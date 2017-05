Jan 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8285.50 NSE 33239.80 ============= TOTAL 41525.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07797 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 03-Feb-17 121.2700 0.0000 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 158.3300 6.8000 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1100 6.8400 110.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2000 6.2500 250.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.4300 6.6800 500.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.1800 8.3500 20.00 INE217K07398 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jul-18 88.6108 8.5000 50.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT LTD 12.00% 27-Sep-18 102.8800 10.0000 18.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 102.2300 9.0000 2.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1400 7.2000 500.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9200 8.0000 100.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 103.3700 10.0000 5.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.5500 8.8100 150.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.7300 10.5000 50.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 10.20% 23-Mar-20 101.1500 10.0000 17.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 102.2600 8.3100 450.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.1000 7.5000 1500.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.8500 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 11.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 31-Aug-20 102.9300 7.5200 50.00 INE632U07017 LOGIX SOFT-TEL PRIVATE LIMITED 12.00% 26-Jul-21 101.3300 0.0000 1.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1600 9.2500 50.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 7.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.5800 7.0000 550.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 113.1100 1.9600 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.2400 9.8300 59.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.9600 8.6800 27.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3800 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2500 7.6000 50.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.2800 8.6900 50.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.5800 8.2000 177.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.4100 9.2200 200.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.6900 7.2500 400.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-27 104.4800 7.2900 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.3700 7.3300 100.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.3900 7.3300 100.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4100 7.3300 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.1300 0.3300 103.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6500 9.0600 10.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.1500 6.1600 100.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 108.7200 6.1300 12.50 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4300 7.3300 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.7100 7.3300 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.3900 7.3200 100.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.4500 7.3300 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 104.5000 0.0000 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.5200 8.7500 250.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0000 8.4600 82.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.0200 10.2500 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 107.6300 9.5100 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 101.0000 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 11.3900 12.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.8600 0.0000 452.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.0400 10.5200 184.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 31-Dec-99 109.4000 10.0000 7.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.6900 9.5400 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5700 0.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.2600 9.7600 1.00 NSE === INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 158.3279 6.8000 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2019 6.2500 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 155.8910 0.0000 2.50 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 147.9450 0.0000 0.30 INE296A07FZ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-May-17 116.5603 7.4999 8.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 157.6550 0.0000 0.90 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.3517 6.6562 400.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 159.0000 0.0000 0.30 INE958G07817 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 09-Oct-17 100.0000 11.0000 10.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5102 6.7000 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5102 6.7000 250.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.7358 7.4799 10.00 INE090A08HJ4 ICICI BANK LIMITED 7.75% 30-Dec-17 98.0000 8.8800 7.00 INE076G07016 AVANTHA REALTY LIMITED - 01-Jan-18 100.0000 13.6200 650.00 INE804I07I89 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jan-18 114.8040 9.0000 25.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 101.6089 7.0500 720.00 INE296A07EX7 BAJAJ FINANCE LIMITED - 01-Feb-18 119.7077 7.6000 3.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.0128 7.6350 350.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.5664 7.4100 10.00 INE860H07AV7 ADITYA BIRLA FIN 8.92% 26-Apr-18 117.6570 7.8000 3.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.7613 6.5970 4.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 102.6683 6.6400 10.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 101.1042 7.4100 13.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7364 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4733 6.7250 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.8270 6.7250 70.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.1150 6.6450 535.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.6591 6.7400 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.0568 6.6790 40.30 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 105.1047 6.7550 4.00 INE093J07HL7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Jan-19 105.0000 0.0000 2.50 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 103.0893 6.6550 6.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.6758 6.6550 30.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 09-Apr-19 109.1961 7.5000 5.00 INE615S07016 STERLITE POWER GRID VENTURES LTD 10.40% 15-Apr-19 100.3199 10.2500 2000.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.7326 6.7000 1000.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 102.4897 7.5000 2.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 100.4000 0.0000 0.50 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 100.0000 0.0000 2.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 100.0000 12.0000 2010.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.6886 8.0000 1010.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.6886 8.0000 250.00 INE671H07194 SOBHA LIMITED - 29-Jul-19 100.2500 11.8000 200.00 INE306N07IH1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.61% 29-Jul-19 101.2782 8.0000 50.00 INE306N07IH1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.61% 29-Jul-19 101.2782 8.0000 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1350 7.2000 750.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1350 7.2000 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1263 9.0000 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1263 9.0000 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0243 9.0001 100.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.1371 9.0000 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0243 9.0000 100.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9244 8.0000 100.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.9304 8.6478 250.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-19 99.5331 8.8200 15.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 105.2269 6.8050 5.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 103.1306 7.5000 90.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8489 7.4400 750.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8489 7.4400 750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 104.4666 6.7604 500.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 99.8654 7.8100 500.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 99.9800 7.6569 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.6057 7.1500 40.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.0799 6.7100 20.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.6572 6.7900 48.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 104.0858 6.7000 25.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.2700 7.4400 1750.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.5003 7.4450 1000.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.5003 7.4450 1000.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 122.4384 7.4900 36.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 104.7437 6.8800 93.00 INE831R07086 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 7.80% 13-Aug-20 99.4162 8.1500 81.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.8061 6.8200 77.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.5125 7.5000 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.5125 7.5000 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.9277 7.5200 50.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.9542 9.0000 100.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.6500 7.5300 0.50 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.7500 7.6000 250.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 106.2000 7.8000 1.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1607 9.2500 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.8518 8.7584 606.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 32.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.5776 7.0200 550.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 104.7081 7.9500 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.5300 7.6303 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.6400 7.3088 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.7875 7.8600 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5000 9.5410 193.50 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 20.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 107.8500 8.6400 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0100 9.6200 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0100 9.6200 2.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 110.5976 7.5900 60.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.2000 7.7200 1.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 109.1068 7.2600 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 106.3317 7.2500 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.4000 7.2400 4.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.3327 7.7000 150.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.3327 7.7000 150.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.3703 7.3250 200.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.3703 7.3250 50.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.0814 6.1450 250.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.8625 8.6900 47.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.9509 7.2850 50.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 99.8754 9.4000 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0600 9.3600 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.5120 8.4250 7.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 105.2300 7.6700 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.2000 9.2500 1.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.6332 9.0640 150.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 105.1500 7.6300 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.4500 9.5700 12.50 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 103.6500 8.3100 200.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.2000 10.7500 2.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.3500 7.5400 350.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.1675 7.5600 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.8700 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2500 7.5995 93.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.7600 9.0200 1.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.2365 7.9500 1000.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.5224 7.5000 500.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.5799 8.2000 577.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.6000 8.2000 5.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.9809 10.0854 400.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.9400 8.0500 13.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.6884 7.2700 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.4825 6.1000 10.00 INE105N07217 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-27 101.3088 8.2500 250.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 104.4822 7.2850 100.00 INE105N07225 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-27 101.3503 8.2500 250.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 106.2519 7.2850 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.1000 6.1200 20.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.3854 7.3250 200.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.3854 7.3250 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4076 7.3250 200.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4076 7.3250 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.4356 10.9200 386.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 100.0187 8.3650 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 103.5100 8.9200 95.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% - 99.8200 9.4200 18.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% - 100.1000 11.5600 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.1501 6.1550 600.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4283 7.3250 200.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4283 7.3250 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.7096 7.3300 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.2053 7.3000 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.3867 7.3200 305.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.4476 7.3250 200.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.4476 7.3250 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.5168 8.7500 1550.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.0165 10.2500 502.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4770 10.6300 61.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 95.9700 11.7500 36.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 110.7700 10.2500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4605 10.2500 14.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com