101.0600 7.2900 250.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.1548 8.3500 30.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.1000 6.6300 500.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 102.4700 6.7000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0611 7.4300 250.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.6457 6.6700 1000.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.1800 8.6300 750.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3100 7.4800 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.0800 6.8500 1200.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.8500 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.8700 6.9000 250.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 99.8800 9.2500 100.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1600 9.2500 350.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.8500 7.0100 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.4800 7.0100 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.7800 6.9700 550.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9800 6.1300 10.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.4000 10.3700 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.0500 9.1200 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7700 0.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 10.4400 68.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 104.1300 7.5200 1400.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA 8.57% 11-Jun-25 103.5500 7.9600 1.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.4000 10.4600 20.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.7500 7.3700 3.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 28-Apr-26 100.4400 9.5800 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.1900 7.6700 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6300 9.3400 1.10 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.1000 7.5700 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8300 8.8500 60.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.8600 9.0000 10.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.3900 9.7000 1.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.2500 7.2100 350.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.3141 9.2500 100.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 109.8200 6.1100 1.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 107.0100 6.1500 2250.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 119.2500 6.1100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.2000 6.1100 20.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.2100 9.4400 1550.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 100.0800 8.3500 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.0300 11.3800 25.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.28% 18-Sep-30 110.7000 6.1000 31.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.50% 12-Nov-33 124.6200 6.1100 1.00 INE691I08438 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 30-Mar-50 102.3100 9.1100 20.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.3700 4.9300 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.3900 9.9300 6.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.4000 11.1600 35.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 104.0600 10.0500 2.00 NSE === INE071G08601 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 21-Feb-17 114.0590 6.6498 147.50 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.4244 6.7500 100.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.4244 6.7500 650.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 100.6371 6.6498 100.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.6064 6.4800 95.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Mar-17 100.2954 7.2500 250.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Mar-17 100.2996 7.2500 2250.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3341 6.5999 280.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 160.7650 0.0000 1.50 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4871 7.4000 400.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4871 7.4000 400.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.4300 8.1000 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4787 6.6550 16.00 INE774D07NQ2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.53% 20-Oct-17 100.7236 7.3800 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 101.8570 7.4300 50.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 101.0770 6.6960 1500.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 98.5800 10.5800 1.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 101.0625 7.2900 250.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 98.5000 10.5900 4.00 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jan-18 118.0000 0.0000 2.50 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 101.5017 8.6500 1000.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.0991 6.6300 1000.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 102.0991 6.6300 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.2538 6.7000 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.2538 6.7000 500.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.4500 12.0600 0.40 INE093J07CW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Aug-18 98.3080 0.0000 45.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0611 7.4300 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.3200 7.4545 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 98.9600 10.3100 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 101.5100 10.2500 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.9925 6.7090 0.20 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 91.4700 12.0600 0.20 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.7779 7.5600 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.7779 7.5600 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 98.8000 10.2900 1.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.7962 6.6879 2.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 11-Mar-19 101.7972 7.5150 500.00 INE008A09AM3 IDBI BANK LIMITED 6.75% 20-Apr-19 89.9200 12.0600 0.30 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.6457 6.6700 1000.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.8404 7.2000 250.00 INE896L07348 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.95% 05-Jun-19 101.6003 9.1400 330.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 100.4000 0.0000 0.50 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 105.5271 6.7500 242.50 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7922 7.3000 5500.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 102.1793 6.6978 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0833 9.0200 65.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.3805 7.5000 600.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.5400 10.2400 1.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 105.8988 6.7600 100.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.6927 8.7500 2513.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.6600 10.2200 2.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.1300 10.7500 300.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.3123 8.9700 750.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 100.0000 7.6491 1300.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3073 7.4794 400.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3073 7.4800 400.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 104.6820 12.7500 50.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-20 104.2338 7.3200 2.50 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.0850 6.8500 1300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.1411 6.8300 52.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 100.9555 9.4200 400.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.3700 7.4900 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 103.4654 7.4600 1500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 103.4654 7.4600 1500.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 105.4573 6.8000 250.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 105.4573 6.8000 250.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 105.0546 6.8000 400.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 105.0546 6.8000 400.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.8666 6.9000 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.8666 6.9000 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.8087 6.8200 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.8087 6.8200 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 103.1170 7.4600 150.