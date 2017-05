Feb 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15510.40 NSE 36854.30 ============= TOTAL 52364.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.1700 6.8000 150.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 17-Apr-17 100.2600 6.7700 237.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2100 6.5900 1390.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.4600 7.2900 72.00 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-17 152.2010 12.0000 4.50 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.9500 7.6800 28.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1200 7.4000 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.5100 7.4000 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 99.9409 7.4200 500.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.5000 11.6500 2.00 INE258T07021 STERLING HABITATS PRIVATE LIMITED 16.50% 30-Sep-18 100.0000 36.30 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.6000 7.5200 204.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 103.9000 8.4000 1.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 104.5800 7.1300 15.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6000 7.5300 900.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 103.0300 7.5400 400.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.3600 7.5500 100.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.0000 7.5800 500.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.0614 7.5400 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.5200 7.7900 4.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.0300 7.5200 1000.00 INE931S07058 ADANI TRANSMISSION LIMITED 0.00% 12-May-20 77.0900 8.2700 1650.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 100.0046 6.8200 350.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.7400 7.5700 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 107.9600 7.1100 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3100 7.1300 200.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 101.2600 7.1200 300.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9600 8.8800 2.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 101.0000 7.1200 260.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA 10.10% 12-Sep-22 101.5500 7.4800 12.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.3800 7.9400 900.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1300 7.5600 588.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8200 7.6200 156.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 107.2100 7.7100 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.1000 9.2800 8.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.1300 7.2800 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.7100 7.3600 1754.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.9500 9.4500 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1000 7.6200 400.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.4500 9.0600 100.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.8000 9.6500 1.50 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 99.9500 7.3100 250.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 106.5000 7.3400 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.6100 6.1400 1.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 118.5400 6.1600 40.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.9800 6.1000 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4700 9.1000 16.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.50 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.3800 7.3700 200.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.3300 7.3700 400.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.5700 7.3600 80.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0300 7.3200 484.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.5400 6.1300 16.60 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0000 0.3700 156.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.6000 10.8400 17.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.2300 0.0000 2.00 NSE === INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 169.2700 0.0000 2.50 INE804I07YZ4 ECL FINANCE LIMITED - 21-Feb-17 121.9650 9.0000 50.00 INE860H07862 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 10-Mar-17 100.1445 7.0000 250.00 INE860H07862 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 10-Mar-17 100.1445 7.0000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.2526 6.5000 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.2731 6.6300 337.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.2902 6.6632 445.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6800 7.3380 1.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1213 7.4000 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.5084 7.4000 250.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 120.2444 9.0000 22.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 119.9606 9.0000 6.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 99.9409 7.4200 500.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 119.6821 9.0000 60.00 INE953L07115 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 27-Feb-18 103.4289 9.9300 5.00 INE660A07NL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.66% 07-Mar-18 101.1073 7.5500 500.00 INE660A07NL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.66% 07-Mar-18 101.1073 7.5500 500.00 INE016P07096 VISTAAR FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.45% 06-Apr-18 100.0000 12.6012 200.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.3765 7.5000 250.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.3765 7.5000 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9098 6.7200 3.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 101.9884 6.7000 1000.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 101.9884 6.7000 1000.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6350 6.6769 1000.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.9116 7.4708 690.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 100.6358 7.5000 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 100.6358 7.5000 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 104.1144 6.6900 100.00 INE093J07HS2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Mar-19 113.5000 0.0000 7.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.4855 6.9500 200.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7616 7.3000 5000.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD 19-Jul-19 110.0000 0.0000 1.50 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5403 7.9850 250.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5403 7.9850 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.6043 7.5300 500.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 99.8092 7.8300 50.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 99.3400 9.6500 0.40 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.3162 9.2500 75.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.4774 8.9000 1000.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.3571 7.5500 100.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9165 6.7500 650.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2649 7.5400 300.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9165 6.7500 650.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2649 7.5400 300.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.8805 6.7700 100.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 100.0320 7.6000 2500.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.0614 7.5400 300.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.0614 7.5400 250.00 INE660A08BG3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 07-May-20 104.3668 8.2400 50.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.0268 7.5200 1000.00 INE931S07058 ADANI TRANSMISSION LIMITED - 12-May-20 77.1408 8.2500 3300.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 100.0000 6.8423 2200.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.7444 7.5650 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.2813 6.9448 50.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.9556 9.4800 400.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.2253 8.9200 150.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 106.0800 7.8000 2.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 107.9639 7.1050 250.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 103.1857 7.8491 200.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.9544 7.4917 600.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9152 6.9700 100.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9152 6.9700 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 8.80 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.8700 8.7000 14.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.3795 7.9400 900.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.0787 9.4200 650.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3580 9.3600 350.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.7500 11.0400 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.7100 7.7900 20.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 104.1689 7.7500 100.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 103.3100 8.8047 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 103.2500 8.6700 35.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3400 8.6150 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.4800 7.5925 66.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.4500 8.4335 4.60 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.4673 9.0900 240.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.0816 7.3050 650.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1157 7.3000 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.1800 9.4115 715.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3143 8.3894 10.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.6000 9.0400 300.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.9292 7.9518 500.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2171 8.8000 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.5895 7.9500 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.5411 7.9618 250.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.8900 8.5900 10.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 100.0000 8.0400 5.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.0400 8.4847 5.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.9500 7.3100 450.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 106.3525 7.3600 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 121.0781 6.0900 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.4074 8.3200 260.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0400 10.9300 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.3214 10.9500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.9000 11.4100 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.4074 8.3200 390.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0091 9.4815 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.3000 6.1400 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.2400 6.1700 50.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 124.0836 6.1500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8432 10.9500 53.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2500 11.2500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com