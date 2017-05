Jan 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13858.00 NSE 20626.40 ============= TOTAL 34484.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2400 6.6000 60.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 144.8200 7.5300 40.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.5100 7.3500 60.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 100.9100 6.5700 250.00 INE090A08HJ4 ICICI BANK LIMITED 7.75% 30-Dec-17 99.3500 8.4300 34.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8300 6.8000 150.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 126.0500 11.5000 3.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.3300 8.3500 5.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 101.6800 6.8000 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 102.4000 6.8000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.5100 6.8000 300.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 102.0400 11.2500 2.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.9500 6.8000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.6300 6.8000 1000.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 104.1600 6.8000 100.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.8600 6.8000 400.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.3300 6.8000 600.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7900 6.8000 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.7300 6.8000 250.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.3000 8.4000 250.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.50% 17-Jan-20 100.7200 9.3500 250.50 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4904 7.5100 50.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 101.0000 7.6900 450.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 109.3900 12.0500 300.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 5.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 2.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.5400 7.4900 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.0900 7.2900 300.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.6000 9.1400 50.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.4000 9.6600 371.40 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 105.1900 6.1400 0.90 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 105.0900 6.1400 0.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4700 9.3400 69.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0800 7.5700 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.7800 7.6300 550.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.6800 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.9000 0.1200 976.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.8200 7.3900 450.00 INE150S08020 FLAGSHIP DEVELOPERS PVT LTD 15.00% 13-Feb-25 100.0000 0.0000 2000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.5600 7.3700 250.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 106.7000 6.0900 2.50 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3000 8.4600 2.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 105.3900 7.6300 9.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.3400 8.7900 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5100 7.3900 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8600 9.4600 2.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8600 100.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3500 8.3800 50.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.3400 9.2500 2.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2000 0.0000 1.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.8200 7.2700 350.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.0500 6.1000 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5600 9.0700 30.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2800 11.3100 22.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.2500 6.2500 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 109.3500 6.2500 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.1800 6.1600 244.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.5300 6.1400 1.50 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 100.0000 7.3300 610.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 113.3700 6.1400 0.60 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 113.1700 6.1400 0.50 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 111.3500 6.1400 1.10 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.4800 9.9200 750.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 11.5100 23.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6100 0.0000 460.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.6500 0.0000 201.00 INE084A08052 BANK OF INDIA INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.5140 7.3100 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0985 10.9000 489.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange