Jan 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12606.00 NSE 24353.90 ============= TOTAL 36959.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE191H07219 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-17 100.6602 7.9000 165.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.4500 6.7600 350.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1900 7.3500 500.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 102.1400 7.6900 400.00 INE071F07027 ANJANI PORTLANCD CEMENT LTD 10.50% 14-Apr-18 102.0500 8.2200 270.00 INE082O07018 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-18 102.3500 8.2400 250.00 INE191H07227 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-18 101.8331 7.9000 165.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.6100 6.7000 500.00 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 9.25% 13-Jun-19 102.2400 8.1400 100.00 INE191H07235 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-19 102.9202 7.9000 170.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 109.0000 12.0600 600.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.0500 9.6000 100.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 102.0000 10.2600 12.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.00% 31-May-21 101.7300 8.5800 50.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 101.0000 9.6400 10.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6200 7.0100 450.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.9400 6.3000 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9200 6.1400 140.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.3100 7.2200 50.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 101.5000 9.6000 11.00 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.03% 28-Mar-23 104.7300 6.0800 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7300 9.4900 13.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.7800 7.6300 250.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7000 2.0000 5.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.2800 11.3200 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 2.1000 5.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.9500 7.3700 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 107.8300 7.3100 7.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 104.0700 7.5300 150.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 106.5650 6.1300 1000.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.8600 8.6800 28.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3500 8.4500 150.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.9100 7.7000 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.7500 8.4000 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1200 7.3000 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5100 9.5200 501.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 102.4100 7.2500 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8400 3.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.56% 16-Sep-26 101.6600 7.3100 1350.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1100 7.6200 750.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.6700 7.4000 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.8400 7.2400 250.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9700 7.2500 300.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.8300 7.2500 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.3200 6.3000 6.50 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 118.9600 6.1500 30.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6500 9.0600 10.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.2500 6.1500 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.4700 6.0200 6.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.8400 7.3300 250.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0200 7.3200 300.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.5200 7.3100 250.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.8200 8.7500 450.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 110.7400 8.4100 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.6500 9.6000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 9.2200 5.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 440.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.6800 10.8500 200.00 NSE === INE296A07EU3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 24-Jan-17 118.3535 6.8508 10.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 100.1315 7.1792 100.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.6340 0.0000 3.70 INE296A07FA2 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 13-Feb-17 118.2977 6.8497 3.00 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Feb-17 125.7020 0.0000 7.50 INE071G08643 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 24-Feb-17 112.5027 6.7304 45.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3818 6.8000 550.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3818 6.8000 550.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.3960 7.0000 5.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 149.4000 0.0000 2.50 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 100.1393 7.5000 50.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 100.1393 7.5000 50.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3984 6.2500 250.00 INE296A07FE4 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 17-Apr-17 118.0379 7.5000 6.00 INE891K07101 AXIS FINANCE LIMITED - 02-May-17 117.2662 7.4100 5.00 INE296A07FJ3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 02-May-17 117.1333 7.5499 3.00 INE296A07GO1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 01-Jun-17 115.6436 7.5500 5.00 INE296A07GP8 BAJAJ FINANCE LIMITED - 12-Jun-17 115.6815 7.5500 5.00 INE296A07GQ6 BAJAJ FINANCE LIMITED - 13-Jun-17 115.6850 7.5500 16.00 INE296A07GR4 BAJAJ FINANCE LIMITED - 20-Jun-17 115.7094 7.5500 3.00 INE071G08593 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 23-Jun-17 114.5865 7.1999 108.50 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 100.9839 7.3000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.1850 6.6600 20.00 INE953L07214 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.75% 27-Jul-17 101.1426 9.8549 200.00 INE191H07219 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-17 100.6602 7.9000 165.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1879 7.3500 500.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.1141 8.9423 3.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9907 6.7011 1500.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7360 150.00 INE378T07019 MAHINDRA INTEGRATED TOWNSHIP LTD 7.00% 31-Aug-18 105.1919 8.5448 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.8990 6.7908 1550.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.4740 7.0000 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.1350 7.0000 2.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 17-Dec-18 111.4698 7.5500 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.8477 7.0000 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.2396 6.7994 50.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.1263 7.4807 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.4001 6.8500 5.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.6146 6.7000 1000.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.6146 6.7000 500.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.9330 7.0000 1.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 104.2548 7.0000 2.00 INE031A08517 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 6.81% 13-Jan-20 100.0000 6.8090 50.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED 15.60% 11-May-20 109.0000 12.1468 300.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.0500 9.6000 100.00 INE296A07NN9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 09-Jun-20 100.1570 7.6500 15.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 102.8000 9.9800 13.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.7624 7.2900 500.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 102.7800 7.9500 3.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 101.6518 8.6000 50.00 INE215T07021 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD - 30-Jun-21 106.6956 12.0000 22.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.1443 7.8760 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.9777 9.0000 314.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.4649 9.0181 150.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0000 8.6400 7.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6166 7.0100 950.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 109.0500 6.0500 40.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9173 6.1400 140.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.3138 7.2200 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8808 7.6100 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8808 7.6100 750.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 93.2500 10.4200 48.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9670 10.0001 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.9800 7.7500 60.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 109.3675 7.2900 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 109.3675 7.2900 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.7166 7.3200 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.9509 7.3700 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.6969 7.3300 7.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 104.1312 7.5200 450.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 94.5000 9.9900 45.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.9700 8.6710 45.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.1383 7.3850 550.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 104.1383 7.3850 300.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.2046 7.6350 55.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3492 8.4500 200.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.9126 7.7000 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.2500 9.0800 6.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.5800 9.0724 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.0683 8.3500 11.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.7471 8.4000 100.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.0400 8.4600 700.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1237 7.3000 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1237 7.3000 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6000 9.3500 1007.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 102.5469 7.2300 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.2000 8.6365 18.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 101.6562 7.3021 900.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1291 7.6171 850.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.9000 9.0000 29.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4800 8.6500 32.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 3.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.4000 7.5178 307.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.3500 7.7748 30.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.8500 9.1600 9.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.8402 7.2400 550.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.8402 7.2400 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9478 8.7400 50.00 INE511C08985 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 07-Dec-26 100.1500 10.3600 200.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9663 7.2500 300.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.8700 7.2400 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.0635 6.1500 20.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.9800 6.1100 0.70 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.1000 6.1200 4.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.2520 6.1400 9.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.2691 9.9800 145.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.5800 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.4939 10.6200 20.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.4600 8.2500 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 6.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.3916 6.1300 1300.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.6100 6.1350 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.0887 6.0500 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.0887 6.0500 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.8700 6.0700 40.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.8423 7.3300 250.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0224 7.3210 335.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.5170 7.3100 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.8400 7.2692 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.9545 9.5596 55.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 100.0000 7.3350 1100.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9980 9.9500 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.3726 10.6500 24.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 102.5000 9.2300 8.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.5042 10.0600 7.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange