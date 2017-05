Jan 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13799.40 NSE 46012.60 ============= TOTAL 59812.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE278B07019 SHREE RAMA NEWSPRINT LIMITED 0.00% 30-Jan-17 150.0000 0.0000 4.10 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1300 6.3300 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.4600 7.9600 1579.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 154.3900 12.0000 27.50 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.2900 7.5000 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 93.9400 7.0300 112.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.5400 8.5500 500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8399 7.5400 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.9100 7.5400 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 101.2700 7.5400 250.00 INE554G15023 ROYAL TRUST MAY 2004 - ITCL 0.00% 15-Dec-18 8.7400 2.40 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.8600 7.1500 500.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 102.0000 7.8300 250.00 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 9.25% 13-Jun-19 102.1000 8.1900 50.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7600 7.2800 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.5600 8.8000 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.5800 8.7500 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.5600 7.5500 1000.00 INE756I07AF8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 0.00% 16-Dec-19 103.6015 7.7000 250.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4200 7.5300 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.82% 20-Feb-20 104.9800 6.9500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 104.0200 6.9400 190.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.5200 42.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 106.2300 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.5500 6.8800 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.2900 7.5500 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6200 6.8800 50.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 102.4500 8.0500 12.00 INE957L07066 PALAVA DWELLERS PRIVATE LIMITED 15.00% 19-Nov-20 99.5000 16.5000 310.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 103.5000 7.7800 15.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.3500 8.9000 650.00 INE438A07110 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-21 99.4900 7.6000 350.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.9300 8.6500 9.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.5900 7.0200 250.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 99.3300 10.0400 846.60 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.3100 6.1000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1200 9.4100 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.4500 10.1000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6000 9.2600 7.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 104.1400 7.6800 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 106.2900 7.3300 1.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3300 8.6200 2.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 106.3100 7.3600 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.5400 8.4200 50.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.9600 9.5500 30.80 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.3500 7.2700 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2600 15.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1700 7.6100 50.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.0100 9.8000 0.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.0000 0.0000 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.2800 40.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.4400 6.1500 100.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.50 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 106.3100 7.3600 100.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.0900 7.4700 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1100 7.3700 900.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 125.4300 6.1900 75.00 INE112A09067 CORPORATION BANK 9.00% 19-Jan-99 100.0500 3.3900 60.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.9000 8.3300 113.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.3500 9.9500 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 99.6300 6.2800 99.00 NSE === INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1176 6.3500 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.1492 6.3500 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1284 6.3300 1000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1181 6.4796 600.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3107 6.7001 90.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1853 6.6706 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6137 6.5500 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6137 6.5500 250.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3964 6.5500 300.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3964 6.5500 300.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3847 6.6001 1000.00 INE691I07AY8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 23-Jun-17 100.3738 7.5210 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1200 7.3500 350.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.9997 7.4500 350.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.2925 7.4906 500.00 INE804I07SD3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 07-Nov-17 161.7900 0.0000 17.50 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.7020 7.4500 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4961 7.4200 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4961 7.4200 500.00 INE759E07418 L&T FINCORP LIMITED 9.20% 19-Jan-18 101.1129 7.9500 150.00 INE860H07896 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 26-Feb-18 119.0252 7.8400 50.00 INE915D07PD4 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 28-Feb-18 136.0500 - 2.50 INE691I07968 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.05% 05-Mar-18 101.2948 7.9500 40.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.5433 8.5500 500.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 101.5065 8.6000 250.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 101.5065 8.6000 250.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 101.1810 7.8400 650.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.8987 6.7900 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.8987 6.7900 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.9024 6.7900 694.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9521 6.6900 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9521 6.6900 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9558 6.6900 350.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.9732 6.6900 500.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 102.2721 6.7900 105.00 INE774D07QP7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 100.0000 7.6700 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.0321 6.7900 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6175 6.7000 1000.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6175 6.7000 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.8737 7.5000 106.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.0991 6.8000 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.0991 6.8000 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.1028 6.8000 260.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.8583 6.7400 1131.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1335 7.5100 350.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 102.2149 6.7400 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.8552 7.1500 750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.8552 7.1500 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.7533 7.2000 400.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 101.9984 7.8300 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.3413 6.7100 250.00 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 13-Jun-19 102.3065 8.1000 50.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7646 7.3000 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.5621 8.8000 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1546 8.9849 240.00 INE523E07DK5 L & T FINANCE LTD 8.65% 20-Aug-19 101.7885 7.8500 750.00 INE523E07DK5 L & T FINANCE LTD 8.65% 20-Aug-19 101.7885 7.8500 750.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.6278 8.7300 650.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.6278 8.7300 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.7070 6.8450 5.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.0040 8.6131 550.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.0090 8.6605 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.2972 6.8000 900.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.7410 7.5900 250.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.7410 7.5900 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.5575 7.5500 1000.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 99.8099 7.8300 50.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.97% 06-Dec-19 100.6331 7.7000 1360.00 INE756I07AF8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 16-Dec-19 103.6015 7.7000 250.00 INE756I07AF8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 16-Dec-19 103.6015 7.7000 750.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4150 7.5300 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.9760 6.9500 50.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.0000 7.5800 80.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 100.0000 6.8355 500.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.3872 7.8300 20.00 INE660A08BG3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 07-May-20 104.3268 8.2500 50.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 106.8310 7.4366 5.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.6494 6.9500 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.6494 6.9500 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.6527 6.9500 1300.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 104.4663 6.9500 407.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.5157 6.8900 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.5157 6.8900 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.2708 6.9500 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.4497 7.5000 1000.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.4497 7.5000 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6249 6.8800 50.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 102.6500 7.9800 12.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 102.2000 8.1800 21.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.6884 9.2418 120.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.6300 7.6300 50.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 105.2568 7.0100 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.1636 8.9500 1500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9200 8.6543 62.30 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.5853 7.0150 250.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.7700 9.1000 4.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0657 10.0200 13.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 18-May-22 99.2500 10.8800 31.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 106.0127 7.6950 350.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 105.2211 6.1075 250.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 105.2211 6.1075 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.1568 6.1300 370.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.3075 6.1000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.2919 7.3050 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.2000 7.8700 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.3307 7.9500 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9200 9.4353 1061.30 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3105 9.3700 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0766 7.5700 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0766 7.5700 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9274 7.6000 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9274 7.6000 100.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 106.4500 9.1200 20.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-24 101.2678 8.2000 319.40 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9489 10.0001 1.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-24 101.3277 8.2000 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.7745 7.7800 20.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 104.1443 7.6800 50.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-25 101.3910 8.2000 277.60 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.1400 7.3600 1.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 108.5000 7.3400 30.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.2500 9.9600 10.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-25 101.4522 8.2000 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7400 7.3400 22.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-26 101.5107 8.2000 382.50 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1200 8.6500 6.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.1585 7.6400 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3700 8.4500 56.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 105.6000 7.6000 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.9031 7.6650 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.3900 9.5800 2.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.7100 8.6300 6.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.7800 9.4844 73.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1679 7.6100 1266.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1679 7.6100 1200.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.3400 7.4500 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2500 9.2500 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1500 8.9600 12.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.0000 7.6772 90.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2183 8.8000 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.4580 7.9700 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.7100 8.6200 9.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9522 7.2500 200.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0636 7.2951 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.3173 6.1150 10.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 120.8418 6.1400 6.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.6000 11.0487 421.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0500 9.4700 230.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 108.3600 9.2200 20.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.1500 8.8222 8.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0800 11.5600 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 109.7500 9.8553 2.00 INE136E07QN2 CITICFIN NFLK - - 143.4100 - 2.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2612 6.1300 100.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2612 6.1300 100.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 107.5390 7.3700 50.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 107.5390 7.3700 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 102.0100 7.3100 26.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.1519 7.3500 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1112 7.3500 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3800 9.4900 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.7093 10.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0944 10.9000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com