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 103.1170 7.4600 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.8908 6.8200 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.8908 6.8200 250.00 INE092T08576 IDFC BANK LIMITED 8.72% 29-Sep-20 102.1900 7.9900 1.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 105.0768 6.8000 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 105.0768 6.8000 100.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 103.5023 7.5643 500.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 103.5023 7.5643 500.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 105.8900 7.4900 1.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.5551 7.6300 250.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.5551 7.6300 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.5290 7.6600 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 109.0693 7.9000 50.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 99.8820 9.2500 100.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1607 9.2500 350.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 105.1405 7.0500 400.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 105.1405 7.0500 400.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5328 9.0000 200.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0603 7.1100 200.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0603 7.1100 200.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.8456 7.0100 2300.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7662 7.0300 1800.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.0400 7.4400 3.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.5239 7.0000 400.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.7818 7.0000 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.7818 7.0000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.7844 6.9700 550.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.7100 9.1200 110.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.6326 6.1550 57.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 104.2940 7.2299 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 104.2940 7.2300 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 103.6500 8.9000 40.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR - 15-Oct-22 98.2300 12.0500 1.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 107.7689 7.2200 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.5338 7.2300 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.5338 7.2300 250.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 103.9200 6.1000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.4384 7.2800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.4384 7.2800 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.3304 7.6700 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.6106 7.9050 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7500 9.4921 324.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1346 7.5600 1250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1865 7.5500 1250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9027 7.6061 1400.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0993 7.5681 1400.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 05-Dec-23 101.3600 9.7452 200.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-24 112.1000 6.2300 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9743 10.0001 4.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.5000 7.8300 131.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 108.8617 7.3000 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.7261 7.3200 63.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 40 8.80% 27-Jan-25 104.0100 8.1000 1.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 104.1426 7.5183 2800.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 108.6100 7.5000 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.8921 7.3201 250.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.4000 9.7300 97.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.2100 7.2700 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 107.5400 7.1500 0.80 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 48.0291 8.4800 2.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 109.8950 7.3100 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 109.8950 7.3100 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.6500 7.1800 0.90 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.4314 8.6000 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.3500 7.4200 46.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED SR-D6E601A 9.50% 28-Apr-26 99.2000 9.6200 50.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.2431 7.3700 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.2426 7.6300 263.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.5000 8.4300 9.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 105.1924 7.6715 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.3000 9.2787 450.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.7600 8.2500 3.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 103.0770 8.4000 200.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 113.9200 7.3600 2.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.4600 8.3500 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.4600 9.5300 101.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 102.0998 7.5700 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 101.8638 7.6050 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8300 8.8500 52.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2494 7.6000 504.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2494 7.6000 500.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1208 8.9681 10.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.1686 8.7000 50.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.2376 7.9500 1000.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.4600 7.7600 10.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.4700 9.0600 2.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8900 200.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 110.2900 7.4000 2.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.6100 8.5500 170.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.2518 7.2100 500.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.3141 9.2500 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.2383 6.1300 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 110.3100 7.5000 2.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 119.3500 6.1000 199.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 119.0400 6.2100 2.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.4246 7.3200 100.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 119.2600 6.1800 3.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 118.1700 6.2100 1.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 120.1800 6.2100 2.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.80% 20-Mar-29 118.4600 6.3200 2.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 104.5500 8.7700 4.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4488 7.3200 50.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 112.8000 7.4000 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 112.8700 7.4000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.4900 6.1100 31.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4715 7.3200 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2947 6.1300 25.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.4677 7.2700 500.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.6099 7.3000 250.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.6099 7.3000 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.0621 7.4700 10.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.4924 7.3200 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.8550 9.1300 1000.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.5000 10.1100 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2321 8.6000 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4798 10.6300 68.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2321 8.6000 250.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2350 8.6000 500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.5000 2600.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.3000 8.9600 240.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0783 8.3500 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5008 10.6200 51.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP - PERPETUAL 102.5800 9.0600 40.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.3883 9.9500 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5539 1.00 ===============================================================================================