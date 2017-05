Jan 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7066.30 NSE 30246.70 ============= TOTAL 37313.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07X36 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Apr-17 71.5670 9.0000 29.30 INE804I07QN6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-17 141.3300 10.5000 5.50 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 101.7700 7.1500 500.00 INE296A07898 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.25% 03-May-18 101.7598 7.7000 200.00 INE895D08709 TATA SONS LIMITED 7.80% 31-Jan-19 100.2711 7.6600 550.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 103.4200 7.6500 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.1800 11.2500 1.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.5400 7.6700 500.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 101.0000 7.6900 450.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 100.0100 6.8300 400.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.2000 9.5500 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.5900 - 15.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9300 7.6000 250.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.0000 9.8100 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.1600 4.6500 15.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.1200 6.1400 470.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.8400 7.4900 750.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.4500 7.6000 38.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0300 8.4800 650.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5500 8.6600 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.4400 7.6000 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8500 9.4700 2.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.9500 9.1400 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.5100 6.1000 6.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 101.6400 6.0400 15.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 101.0000 11.3900 2.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.6700 6.0900 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1200 7.3500 55.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 100.0000 7.3300 770.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.6600 8.9000 50.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.5800 9.9100 255.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 10.3900 22.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.1700 0.0000 460.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.5000 9.9000 1.00 NSE === INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 158.4418 6.8500 350.00 INE804I07QG0 ECL FINANCE LIMITED - 08-Feb-17 138.0170 9.0000 18.00 INE804I07QI6 ECL FINANCE LIMITED - 09-Feb-17 157.8650 0.0000 47.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.7000 0.0000 6.00 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Feb-17 125.7300 0.0000 2.50 INE804I07WI4 ECL FINANCE LIMITED - 03-Mar-17 126.8600 0.0000 0.80 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Mar-17 100.3228 6.7610 1138.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.0252 6.7000 1400.00 INE105N07019 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-17 100.2109 7.0500 193.80 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.2526 8.4900 220.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 162.5000 0.0000 5.50 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3361 7.5500 250.00 INE105N07027 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-17 100.5402 7.6000 200.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6647 7.4500 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 15-Nov-17 102.0254 7.3900 150.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 101.0233 7.4000 500.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.7637 7.4500 250.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 101.7722 7.1500 100.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 103.2975 9.9945 150.00 INE296A07898 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.25% 03-May-18 101.7598 7.7000 200.00 INE953L07149 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.07% 19-May-18 103.9908 10.0059 50.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3578 7.4500 250.00 INE657N07134 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 11.00% 04-Oct-18 118.2851 8.9688 11.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 1.60 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.2213 6.8001 100.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.8318 7.4900 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.5999 6.6900 170.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 4.20 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.7819 7.1950 3.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 103.6194 7.5225 8.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.5282 6.9400 200.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 103.4172 7.6500 250.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.20 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 3.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 75.0000 - 12.60 INE756I07662 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.6243 7.5000 100.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.5429 7.6700 500.00 INE756I07AS1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.68% 27-Jan-20 100.0000 7.6800 400.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 100.1264 7.5500 250.00 INE105N07076 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-20 101.0713 8.0450 267.70 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 100.0000 6.8378 4700.00 INE093J07QB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Apr-20 102.0000 0.0000 10.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 101.1950 8.0500 250.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 101.7000 8.2900 17.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 102.1000 8.2200 25.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.2728 9.7000 250.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-21 101.1636 8.1000 277.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 104.1138 6.9500 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.9431 9.0100 450.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5314 9.0000 200.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8394 7.1650 400.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7214 7.0400 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9800 8.6500 21.30 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.3125 7.0512 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.3892 7.1650 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6252 7.0077 250.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.9239 8.6300 11.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 109.0700 6.0400 40.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 104.7383 7.9400 11.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.6800 7.6000 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.0955 7.4150 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.5854 7.9000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.6900 9.5000 172.80 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 97.7427 9.5000 2.40 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9268 7.6000 250.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.5400 9.7000 1.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.8700 8.6952 28.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.6500 8.8100 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9641 10.0001 2.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.6980 7.4000 850.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.4409 7.3901 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.5200 7.3000 127.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 106.6523 6.1200 1000.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.1585 6.1325 1220.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.8376 7.4900 1700.00 INE148I07EO2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-May-26 99.5200 9.0600 1.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.3100 7.6200 14.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0259 8.5000 522.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.7123 7.7300 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 105.0100 7.6504 15.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.5900 8.2700 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4600 8.6700 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5785 7.3800 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.1900 9.4100 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2686 7.6000 374.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.8300 9.0000 15.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.0997 8.7100 108.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3567 8.3788 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 2.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 100.1000 7.9700 50.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.0500 7.4219 70.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 103.8000 7.4165 35.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.9500 7.2317 350.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.7200 6.1400 10.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.5500 50.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.4810 9.9200 252.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% - 100.1000 11.5506 112.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 102.8500 10.2500 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 105.3800 9.6700 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.2332 6.2500 200.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 109.3291 6.2500 150.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.4600 7.3116 200.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 97.9000 9.7100 174.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 100.0000 7.3400 1000.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8900 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 127.2336 6.1300 166.10 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 9.8000 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1002 10.9000 16.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange