Jan 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10743.10 NSE 41639.00 ============= TOTAL 52382.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 17-Mar-17 117.5500 7.0900 460.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.3900 6.7500 250.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.9900 6.6400 220.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4700 7.3700 620.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 17-Apr-17 100.3500 6.4800 500.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.3600 7.0000 11.70 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 95.8100 7.0000 25.00 INE091A07133 NIRMA LTD 8.92% 28-May-18 101.5100 7.6500 550.00 INE895D08667 TATA SONS LIMITED 7.55% 14-Dec-19 99.9236 7.5700 1500.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.7300 10.5000 100.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 - 2750.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1600 9.2200 450.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.6400 7.8800 50.00 INE053F07736 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.44% 19-Mar-24 110.7600 3.1400 1.00 INE020B07IF7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 24-Mar-24 110.8300 6.3100 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.9800 8.1800 13.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.8400 7.4900 744.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 104.7100 7.7100 50.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 101.4600 7.3000 950.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8400 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1100 7.6200 500.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.6300 7.4100 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.6600 6.1700 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.9100 6.1400 5.40 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.6500 9.0600 10.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 112.0400 6.0900 5.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.4600 6.1500 5.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.4700 6.1100 5.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.7500 9.4200 180.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.4700 6.1500 6.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 105.1200 0.0000 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.6500 10.0000 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.3800 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 0.0000 14.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.4900 0.0000 30.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.6400 11.8100 72.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6200 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.1000 9.9300 2.00 NSE === INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.5400 0.0000 3.70 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Feb-17 125.6000 0.0000 7.50 INE511C07516 MAGMA FINCORP LIMITED 9.85% 24-Feb-17 100.1523 8.0997 400.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1352 6.5500 50.00 INE804I07WI4 ECL FINANCE LIMITED 03-Mar-17 128.4000 0.0000 0.50 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3907 6.7500 500.00 INE306N07EG2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.88% 24-Mar-17 100.3215 7.0462 250.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED 10-Apr-17 149.4000 0.0000 2.50 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3452 6.4800 2500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.6111 7.3199 200.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 27-May-17 100.3768 7.4000 1200.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 14-Jul-17 125.5442 7.3501 650.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1897 7.3500 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1897 7.3500 500.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.0680 7.5400 700.00 INE090A08HJ4 ICICI BANK LIMITED 7.75% 30-Dec-17 98.0000 10.2358 7.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 103.2555 10.0500 250.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 99.9913 8.7000 250.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 101.5065 7.6500 550.00 INE774D07QL6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.63% 11-Jan-19 100.0000 7.6279 250.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 102.5293 7.7000 250.00 INE306N07IF5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.81% 12-Jul-19 101.8100 7.9500 40.00 INE033L07FC2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 29-Jul-19 101.3890 7.9500 100.00 INE033L07FC2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 29-Jul-19 101.3890 7.9500 100.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1292 7.2000 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1292 7.2000 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5536 7.5400 50.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5536 7.5400 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0083 7.5000 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0083 7.5000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.3718 6.8000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.9175 7.5000 1250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.9175 7.5000 750.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.7287 7.0650 33.00 INE931S07108 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 16-Dec-19 102.5418 8.8107 250.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-19 107.0715 8.0600 240.00 INE031A08517 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 6.81% 13-Jan-20 100.0000 6.8090 100.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 99.9300 7.5700 350.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.0000 7.5821 600.00 INE077E08181 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 13-Apr-20 100.0000 7.9134 850.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 99.8538 8.3475 255.00 INE477L07677 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 20-Apr-20 103.8409 9.0279 250.00 INE582L07096 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.50% 20-Apr-20 101.5626 7.9982 205.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.3471 7.9482 205.00 INE371K08086 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-Apr-20 102.4392 7.9982 190.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 20-Apr-20 103.3849 7.7982 30.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LIMITED - 29-Apr-20 100.3811 9.3977 260.00 INE265J07084 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION - 08-May-20 101.1160 9.2975 215.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11-00% 30-Jun-20 100.0000 10.9831 1.00 INE121E07080 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 20-Jul-20 100.2542 8.5000 600.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 103.4200 7.7600 20.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.0000 8.9900 14.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1608 9.2500 350.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.0144 8.9900 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 23.50 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.6424 7.8800 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.4079 7.2000 6000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.4079 7.2000 6000.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.9200 7.4500 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.6878 7.8800 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6500 9.5100 138.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.1346 8.6462 15.50 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 98.0000 12.7000 20.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.5146 7.8292 128.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.9403 7.4100 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.5300 7.3600 294.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6961 7.3500 50.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 104.0900 7.6700 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.3327 7.7000 150.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 106.0800 7.2200 14.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.8000 8.7100 16.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.8402 7.4900 744.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.2368 7.6300 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.3800 7.6093 226.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3000 8.4600 63.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.5000 9.0853 970.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.3600 9.7500 200.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.0000 8.4700 347.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4700 8.6700 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.6000 9.5100 350.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8200 8.8500 12.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1099 7.6200 804.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1099 7.6200 300.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.8600 9.0000 22.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4900 8.6500 12.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.4000 7.5178 340.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.6026 7.8474 1250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.2821 7.8520 50.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.6300 8.5500 150.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 100.0000 8.0400 15.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 100.0533 7.2173 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.5900 6.1575 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.3000 7.3800 400.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 119.3845 6.0939 149.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.3859 7.3275 100.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.4600 8.2500 113.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4881 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3800 52.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.3051 9.9700 20.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5008 10.6200 5.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.1170 10.0600 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.3847 6.1200 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.3847 6.0500 5.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.7200 7.2500 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.4000 7.3200 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.7500 9.4100 438.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 126.5500 6.1000 4.80 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.6503 10.0000 500.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2236 8.6000 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.7858 10.0000 104.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.7590 11.7200 36.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2236 8.6000 500.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange