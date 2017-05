Feb 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17766.00 NSE 60272.80 ============= TOTAL 78038.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.1600 6.8000 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.3400 6.7500 250.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 100.4400 6.7500 100.00 INE804I07SN2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 154.2810 12.0000 10.00 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 15-Nov-17 123.1300 7.5500 250.00 INE332A08022 THOMAS COOK (INDIA) LTD 9.37% 31-Aug-18 102.0853 7.8500 330.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 8.79% 26-Oct-18 101.9800 7.4900 500.00 INE233B08095 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.40% 20-Nov-18 102.8600 7.6500 116.10 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.4100 8.4200 1621.30 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 104.2800 7.6500 250.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.4800 8.9000 500.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-20 99.9700 8.9000 500.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.4900 8.7900 4739.70 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0000 6.7600 750.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.0000 7.6000 850.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.9900 6.8400 1600.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.3900 19.7500 5.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.8600 7.5300 150.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.5900 7.5000 1000.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.4100 9.6500 75.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 101.0200 7.1100 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1700 9.3700 260.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.0000 10.0000 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.5000 11.2900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6000 8.1100 8.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 106.7300 6.1100 1000.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 105.0600 7.6100 600.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.6900 7.2600 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 102.4500 4.9900 5.90 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 100.0000 7.3100 500.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 119.0000 6.1000 40.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6200 9.0600 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.4000 6.1200 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.5400 6.0500 4.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 109.0200 8.7400 200.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0000 0.0000 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.8000 10.9700 510.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.4800 0.0000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0000 11.0600 24.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.2000 9.0000 1.00 NSE === INE093J07676 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 13-Feb-17 197.3150 0.0000 5.20 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.1615 6.8000 250.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.1601 6.3950 250.00 INE804I07ZQ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 24-Mar-17 121.1774 7.7779 1000.00 INE121A07JD8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.10% 24-Mar-17 100.2067 6.6738 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.3453 6.9382 290.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.2526 6.5001 100.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.2546 6.4865 440.00 INE721A07JZ8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 29-Mar-17 100.2567 7.1076 1550.00 INE660A07MU3 SUNDARAM FIN 8.86% 13-Apr-17 100.2175 7.1950 100.00 INE657N07175 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 19-Apr-17 101.9759 7.8000 885.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.4566 7.2759 100.00 INE033L07CG0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.79% 02-May-17 100.2824 7.2450 20.00 INE140A08SM8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 30-Jun-17 100.3876 7.7700 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7197 7.7596 350.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.2997 6.7000 8.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.4644 6.8000 15.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.5520 6.8000 19.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.8979 7.5300 900.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.8979 7.5300 900.00 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 123.1260 7.5500 250.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-17 101.1317 7.7184 281.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 94.2800 6.6500 1000.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 102.0905 6.6500 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 102.0905 6.6500 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.3784 6.7000 50.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 122.6688 11.6204 1500.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.2033 6.6100 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.2033 6.6100 50.00 INE931S07140 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.70% 16-Mar-18 101.0721 8.6299 1000.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.7535 7.4800 50.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.7903 6.6944 200.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9997 7.6800 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8509 7.5800 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8509 7.5800 50.00 INE667F07FN6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 29-May-18 116.7179 7.8500 5.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 101.0961 7.6000 500.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 101.2203 8.3199 293.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6500 6.6660 1000.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-18 106.8565 7.2313 9.00 INE923L07076 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-18 101.2203 8.5631 293.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.2891 6.7300 59.20 INE700A07014 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.20% 25-Jan-19 100.0000 8.3668 1000.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.7500 8.3233 1401.10 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.5049 6.7200 170.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.5949 7.5500 50.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 104.2776 7.6500 250.00 INE296A07KN5 BAJAJ FINANCE LIMITED 29-Mar-19 109.6911 7.6000 35.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.64% 31-May-19 105.9265 6.7700 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.6485 6.8000 7.00 INE923L07084 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-19 101.2203 8.7035 310.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.0000 0.0000 1.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7616 7.3000 500.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.8564 7.5800 100.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.8678 8.9420 450.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.2647 7.2700 35.00 INE700A07022 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.47% 27-Jan-20 100.0000 8.6481 1000.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.3000 9.2773 6615.50 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9115 6.7500 1350.00 INE241O07507 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 18-Feb-20 100.0000 0.0000 3.80 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9115 6.7500 1350.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9163 6.7500 45.00 INE756I07AZ6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.71% 24-Feb-20 100.0000 7.7100 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.7724 6.9500 45.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.3973 6.8600 45.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0100 6.7530 2250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 100.0480 7.6000 100.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.1465 7.5315 550.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.7178 8.0275 465.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.6987 6.9500 100.00 INE477L07677 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 20-Apr-20 104.4125 8.9783 160.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 106.1016 8.7146 150.00 INE265J07092 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION - 20-Apr-20 101.5242 9.2982 139.00 INE371K08086 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-Apr-20 102.8060 7.9985 137.00 INE582L07096 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.50% 20-Apr-20 100.9209 8.1985 136.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.0650 8.0285 135.00 INE283O07095 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE - 20-Apr-20 103.0127 9.9581 20.00 INE389H07037 KEC INTERNATIONAL LIMITED - 20-Apr-20 103.7730 9.3282 8.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LIMITED - 29-Apr-20 100.5626 9.4780 168.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.0000 7.6000 1700.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.1945 7.4600 1250.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.1665 7.4700 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.3330 7.4900 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.3330 7.4900 500.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 122.6692 7.5700 34.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 100.0000 6.8442 2750.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.8588 7.5275 150.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 14-Sep-20 107.6190 9.3851 200.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.4762 7.4900 1000.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.3851 8.8500 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.4762 7.4900 1000.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.3851 8.8500 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 105.4322 7.1861 50.00 INE298T07076 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-20 99.7973 10.3000 57.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 104.5500 7.3700 8.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 103.5903 7.5000 1000.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 103.5903 7.5000 500.00 INE700A07030 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.65% 27-Jan-21 100.0000 8.8302 1000.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.8688 7.6000 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.8688 7.6000 500.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 109.2900 7.1200 20.00 INE688I07360 CAPITAL FIRST LIMITED 8.70% 15-Sep-21 101.0100 8.4000 400.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8962 8.9000 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0801 8.8500 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0041 7.1200 600.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0041 7.1200 100.00 INE669E08227 IDEA CELLULAR LIMITED 8.04% 27-Jan-22 10.0000 8.0300 4000.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 104.8163 7.2000 30.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 107.0597 7.3500 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 107.0597 7.3500 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.0600 7.9000 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.7374 7.5846 1300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3105 9.3700 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4055 9.3500 500.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 109.2000 7.9000 3.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 109.1700 7.9800 40.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.0000 11.3980 49.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 109.2000 7.8100 700.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 110.1821 7.6000 50.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 110.1821 7.6000 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 110.7800 7.2646 216.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 108.2000 7.3900 4.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 110.4600 7.3500 4.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 104.0500 8.0000 4.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 104.0600 8.0000 2.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 106.7700 6.1000 600.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 103.3800 8.6500 1.00 INE092T08568 IDFC BANK LIMITED 8.86% 20-Sep-25 105.1000 8.0000 2.00 INE092T08592 IDFC BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-25 105.4400 8.0000 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.4900 8.5905 6.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 105.0633 7.6049 600.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.4800 7.5924 8.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.6850 7.6300 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2165 8.8000 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.6892 7.2600 250.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.0543 7.2350 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.7900 7.2500 200.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 108.0300 7.4000 25.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 101.2801 8.3650 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 118.7265 6.1400 40.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 118.9000 6.1400 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.9500 10.9527 603.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1042 8.3400 100.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.4941 10.1800 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0800 11.5500 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5008 10.6100 2.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1042 8.3400 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.3931 10.3000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.6683 6.1000 15.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 107.0602 7.3050 50.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 107.0602 7.3050 50.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 109.0232 8.7355 200.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.0500 9.7135 49.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.5095 10.1700 16.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8428 10.9500 6.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.1100 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.2432 10.1800 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.5095 10.1700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National 