Jan 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17511.70 NSE 74529.80 ============= TOTAL 92041.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE278B07019 SHREE RAMA NEWSPRINT LIMITED 0.00% 30-Jan-17 150.0000 0.0000 8.30 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1200 6.6100 750.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.7300 7.0800 5.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.6000 7.6000 20.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 154.2000 12.0000 16.00 INE804I07TY7 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 153.7710 12.0000 84.50 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 101.1900 7.6000 750.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 102.1269 7.4100 750.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 101.6800 7.6000 250.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.5100 7.6500 14.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.97% 20-Feb-18 101.3400 7.6000 500.00 INE756I07498 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 101.7400 7.6000 1300.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.4200 8.3500 20.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.9324 7.6000 150.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.0500 7.1000 2.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.25% 30-Jun-18 103.7200 9.2500 50.00 INE756I07621 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 28-Jul-18 101.4691 7.6800 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.7900 7.0800 44.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.9900 7.6500 7.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.8000 7.1300 7.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.8400 7.4800 250.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.1800 8.2900 30.00 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 9.25% 13-Jun-19 102.1000 8.2000 100.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.8900 7.2500 1000.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.8800 7.2800 15.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.1700 11.2500 1.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.9100 7.1300 12.00 INE046W07032 MUTHOOT MICROFIN LIMITED 12.00% 29-Nov-19 103.3100 11.2500 150.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 105.3900 7.1300 25.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4900 7.5100 50.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 105.0400 8.0300 25.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.9200 6.7500 100.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 101.0000 7.6900 400.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.9687 6.7700 500.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.5300 7.2800 14.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 09-Jun-21 108.7000 7.2800 20.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.5400 7.6500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.1600 7.2800 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2600 7.1500 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.9300 7.1300 950.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 100.4900 7.1400 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6100 7.0000 1750.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 107.8700 7.2800 20.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 106.9500 7.3000 11.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0300 6.1100 5.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.5700 8.1800 25.00 INE121H08107 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.8500 8.7000 11.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.5000 8.0000 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 108.0200 7.3000 55.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 107.6400 7.3000 45.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.4400 7.2800 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.9600 8.1300 35.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.8600 9.4500 81.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.2200 0.0000 5.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 112.6800 6.2100 20.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 112.3400 6.1800 20.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.2500 8.4000 25.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 105.5400 7.3300 6.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 111.2500 7.3800 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 106.4100 7.7200 850.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 110.5800 7.3300 17.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.5300 7.3700 10.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 105.0500 7.2800 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 107.2800 7.5300 57.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 105.5200 7.2000 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.5000 0.0000 1.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.6700 9.2200 1.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.6000 9.2000 1.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8400 2.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.0700 9.2800 4.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 101.5500 9.3900 106.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.0100 9.8000 0.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.4600 8.6600 38.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9200 7.2600 500.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.9000 7.2400 7.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 113.2500 7.4800 5.00 INE787H07081 INDIA INFRA FIN CO LTD 7.38% 15-Nov-27 109.5300 6.1400 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.2100 7.3500 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 119.1200 6.1200 9.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2100 7.3500 100.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 120.5400 6.1500 2.60 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2200 7.3500 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.2500 6.2500 100.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.2400 7.3500 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 110.0200 6.2000 644.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 110.0200 6.2500 250.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 18-Feb-31 110.4300 6.2500 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.5500 6.1400 50.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 4.50 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.2500 7.3500 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 124.7500 6.2500 9.80 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0100 8.5900 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0000 10.8100 211.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 9.6300 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.0700 8.6500 250.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 0.0000 442.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5000 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0000 9.8100 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.4900 9.3800 1350.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.1500 25.00 NSE === INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.9100 0.0000 0.70 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 168.9000 0.0000 0.60 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.1871 6.3500 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.1871 6.3500 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3416 6.7200 1600.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3416 6.7200 1250.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 121.0708 8.6527 10.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1898 6.7500 - INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2216 6.6325 1650.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.2051 7.1500 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3913 6.6500 1000.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3913 6.6500 500.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 160.2700 0.0000 1.40 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.4403 7.6000 350.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 101.1854 7.6000 750.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.1120 7.1840 605.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6091 7.5000 250.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6091 7.5000 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 102.1269 7.4100 750.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.7038 7.5000 200.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.7038 7.5000 200.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 101.6841 7.6000 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.6232 7.5000 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.6232 7.5000 250.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 101.3395 7.6000 500.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 101.4965 8.4159 8.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.29% 16-Mar-18 101.7398 7.6000 1300.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.9324 7.6000 150.00 INE756I07621 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 28-Jul-18 101.4691 7.6800 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 104.1500 6.7000 100.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.7960 6.6800 1000.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.7960 6.6800 1000.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.2586 6.7250 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 104.3900 8.6500 45.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.1531 6.4500 850.00 INE112A09067 CORPORATION BANK - 19-Jan-19 100.0500 8.9700 20.00 INE774D07QO0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.65% 23-Jan-19 100.0000 7.6500 250.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0842 6.4500 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.9870 7.5500 500.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 102.2565 7.5500 500.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 102.2565 7.5500 500.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.1580 6.4500 1000.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.1820 6.4500 1000.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.1820 6.4500 1000.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 137.1267 8.9600 3.00 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 13-Jun-19 102.3178 8.1000 50.00 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.70% 28-Jun-19 101.2779 9.0538 100.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.8193 6.7000 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.8861 7.2500 1000.00 INE671H07194 SOBHA LIMITED - 29-Jul-19 100.2500 11.8000 100.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA - 14-Aug-19 104.1787 7.2500 65.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.6282 6.8400 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.6282 6.8396 150.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.8814 7.5500 1000.00 INE008I08096 COX AND KINGS LIMITED 8.50% 27-Oct-19 99.9572 8.5500 500.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 103.6581 8.6700 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.7919 7.5500 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.7919 7.5500 500.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.0000 8.7000 2.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.2476 7.6000 1050.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.2476 7.6000 1000.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.9247 6.7500 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.9431 6.7500 100.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0000 6.7584 1500.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.7781 7.5300 50.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.7781 7.5300 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 103.0304 7.6000 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 103.0304 7.6000 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.5757 6.9800 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.5757 6.9859 150.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 151.0911 7.7015 10.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 102.7500 7.9500 10.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 161.8000 7.9000 1.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 101.9700 8.0100 4.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.8100 7.6100 4.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 104.6379 6.7880 1000.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.8200 8.1600 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 110.5000 8.9100 1.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.5445 7.6502 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.4000 10.4300 7.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2614 7.1450 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1918 7.1400 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1918 7.1400 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0111 7.1200 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.5079 7.0935 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.5079 7.0935 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9142 6.9699 850.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.8626 6.9937 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9933 6.9500 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8500 8.6700 42.50 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.1387 7.0936 500.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.5266 7.1300 2250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.5266 7.1300 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6106 7.0100 3750.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.3300 9.9500 160.00 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 100.0000 7.9500 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5200 6.1000 2.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.1800 7.2400 3.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 15-Apr-22 100.0000 7.8500 2200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.3516 8.0000 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.3516 8.0000 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.4995 8.0000 300.00 INE105N07134 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-23 101.3694 8.1500 264.30 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.4379 7.2750 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.7400 8.1700 2.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1700 9.4000 143.50 INE105N07142 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-23 101.4556 8.1500 300.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0786 7.5700 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0786 7.5700 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8270 7.6200 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8270 7.6200 500.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 101.0000 8.8500 12.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 112.4600 6.1600 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 9.97% 30-Jan-24 108.5000 8.5000 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 107.7900 7.0200 4.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 106.2172 7.2600 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9585 10.0001 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.6900 7.4254 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 111.6100 7.3240 20.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 111.0600 7.2200 20.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.9100 7.7600 20.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.4101 7.7200 850.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 106.5557 7.3432 23.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.8183 7.3913 550.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.8183 7.3912 450.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 107.2800 7.5500 2.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 109.5600 7.5000 2.00 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 107.7900 7.5800 2.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 105.0520 7.2800 50.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 103.0100 8.1700 4.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 103.0300 8.1700 2.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 103.0900 8.7000 4.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 103.5000 10.1000 5.00 INE092T08568 IDFC BANK LIMITED 8.86% 20-Sep-25 104.0700 8.1700 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.2100 7.2700 2.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 104.2672 7.3344 100.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 104.2672 7.3300 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 106.8300 7.3500 3.00 INE092T08592 IDFC BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-25 104.4000 8.1700 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1100 8.6500 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.6000 7.3800 1.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 105.5247 7.2000 300.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.4000 7.6053 28.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.0359 8.4982 250.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.9800 9.2800 6.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.1000 8.9600 6.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.1300 8.3400 20.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.9200 8.6000 30.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1188 7.3000 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.7900 9.4800 795.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3407 9.5500 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.4500 8.7500 69.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5100 7.5600 3.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 8.9800 33.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.0700 9.2802 2.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4300 8.6600 38.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.3569 8.7839 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.5100 8.6525 108.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 100.0000 8.0400 2.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9232 7.2550 1000.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 100.1052 7.2088 300.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.9800 7.3100 300.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 109.5018 6.1426 200.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.7800 7.2800 88.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 114.1700 7.5200 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 6.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.2876 6.1400 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.6600 6.1823 372.30 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 103.5000 8.4000 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.0733 8.6500 500.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6387 11.3800 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.7500 11.0100 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.0733 8.6500 250.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.5900 8.9097 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.2301 8.3700 170.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0600 11.5600 91.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.8500 11.4200 10.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 8.75% PERPETUAL 99.7600 8.8000 5.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0600 9.4700 5.00 INE705A08094 VIJAYA BANK SR-IV 10.49 LOA PERP 10.49% - 