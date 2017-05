Jan 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9396.30 NSE 72978.70 ============= TOTAL 82375.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07EZ2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-Feb-17 100.1100 6.7000 100.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.4600 7.3000 60.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.3200 7.4500 250.00 INE071G07116 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 8.80% 15-Nov-17 100.8700 7.5500 200.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 101.0800 6.6000 1000.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 120.2100 9.0000 11.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.5000 7.5100 150.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 119.9300 9.0000 3.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 119.6500 9.0000 30.00 INE804I07G57 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 05-Dec-18 0.0000 8.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.2900 7.5500 100.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5075 8.0000 250.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2384 7.5500 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 103.0100 7.5500 100.00 INE298T07043 HANSDEEP INDUSTRIES AND TRADING 11.25% 12-Apr-20 102.3169 10.3200 30.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.5200 7.7900 4.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.2700 7.5600 50.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.1000 9.0900 300.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6000 8.9800 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.6100 7.0100 100.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 101.2000 9.4600 13.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.4900 6.1000 11.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 131.3100 8.1100 1550.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE 10.25% 17-May-22 100.1700 0.0000 31.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 103.8100 9.0000 37.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 107.9600 7.1700 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.3300 7.9500 2345.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.9500 10.1700 14.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.9800 7.7500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 5.0200 2.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 106.5800 7.2900 2.00 INE804I07J05 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 13-Jan-26 100.2000 9.5400 16.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.4000 8.9200 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9800 7.3200 50.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.9500 8.2700 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.7600 9.4800 250.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.3300 7.9400 400.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.0100 7.6800 54.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 101.5500 9.2100 203.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.9200 9.5500 1.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 113.8700 6.2200 30.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9700 7.2500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.0800 6.2200 37.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.1000 6.2200 33.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.7000 6.0700 10.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 118.2300 6.1500 20.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.9000 6.0700 2.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 121.3500 6.0900 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.6200 9.0600 47.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.3300 7.3700 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.4700 6.1000 23.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.0600 6.1500 22.60 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.4800 7.3600 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 106.3100 7.3600 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.4200 7.3600 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.4400 6.1500 13.90 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 125.8300 6.1500 17.20 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 126.0600 6.1400 25.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.8000 9.5300 82.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.5600 6.7700 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.2900 5.7100 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.0000 9.0500 8.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.4900 0.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.3400 9.7400 1.00 NSE === INE093J07676 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 197.2500 0.0000 5.20 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 169.2700 0.0000 0.80 INE093J07601 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-17 166.1100 0.0000 0.50 INE804I07YZ4 ECL FINANCE LIMITED - 21-Feb-17 121.9340 9.0000 50.00 INE752E07819 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-17 99.9043 7.7054 3.80 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1248 6.3689 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3742 6.4000 1.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.1996 6.6695 1000.00 INE657N07175 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 19-Apr-17 101.9830 8.0000 1885.00 INE657N07175 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 19-Apr-17 101.9830 8.0427 2600.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 163.1700 0.0000 2.50 INE511C07482 MAGMA FINCORP LIMITED 9.63% 28-Apr-17 100.0127 8.9300 450.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6137 6.5500 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6137 6.5500 250.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.5698 7.3400 3.00 INE093J07759 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-May-17 161.5500 0.0000 2.50 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.0000 10.5106 0.60 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4128 7.3500 500.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4128 7.3500 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.0843 6.6650 7.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 31-Jul-17 100.4087 7.6339 100.00 INE535H07662 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.00% 07-Aug-17 100.4256 7.8000 50.00 INE535H07662 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.00% 07-Aug-17 100.4256 7.8000 50.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 96.2357 6.7000 25.00 INE804I07HU0 ECL FINANCE LIMITED 8.00% 26-Sep-17 119.2327 8.0000 1433.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1180 7.4250 250.00 INE071G07116 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.80% 15-Nov-17 100.8744 7.5465 200.00 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 123.0046 7.6300 250.00 INE860H07698 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 123.2878 7.8400 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 94.2395 6.7000 1056.00 INE848E07930 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-18 100.0000 6.8400 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 101.0943 7.5600 80.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.80% 06-Feb-18 101.2142 7.5200 400.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.80% 06-Feb-18 101.2142 7.5200 400.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.9510 7.4300 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.9510 7.4300 500.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 122.6359 11.6152 1500.00 INE915D07XO5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 7.40% 27-Mar-18 100.0295 7.1500 2000.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 101.8881 7.6500 200.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 101.6527 7.7900 150.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 101.1507 7.6300 550.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.9263 6.6700 215.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.9630 6.6950 2.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 22-Jun-18 115.9079 7.6300 500.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 103.2404 6.7500 400.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.5437 6.7500 200.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0662 6.7900 150.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 02-Aug-18 100.7546 8.0000 100.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 02-Aug-18 100.7546 8.0000 100.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 103.1102 8.7391 1.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.6920 6.7500 200.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.9395 6.7458 100.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.9395 6.7500 100.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 101.1085 7.7700 250.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 101.7669 7.1500 513.00 INE866I07602 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 100.3928 11.7583 0.30 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 104.1804 6.7500 100.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 104.1804 6.7500 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.3636 6.7500 600.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.3636 6.7500 600.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8985 6.7015 30.00 INE860H07CC3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 29-Nov-18 111.5062 7.8400 10.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1087 6.4500 2000.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1087 6.4500 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.1938 8.3594 2.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 103.1889 6.7500 50.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.1303 6.4500 1000.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.1303 6.4500 250.00 INE848E07948 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-19 100.0000 6.8400 100.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.0000 7.4900 2500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.1884 6.7900 237.00 INE549F09051 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.39% 13-Feb-19 99.7798 8.7000 2.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.1396 6.4500 1250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.1396 6.4500 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 103.0660 6.7500 1000.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 101.0000 0.0000 2.00 INE850M07087 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD - 29-Mar-19 112.0977 9.8000 10.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.2882 7.5500 400.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.2882 7.5500 200.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.2882 7.5500 1000.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.2369 7.5504 500.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 100.0000 0.0000 2.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5075 8.0000 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.9911 7.4344 1100.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.3183 9.2500 25.00 INE848E07955 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-20 100.0000 6.8400 100.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9165 6.7500 650.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2384 7.5500 200.00 INE241O07507 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 18-Feb-20 100.0000 0.0000 3.50 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9165 6.7500 650.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2384 7.5500 100.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0000 6.7600 500.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.5300 7.6800 1400.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 103.0127 7.5500 100.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.0000 7.5900 750.00 INE623B07123 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 17-Apr-20 102.0146 9.3700 500.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.0126 8.2049 35.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.5100 7.7900 20.00 INE660A08BG3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 07-May-20 104.3468 8.2420 50.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 107.0671 6.8700 350.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 107.1031 6.8600 300.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.5382 7.5700 1100.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.5382 7.5700 1100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.5121 6.8900 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.5121 6.8900 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 104.5157 6.8900 3423.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.5800 7.8500 25.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.5604 6.9000 400.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.5604 6.9000 400.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.5929 6.8900 300.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.9158 8.5700 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 104.8033 6.8601 300.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 104.8033 6.8601 300.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.1942 8.9300 50.00 INE848E07963 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-21 100.0000 6.8400 100.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 106.0800 7.8000 4.00 INE658R08057 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.15% 28-Apr-21 104.9095 9.6500 100.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 109.2325 7.1375 20.00 INE146O08076 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.40% 15-Jun-21 106.5231 9.5095 350.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.2688 7.5600 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.4138 8.2038 310.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.1035 9.0900 300.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.1355 7.3450 50.00 INE623B07420 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 26-Oct-21 100.6800 9.7400 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 15.90 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.6056 7.0100 100.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.8100 7.8339 500.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.7500 9.1100 1.50 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.2000 9.9900 41.50 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 100.0924 7.9200 350.00 INE848E07971 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-22 100.0000 6.8400 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0000 6.1100 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0000 6.1100 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.4900 6.1000 11.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.8977 8.5999 250.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.8972 8.6350 650.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 131.3477 8.1100 1600.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.4205 7.9800 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.4205 7.9800 150.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 102.9600 9.5000 1.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.8800 8.7000 4.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 107.0671 6.8700 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 106.3181 7.6300 350.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.3031 6.1000 300.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 107.9632 7.1700 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.3302 7.9500 2850.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0225 9.2300 523.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.7612 7.4100 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.7612 7.4104 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.5513 7.8200 100.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED - 22-Jan-25 101.8140 8.0800 750.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 103.2900 8.8082 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.2000 7.3500 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.1400 7.3600 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8000 7.3300 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.4400 7.1500 3.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.3800 8.3700 10.00 INE804I07J05 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 13-Jan-26 100.5500 9.5000 8.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 105.5500 8.5800 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 108.7800 8.0500 3.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.4362 8.6000 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.4079 8.4400 255.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.4600 8.9100 15.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.3300 8.4200 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.7000 8.4600 26.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9801 7.3200 50.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.7695 8.3000 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.9801 7.3200 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.0100 9.4394 640.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8000 8.8500 15.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1672 7.6100 5060.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1672 7.6100 975.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.8300 7.3749 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1852 8.9567 9.50 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4800 8.6500 10.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 100.3292 7.9350 400.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.4394 7.7600 104.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 101.5600 9.3800 103.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2177 8.8000 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.7800 8.6100 61.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 100.1000 8.4700 2.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.9300 8.0500 5.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.0000 8.4909 5.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.9687 7.2500 250.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.5800 6.1406 7.10 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.9000 6.1200 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 119.0000 6.1300 70.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.8129 6.1450 100.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.2623 6.1350 2.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 120.8418 6.1400 6.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.9869 8.3242 2.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4900 112.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0300 8.7260 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.9000 11.4000 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 108.4600 9.1900 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0600 11.5600 10.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.3500 9.9492 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.4398 9.9241 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7196 8.8124 150.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.3319 7.3700 1050.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.3319 7.3700 400.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 106.3470 7.3700 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.4749 6.1200 115.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.9569 6.0600 30.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.4750 7.3600 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 106.3145 7.3600 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.4244 7.3600 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 100.1000 9.3800 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.5457 6.1400 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.1000 10.2000 1.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 1.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange