Jan 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11060.80 NSE 33337.80 ============= TOTAL 44398.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7GD5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 16-Feb-17 117.8900 6.9000 500.00 INE891K07036 AXIS FINANCE LIMITED 0.00% 03-Mar-17 118.5376 6.9000 250.00 INE916DA7GG8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Mar-17 117.0919 6.9000 500.00 INE334L07134 UJJIVAN FIANANCIAL SERVICES PVT 13.00% 20-Mar-17 25.1700 8.5000 1125.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.0200 6.7200 250.00 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 28-Mar-17 111.9677 7.1500 100.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Mar-17 100.3100 7.3100 250.00 INE804I07QN6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-17 141.2930 10.5000 5.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7700 7.8200 417.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 101.0100 7.2500 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 101.3900 6.7000 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 100.0000 8.7400 150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.9200 7.4000 250.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9457 7.7300 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.9000 7.0000 50.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.4500 8.2600 30.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.0000 8.4000 1.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.0000 11.3400 1.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 102.4000 10.7600 10.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 103.7100 6.8000 1.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.1100 9.5800 100.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 109.2600 10.5000 0.40 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.8200 9.0500 21.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 100.2900 7.7600 3460.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.8800 9.0300 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6600 7.0000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.9200 6.3000 1.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.4400 7.1900 50.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.2500 10.4100 20.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.88% 23-Mar-23 103.6900 6.1400 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5900 9.5200 50.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.08% 23-Nov-23 101.0000 8.8600 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7000 2.5000 4.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.6000 8.8200 50.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 111.6900 7.4000 50.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA 8.80% 23-Jun-24 97.0800 0.0000 48.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.7900 10.5700 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.9400 7.3700 250.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.6000 10.3800 12.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 99.9300 9.3300 24.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.9600 9.4900 0.20 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.7000 8.6300 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.6000 9.4800 40.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8500 8.8500 40.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.9100 8.9900 3.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.6100 9.2300 130.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.1600 8.7100 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.5100 6.1000 36.40 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.3000 6.3000 6.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.5700 6.1600 40.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 119.6000 6.0700 1.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.6500 6.1000 9.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 99.7200 0.1300 86.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.4400 57.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.6600 7.3500 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.1000 9.5400 50.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 100.0635 7.3300 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.3400 6.0700 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 126.8400 6.0700 50.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 124.6600 6.2500 4.20 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.7900 6.1700 166.10 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.4600 0.0000 46.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.9200 9.8000 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.7000 11.4000 13.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1200 9.9000 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8500 0.0000 441.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.9200 10.5000 20.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5000 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.2000 0.0000 2.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0600 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.2500 9.7600 1.00 NSE === INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.0758 6.7716 750.00 INE916DA7GD5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 16-Feb-17 117.8868 6.9000 500.00 INE891K07036 AXIS FINANCE LIMITED - 03-Mar-17 118.5376 6.9000 250.00 INE916DA7GG8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Mar-17 117.0919 6.9000 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.0111 6.7000 1250.00 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 28-Mar-17 111.9677 7.1500 100.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.0111 6.7000 1250.00 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 28-Mar-17 111.9677 7.1500 1400.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 149.7120 0.0000 2.50 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3984 6.2500 250.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.4137 6.6500 2000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7683 7.8200 417.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 17-Jul-17 100.4164 7.7038 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.3939 6.7000 1400.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.3939 6.7315 1150.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.0451 7.5649 400.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.9172 7.4000 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.9172 7.4000 250.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9457 7.7300 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.3119 6.6700 750.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 102.3119 6.6700 750.00 INE191H07227 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-18 101.8331 7.9000 165.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.9047 7.0000 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.4670 7.0000 1.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 1.60 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.6156 7.0000 2.00 INE660A07OK0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.66% 17-Jan-19 100.0000 7.6591 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.8477 7.0000 2.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.6495 6.7500 50.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 4.20 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 13-Jun-19 102.4417 8.0500 100.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jun-19 101.6610 7.9250 250.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jun-19 101.6610 7.9250 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.5276 6.8500 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.5276 6.8500 250.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.20 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 3.00 INE241O07457 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 15-Jul-19 100.0000 0.0000 15.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 4.20 INE191H07235 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-19 102.9202 7.9000 170.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4500 11.6152 10.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.3438 9.2500 150.00 INE756I07AS1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.68% 27-Jan-20 100.0000 7.6800 300.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.0000 7.5800 1150.00 INE093J07QB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Apr-20 102.0000 0.0000 10.00 INE093J07QC7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Apr-20 100.0000 0.0000 10.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 99.6000 8.9600 17.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 100.0000 8.8700 25.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.7536 9.0700 21.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 100.2922 7.7600 1730.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 104.7373 6.9500 150.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 104.7373 6.9500 150.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 106.9288 7.3000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.1643 7.8700 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 106.2000 9.0000 3.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6791 8.9600 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.9791 9.0000 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6791 8.9600 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0161 7.1200 750.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0161 7.1200 750.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 110.4293 7.1000 3.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0000 8.6400 37.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.0000 7.1620 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.4439 7.1900 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 105.8000 8.4300 5.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 23-Mar-23 103.6389 6.1500 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.5751 7.6200 100.00 INE610F08020 GRIDCO LIMITED 8.79% 29-Aug-23 101.3000 8.6800 13.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9300 9.4500 533.80 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.5500 8.5600 5.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 107.5000 8.7200 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9656 10.0001 1.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 110.7153 7.4500 3.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.5289 7.3500 8.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.9494 7.3700 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.6980 7.4000 850.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.6980 7.4000 850.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 106.0100 7.2991 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.7000 7.2718 18.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.7829 11.0000 12.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.1168 7.3592 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.1168 7.3600 50.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.1069 6.1400 3050.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.1069 6.1400 250.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 105.8600 7.6900 4.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 102.8000 8.7000 22.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2900 8.4600 67.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.0000 8.9800 2.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.6770 7.7000 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0500 9.9600 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5500 8.6500 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.7352 7.3570 390.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9867 7.3200 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5900 9.5100 644.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5409 9.5200 500.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8400 8.8500 64.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6345 7.5428 11.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 10.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.1560 8.7000 4.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.8333 7.4500 70.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8460 7.8497 153.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.6100 9.2100 50.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.8830 8.7500 200.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.8830 8.7500 200.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.9000 7.2392 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.2638 6.1250 65.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.1170 7.3598 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.1170 7.3600 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.1254 7.3598 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.1254 7.3600 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.3358 8.9500 50.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.4500 8.2500 19.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.2691 9.9800 13.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5008 10.6200 6.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.1333 7.3598 50.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.1333 7.3600 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8447 6.1700 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.6500 6.0900 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.8700 6.0700 30.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.6633 7.3500 100.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.7000 7.2900 5.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 101.0126 7.2500 15.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 101.0126 7.2500 15.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.1406 7.3595 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.1406 7.3600 50.00 INE261F08725 NABARD 7.16% 12-Jan-32 100.0000 7.2839 50.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 100.0635 7.3275 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.6679 6.2200 100.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 126.6800 6.0800 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.8032 6.0038 166.10 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1177 9.9000 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.6065 10.8000 8.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.3326 10.1300 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 110.6917 10.2600 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8250 10.0500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5400 10.2300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com