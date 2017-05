Jan 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16768.00 NSE 54335.80 ============= TOTAL 71103.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE278B07019 SHREE RAMA NEWSPRINT LIMITED 0.00% 30-Jan-17 150.0000 0.0000 8.30 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.0900 6.6600 570.00 INE001A07CF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 29-Mar-17 100.5283 6.6800 200.00 INE013A07X36 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Apr-17 71.6300 9.0000 29.30 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.1800 8.4300 30.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 154.1530 12.0000 4.50 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 153.7200 12.0000 1.50 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.4300 6.7500 109.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 99.3500 8.9000 1400.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.5400 7.4000 450.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.9200 6.7000 150.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.7300 7.4000 250.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 101.8000 6.7000 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 102.5300 6.7000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6500 6.7000 2000.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 101.1200 7.2500 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.0100 6.6900 750.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.7300 6.6800 500.00 INE612J07079 REPCO HOME FINANCE LIMITED 8.95% 05-Aug-19 100.7600 8.5400 200.00 INE046W07032 MUTHOOT MICROFIN LIMITED 12.00% 29-Nov-19 103.2800 11.2500 150.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 100.0000 9.3500 50.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 101.0000 7.6900 450.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 100.0000 6.8400 250.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 109.3300 12.0700 600.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 4.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6500 6.8800 350.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 99.9800 9.1200 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6000 8.9800 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.20% 21-Dec-21 100.7300 7.0100 250.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.2500 9.7100 252.00 INE069I07355 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.85% 08-Jul-22 100.2500 9.7600 73.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 105.0800 6.1400 0.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5500 9.5300 180.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 2.6800 4.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 106.1500 8.4800 50.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 105.0500 7.2800 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.4000 10.4600 70.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.3800 8.3700 3.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 105.3900 7.6300 9.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.2900 9.5000 22.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5800 9.6800 202.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8300 8.8500 23.00 INE787H07081 INDIA INFRA FIN CO LTD 7.38% 15-Nov-27 109.5274 6.1400 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.8500 6.1100 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 99.8400 8.4100 4850.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.2600 11.5900 85.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4800 9.2100 85.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.5200 6.1400 1.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.5500 6.1400 50.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.50 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.7900 9.4200 174.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 124.3000 6.2800 0.90 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 125.3900 6.2800 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.5000 11.0700 172.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.8800 9.8100 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.4000 11.2300 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 0.0000 440.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.1000 2.00 NSE === INE804I07QG0 ECL FINANCE LIMITED - 08-Feb-17 138.2120 9.0000 3.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.9300 0.0000 52.60 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.0886 6.6600 500.00 INE667F07CL7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 07-Apr-17 137.1164 7.3424 3.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1847 6.7902 5900.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.1999 7.1700 1000.00 INE814H07141 ADANI POWER LIMITED - 24-Apr-17 100.8845 8.6125 500.00 INE093J07759 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-May-17 161.1100 0.0000 2.50 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.6745 7.8000 200.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.6745 7.8000 200.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 167.0000 0.0000 17.50 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.9762 6.6000 31.30 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.4485 6.6900 1000.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.4485 6.7476 1000.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.9212 6.6216 13.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.9199 6.7000 150.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 101.7983 6.7000 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.8936 6.7200 100.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.8936 6.7200 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9424 6.7200 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9424 6.7200 100.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 102.5327 6.7000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6461 6.7000 2000.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 101.1230 7.2500 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7500 7.5500 3750.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7500 7.5500 3750.00 INE105N07043 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-18 100.5789 8.0600 200.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.9486 6.7400 400.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.9486 6.7400 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.1890 6.7800 800.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8823 6.7400 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8823 6.7400 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8251 6.7400 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8251 6.7400 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.9770 6.7800 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.9770 6.7800 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.9610 6.7800 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 103.3505 6.7800 30.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.2610 6.7006 200.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 27-Feb-19 101.9870 7.5500 500.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.3053 8.9200 50.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.3053 8.9200 50.00 INE105N07050 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-19 100.7369 8.0600 246.60 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 106.0000 7.9800 60.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.7347 6.6775 500.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 115.7000 0.0000 1.20 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.8193 6.7000 500.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.8193 6.7000 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7752 7.3000 1500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7767 7.3000 2500.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 101.4600 0.0000 2.50 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.3006 8.9200 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.3006 8.9200 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.8814 7.5500 1000.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.8814 7.5500 2000.00 INE046W07032 MUTHOOT MICROFIN LIMITED 12.00% 30-Nov-19 102.1287 11.7500 150.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 100.0200 9.4892 40.20 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.4468 6.8535 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.4468 6.8535 100.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 100.0000 6.8374 250.00 INE093J07QC7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Apr-20 100.0000 0.0000 10.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.5800 7.8500 74.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6504 6.8800 850.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6504 6.8844 250.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 100.8500 7.7200 2.80 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 103.7000 7.7300 6.00 INE128S07036 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED 11.50% 28-Dec-20 53.3333 11.5000 220.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 104.5979 6.7996 1000.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.2678 9.7000 475.00 INE148I07EV7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 07-Jun-21 99.6700 9.0700 9.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 99.8700 9.1600 25.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.7500 7.8500 348.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.9338 7.1401 900.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.9338 7.1400 900.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.4829 7.1000 500.00 INE013A078H8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.1233 8.4488 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 110.1845 7.1500 500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 110.1845 7.1500 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.8742 6.9800 750.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.8376 7.0000 500.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.8376 7.0000 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 2.50 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.1136 7.1000 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.7309 7.0100 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.5021 7.1400 2050.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.5304 7.0300 1500.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.9500 9.0600 10.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 100.0200 9.7428 160.70 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 99.9800 7.9500 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0700 6.1000 1.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.2986 6.1500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6415 7.1400 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6415 7.1400 100.00 INE105N07118 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-22 101.4725 8.0800 259.20 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 15-Apr-22 100.0000 7.8540 2100.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.9800 9.7300 33.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0000 8.6600 2.00 INE069I07355 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.85% 08-Jul-22 100.4100 9.7300 87.00 INE105N07126 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-22 101.5002 8.1000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9300 9.4500 3.50 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 101.5500 9.7000 200.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 110.0900 8.2500 40.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 105.8153 7.3300 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 110.8281 7.2600 20.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 106.1495 8.4800 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 107.1000 8.6000 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.6389 7.3300 25.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.5000 7.3000 14.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 105.0529 7.2800 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.5500 10.4400 215.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 105.5385 7.3000 25.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 105.4966 7.2800 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.4800 8.4300 25.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.9500 9.2900 19.10 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.7400 9.5200 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5000 8.6600 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.7500 9.4800 37.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1727 7.6100 107.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.6000 8.6300 40.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 14.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.8551 7.4500 30.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.4236 7.2862 200.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8500 7.8500 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2225 8.8000 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.5300 8.6700 23.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 107.8000 7.4300 29.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.2339 6.1400 5.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 118.5868 6.2497 110.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.3300 8.9551 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.5000 11.0788 51.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.1824 10.0000 30.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 109.7800 9.8500 15.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.1500 8.9300 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5494 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0200 9.4800 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.4343 6.1250 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.9979 6.2500 407.10 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.9979 6.2500 250.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 110.4058 6.2500 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 102.0000 9.1900 90.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 113.3222 9.1297 220.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 124.4664 6.1200 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 124.4664 6.1200 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 110.6600 10.2619 23.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.6241 10.6000 6.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.0010 11.3500 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.5158 10.0600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE