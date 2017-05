Jan 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14646.10 NSE 47536.80 ============= TOTAL 62182.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE278B07019 SHREE RAMA NEWSPRINT LIMITED 0.00% 30-Jan-17 150.0000 0.0000 4.10 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5700 7.6000 20.00 INE804I07SE1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Jul-17 153.6390 12.0000 10.00 INE896L07264 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.80% 13-Aug-17 100.4719 8.5000 500.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.2300 6.7500 100.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.3100 7.5000 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.4300 6.6900 1000.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.8700 7.9300 48.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.1300 6.7000 50.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 101.4800 7.6500 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.8100 7.0500 350.00 INE554G15023 ROYAL TRUST MAY 2004 - ITCL 0.00% 15-Dec-18 8.7400 3.50 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.1000 7.7700 250.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 101.9200 7.8700 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.8800 7.2500 1000.00 INE756I07AU7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 17-Feb-20 100.0000 7.6800 1000.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 101.0000 7.6900 400.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.8792 7.9700 500.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.6300 8.1100 20.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.4700 7.3800 2000.00 INE584V07018 ASIAN BUSINESS CONNECTIONS PRIVATE 9.00% 31-Aug-21 102.4600 21.0000 180.00 INE515Q08028 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.90% 15-Sep-21 101.8837 15.3000 80.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 108.1900 7.2300 13.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.9500 8.6500 5.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6100 7.0100 650.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.1800 7.3000 30.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 107.9800 7.2300 45.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 105.1100 6.1400 370.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.3200 7.3700 30.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7500 9.2800 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6000 0.0000 21.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1700 8.6400 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.2500 8.4700 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2000 7.2900 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5200 9.5100 599.90 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8000 8.8300 525.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6500 7.5400 3.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.4000 7.9300 150.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.0100 9.8000 1.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.9300 8.5000 5.00 INE511C08985 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 07-Dec-26 102.8900 9.9300 250.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 100.0000 7.2300 250.00 INE511C08AE1 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 24-Jan-27 102.8900 9.9300 250.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.6300 6.1400 10.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.5300 6.1500 5.60 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 119.5100 6.1500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.7800 0.0000 704.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3200 9.1100 61.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.0800 7.4000 550.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPOR 7.28% 21-Dec-30 110.3900 6.1400 3.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1100 7.3700 1000.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 118.0200 7.6300 35.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.4100 9.6500 174.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.8400 0.0000 10.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.2800 9.7000 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.6000 0.1200 303.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.5600 9.4500 10.00 NSE === INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT - 15-Feb-17 126.0570 0.0000 2.50 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1604 6.5635 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1424 6.6750 100.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.0839 7.3000 250.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 14-Jul-17 125.7572 7.4501 750.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 14-Jul-17 125.7572 7.4500 750.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7295 7.8047 250.00 INE093J07866 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Aug-17 146.7000 0.0000 1.40 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.2347 6.7500 100.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.3108 7.5000 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.4297 6.6900 1000.00 INE848E07930 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-18 100.0000 6.8400 600.00 INE756I07AV5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.68% 01-Mar-18 100.0000 7.6892 1000.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.1261 6.7000 50.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.1235 8.9369 5.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 101.4792 7.6500 500.00 INE916DA7ML6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 27-Jul-18 100.0000 7.6500 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.8064 7.0500 350.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.8064 7.0500 1400.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 102.0691 7.0500 500.00 INE896L07264 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 100.4719 8.5000 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.9329 6.7800 550.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.9329 6.7800 550.00 INE848E07948 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-19 100.0000 6.8400 600.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.1468 6.4500 750.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.1468 6.4500 500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.1704 6.4500 1000.00 INE321N07111 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 14-Mar-19 114.9665 8.8000 160.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.2006 6.4500 500.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.2006 8.4500 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.6839 6.6650 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.6839 6.6650 100.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.0888 7.6500 250.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.0888 7.6500 250.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.0967 7.7700 250.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 101.9165 7.8700 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.8764 7.2500 1000.00 INE241O07531 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 25-Jul-19 100.0000 0.0000 15.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.8046 8.7000 2600.00 INE848E07955 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-20 100.0000 6.8400 600.00 INE756I07AU7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 17-Feb-20 100.0000 7.6765 1000.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0000 6.7575 300.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.8792 7.9700 500.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.0000 8.2041 650.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 104.0281 6.9400 52.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 102.4915 7.5700 40.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.6007 8.1100 24.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 105.2101 6.8900 43.00 INE296A07NN9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 09-Jun-20 100.4227 7.6300 15.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.5984 6.7800 53.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 105.4245 6.8000 50.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.4699 7.3800 3250.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 151.0777 7.7165 200.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 74.5370 8.0500 6.50 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 101.9012 9.4381 300.00 INE848E07963 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-21 100.0000 6.8400 600.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 106.5000 7.3200 1.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 103.7317 7.0600 100.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 103.7317 7.0609 100.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-May-21 99.9500 8.9900 10.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.9137 7.5000 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.9137 7.5000 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.9137 7.5000 1250.00 INE584V07018 ASIAN BUSINESS CONNECTIONS PRIVATE 9.00% 31-Aug-21 102.4615 21.0000 180.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.1613 9.2500 21.80 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1095 7.1600 200.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1095 7.1600 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7863 8.9300 675.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7863 8.9300 350.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.9731 7.1400 500.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.9731 7.1400 500.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.7990 7.0100 100.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.7990 7.0100 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.1923 8.5887 27.40 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6064 7.0100 650.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0200 10.0324 5.00 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 100.0000 7.9500 500.00 INE848E07971 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-22 100.0000 6.8400 600.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 107.9783 7.2300 45.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.1649 7.4000 30.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 104.1300 7.6500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3106 9.3700 685.10 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3106 9.3700 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1277 7.5600 1000.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 109.5000 7.8500 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.9500 7.3800 50.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 108.5900 7.6300 30.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 104.5183 7.6700 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 104.5183 7.6700 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.5800 7.2883 27.50 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 108.2975 7.3700 30.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.9500 10.3600 10.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.2583 7.3400 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0519 8.6600 14.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.4400 7.5990 66.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 105.2231 7.6270 90.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2486 8.4650 50.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 105.6000 7.6000 1.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.6000 8.2700 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.5800 9.5100 597.90 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 104.0400 8.5500 1.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9481 8.8300 1510.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5300 7.5600 5.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4800 8.6500 12.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.3971 7.9250 300.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.7500 7.8633 825.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2172 8.8000 540.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.7614 7.2500 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.7614 7.2500 250.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.7943 8.5200 5.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.8900 9.3200 4.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.0600 7.3600 250.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0589 7.2959 1000.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.4230 6.1800 10.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2670 7.3400 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2835 7.3400 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.0794 7.4000 550.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.2988 7.3400 100.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 102.0600 7.3100 45.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1117 7.3500 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1117 7.3500 150.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.3127 7.3400 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 125.5540 6.1800 9.70 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0395 9.5000 1500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7495 8.8000 1000.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9500 551.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4844 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0600 11.5600 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.8500 11.4200 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7495 8.8000 1000.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 