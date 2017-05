Jan 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11105.00 NSE 51286.00 ============= TOTAL 62391.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 158.6100 6.5500 50.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 20-Mar-17 100.1700 6.8800 250.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.4100 6.9400 79.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2200 6.6200 140.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 144.9400 7.5300 65.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.5000 7.9100 130.00 INE523H07338 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jun-17 110.6647 8.4200 30.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.0800 7.4500 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1300 7.4000 250.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.7400 7.0300 8.00 INE756I07498 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 101.7400 7.6000 350.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.3900 7.5000 500.00 INE705A09092 VIJAYA BANK 9.35% 30-Apr-18 102.4400 7.2300 7.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 102.0800 6.8000 250.00 INE756I07563 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.66% 20-Jun-18 101.4990 7.6500 700.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.5600 7.6000 100.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.4700 7.6000 200.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.8400 7.4800 250.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.6000 7.1300 10.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.2400 7.6000 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.8900 6.9100 100.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 101.0000 7.6900 400.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.9700 6.7800 1000.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 102.9100 7.5000 350.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6300 8.9700 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0200 6.1100 20.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 108.4400 7.3000 52.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 112.4000 7.2500 40.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 108.3400 7.2300 55.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 107.1100 7.3000 25.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 107.9800 7.2300 45.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7200 9.4600 15.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9300 7.6000 500.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.6400 0.0000 4.00 INE752E07IJ1 POWER GRID CORP . LTD 9.64% 31-May-24 112.3600 7.3800 10.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.4700 11.3000 100.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 106.9200 7.3800 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6100 4.5700 7.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.2800 7.2600 2.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 109.3000 7.4300 35.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 104.2000 8.3000 45.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3300 8.6200 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.2300 7.6300 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.3400 8.7900 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.2000 8.3300 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3000 9.5200 230.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 101.8200 8.7900 10.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2400 7.6000 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.7000 9.0300 7.80 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2900 9.2500 4.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.2700 9.3800 246.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.0200 9.8000 0.50 INE511C08985 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 07-Dec-26 100.2100 10.3600 150.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 99.9300 7.3100 50.00 INE787H07081 INDIA INFRA FIN CO LTD 7.38% 15-Nov-27 109.6900 6.1200 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.2200 7.3500 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.6400 6.1400 10.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.36% 22-Jan-28 109.6900 6.1200 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 106.8400 7.3500 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.2900 6.1900 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 119.3900 6.0900 9.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2300 7.3500 100.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2400 7.3500 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.4900 11.3000 510.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6300 9.0600 10.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.3800 6.1400 233.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.2600 7.3500 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.7500 6.1200 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.2700 7.3500 100.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 125.3800 6.1900 9.70 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0100 8.5900 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.9700 8.8800 13.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 105.1200 0.0000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.2400 920.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.4600 9.9200 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 0.7500 14.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.9000 10.4000 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.8000 0.0000 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0000 0.0000 1.00 NSE === INE918K07474 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Feb-17 127.1400 9.0000 2.50 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 157.9790 0.0000 0.70 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3416 6.7203 200.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.1735 6.8800 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1604 6.5600 1500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1604 6.6500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1100 6.6997 250.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 108.9611 7.0920 3.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.2025 7.1500 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3962 6.6000 750.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3962 6.6000 750.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 169.0500 0.0000 6.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0768 7.4499 150.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 146.7000 0.0000 1.40 INE105N07290 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-17 100.6908 7.8500 73.80 INE804I07SD3 ECL FINANCE LIMITED - 07-Nov-17 158.2000 0.0000 17.50 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6025 7.5000 501.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6025 7.5000 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1309 7.4000 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.2018 6.7000 400.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.2018 6.7000 400.00 INE076G07016 AVANTHA REALTY LIMITED - 01-Jan-18 100.0000 15.6300 1250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.8764 6.6500 27.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.8453 7.5400 250.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.8453 7.5400 250.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.29% 16-Mar-18 101.7364 7.6000 350.00 INE105N07308 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-18 100.7556 8.2500 77.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2732 7.6000 100.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2732 7.6000 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8990 7.5500 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8990 7.5500 250.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 100.5873 11.7500 450.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 101.1209 7.5500 100.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 101.1209 7.5500 100.00 INE756I07563 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 20-Jun-18 101.4990 7.6500 700.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 101.8302 7.5500 750.00 INE851M07101 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.63% 28-Jun-18 100.8425 8.0190 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.0300 6.8000 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.0300 6.8000 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0791 6.8000 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0791 6.8000 1632.00 INE105N07316 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-18 100.9719 8.3100 78.70 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5167 6.8500 650.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5167 6.8500 634.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5314 6.7950 9.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 103.3474 6.7000 10.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED - 31-Dec-18 104.6705 8.1250 150.00 INE093J07GB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-19 103.2700 0.0000 2.50 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0767 6.4600 500.00 INE359S07102 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.2500 18.0000 9.50 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.8389 7.4808 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.7095 6.7900 150.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7706 7.3000 1500.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 101.4600 0.0000 2.50 INE671H07194 SOBHA LIMITED - 29-Jul-19 100.2500 11.8000 50.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA - 14-Aug-19 104.1987 7.2450 65.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.3238 6.8000 320.00 INE192M08058 SHAPOORJI PALLONJI INFRASTRUCTURE 9.95% 28-Nov-19 100.5400 9.7000 10.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.9000 7.5700 2.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.2423 7.6000 1000.00 INE241O07507 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 18-Feb-20 100.0000 0.0000 14.70 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-20 105.5739 6.8120 25.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.8873 6.9100 100.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.9295 6.7836 3800.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 102.2500 8.5500 2.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.0000 8.2041 600.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 100.8484 9.4900 200.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 105.2521 6.8500 3.80 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 105.2672 6.9160 525.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.5820 6.9000 250.00 INE128S07036 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED 11.50% 28-Dec-20 53.3333 11.5000 220.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 106.5000 7.3200 1.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.9137 7.5000 600.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.9137 7.5000 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.5638 7.1800 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.5638 7.1800 50.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 108.9611 7.0920 382.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.9437 9.0100 100.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9933 6.9500 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 4.50 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6390 7.0100 250.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.8000 7.8400 100.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.6000 9.1500 6.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 112.3953 7.2500 40.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 108.3380 7.2300 55.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 106.4014 7.2800 3000.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 106.4014 7.2800 3000.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.6674 7.6000 650.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.6674 7.6000 650.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 103.7778 7.7200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1682 9.4000 1016.80 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1682 9.4000 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1793 7.5500 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9790 7.5900 1550.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9802 7.5900 50.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 101.3500 8.7900 38.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 112.5218 6.1500 25.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 9.97% 30-Jan-24 103.8500 9.2500 10.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 108.0000 8.3200 12.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9571 10.0001 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.6860 7.4250 350.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 111.4200 7.3600 6.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.5700 7.8250 90.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 108.2000 7.7000 30.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.1239 7.3400 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.5800 7.3754 104.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.0223 6.8160 55.10 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 103.1300 8.6900 9.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8195 7.3300 10.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.2235 7.3450 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0300 8.6635 18.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 104.3771 7.6300 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 104.3771 7.6300 50.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.2281 7.6300 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.2313 7.6300 63.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2100 8.4700 250.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 105.4400 7.6217 10.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.0000 8.3600 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1870 7.2897 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.3397 9.5500 250.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.4500 9.0100 8.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8800 8.8400 58.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2384 7.6000 1310.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2384 7.6000 1050.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.9800 8.9800 123.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8574 7.8474 700.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.6500 9.2000 26.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.3800 8.6723 19.00 INE511C08985 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 07-Dec-26 100.2265 10.3500 100.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.9500 9.3100 4.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.2000 7.3400 101.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0000 7.3046 2150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.4500 6.1000 1.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 106.8413 7.3500 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2300 7.3450 100.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2444 7.3450 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.9674 10.9503 1303.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4900 505.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.0743 10.2300 300.00 INE511C08AE1 MAGMA FINCORP LIMITED - -- 101.7500 10.1077 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.9939 8.3700 151.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.3000 8.8000 15.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 107.2500 9.6600 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.8500 11.4200 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5500 10.6000 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.2857 6.1400 200.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.2577 7.3450 100.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.9946 7.3125 195.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.9284 7.3200 150.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.2394 7.3401 892.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.2702 7.3450 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.8002 9.4200 90.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.0100 11.3500 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7100 1.00 INE121A08ND8 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange