Feb 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14263.10 NSE 65212.50 ============= TOTAL 79475.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.2400 6.6700 100.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.8900 6.5500 1220.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 102.4100 7.3500 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.9000 7.3500 250.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LTD 9.60% 25-Mar-18 101.5200 8.1000 500.00 INE258T07021 STERLING HABITATS PRIVATE LIMITED 16.50% 30-Sep-18 100.0000 - 36.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.7200 7.1000 67.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.7300 7.4500 250.00 INE774D07PO2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 02-Sep-19 100.7184 7.7000 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7100 7.4900 250.00 INE513Q07058 SVASTI MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.75% 30-Dec-19 100.6159 - 66.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 122.9400 7.5200 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.2900 9.2800 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0200 6.7500 500.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.6400 7.6400 250.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 99.9900 7.5800 500.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.4000 - 11.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.3600 7.5300 250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.6600 7.4800 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 101.0400 7.1100 800.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.20% 21-Dec-21 100.8200 6.9900 650.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.7200 6.9800 500.00 INE414G07BT7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-22 100.1404 8.9400 85.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.2900 6.0400 50.00 INE246R07152 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.00% 13-Apr-22 100.0000 8.0000 100.00 INE491W07030 ZEN LEFIN PRIVATE LIMITED 13.25% 23-Jun-22 99.9996 - 15.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.5800 6.0500 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.7700 7.7800 76.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.8500 7.4200 2000.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 105.4600 7.9000 700.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8700 7.3200 500.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.4500 9.0200 93.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.4700 7.3200 400.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 99.9300 7.3000 700.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 119.2700 6.1000 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 120.5200 6.1000 0.20 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6200 9.1200 70.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0600 8.3500 160.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3700 3.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.2600 6.0300 42.50 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 100.9400 7.3200 1000.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 109.8000 8.6700 400.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.8000 0.2000 55.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.5100 8.8700 9.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 0.0000 1.00 NSE === INE093J07601 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-17 166.3550 0.0000 3.40 INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 154.2300 0.0000 7.50 INE093J07643 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 150.2500 0.0000 5.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 157.1170 0.0000 8.50 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.2684 6.4848 870.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.3934 6.7000 158.00 INE657N07175 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 19-Apr-17 101.9759 7.8000 1000.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.4766 7.8129 10.00 INE814H07158 ADANI POWER LIMITED - 05-May-17 101.1439 8.5775 2200.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 96.8878 6.5500 1220.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0961 7.3501 350.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0961 7.3500 350.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6953 6.6900 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 102.4071 7.3500 2000.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 102.4071 7.3500 1750.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.9761 7.3800 100.00 INE076G07016 AVANTHA REALTY LIMITED - 01-Jan-18 100.0000 - 1250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.9004 7.3500 250.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.60% 25-Mar-18 101.5193 8.1000 1250.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.4198 7.8000 1050.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.4198 7.8000 1050.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 118.5964 8.5500 5.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-18 123.8500 0.0000 8.50 INE976I08185 TATA CAPITAL LIMITED 9.00% 28-Jun-18 100.7386 8.3500 1000.00 INE774D07QP7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.62% 29-Jun-18 100.0036 7.6600 250.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 05-Oct-18 102.0000 0.0000 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4911 6.8200 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4911 6.8200 1000.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.4110 6.7000 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.4110 6.7000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.2229 6.7000 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.2229 6.7000 200.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-18 106.8476 7.2314 3.00 INE093J07HL7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 04-Jan-19 121.7000 0.0000 1.80 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.5235 9.0200 650.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 105.1500 0.0000 2.50 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 102.0800 0.0000 2.50 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 08-Jul-19 100.9600 0.0000 1.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.26% 12-Aug-19 101.7271 7.4500 250.00 INE774D07PO2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 02-Sep-19 100.7184 7.7000 250.00 INE093J07LI5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Sep-19 108.2000 0.0000 2.50 INE093J07LA2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Sep-19 108.6000 0.0000 2.50 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Oct-19 109.4000 0.0000 2.50 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 105.1541 6.7500 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 105.1541 6.7500 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7130 7.4850 250.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.5000 8.6871 300.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.7964 8.7400 200.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.6846 6.7800 150.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.6846 6.7800 100.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.3000 9.2771 2403.90 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9115 6.7500 1350.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.9115 6.7500 250.00 INE756I07AZ6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.71% 24-Feb-20 100.0000 7.7100 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.7326 6.9550 260.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.7326 6.9550 260.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.0000 7.5800 300.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 103.6628 6.7800 200.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 103.6628 6.7800 200.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0182 6.7500 1250.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.6386 7.6400 500.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Mar-20 100.0640 7.6000 1750.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 103.0820 7.5238 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 103.9537 6.9550 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 103.9537 6.9550 100.00 INE041G07101 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 8.00% 28-Apr-20 94.2500 10.1600 10.00 INE093J07QO2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-May-20 121.8000 0.0000 40.00 INE093J07QP9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-May-20 100.0000 0.0000 11.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.2203 7.4500 250.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.2203 7.4500 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.3743 7.4750 500.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.3121 9.5000 500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.3855 7.4500 500.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 122.9353 7.5200 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 100.0000 6.8421 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.6298 6.9500 1000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.6298 6.9500 1000.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.3619 7.5300 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 105.4365 7.1800 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 105.4365 7.1800 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 103.6238 7.4900 1500.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 103.6238 7.4900 1000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3147 7.1054 1750.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3147 7.1054 1750.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0406 7.1100 800.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 110.1499 7.1400 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 110.1499 7.1400 100.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 99.2343 6.9000 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 17.90 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 105.4204 7.1700 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 105.4204 7.1700 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.8231 6.9850 650.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.7500 7.0700 23.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.7218 6.9800 500.00 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 100.0000 7.9400 250.00 INE669E08227 IDEA CELLULAR LIMITED 8.04% 27-Jan-22 10.0000 8.0300 4000.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.3781 6.0200 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.3781 6.0200 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 104.6374 7.1400 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 104.6374 7.1400 50.00 INE690F08196 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.48% 27-Mar-22 101.0000 8.6100 28.00 INE695F09425 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.48% 28-Mar-22 98.5500 10.6100 4.00 INE246R07152 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED 9.80% 13-Apr-22 100.0000 7.9900 510.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.4854 8.0000 3.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.5750 6.0450 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 101.7800 7.4000 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 104.4351 8.0000 5.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.7718 7.8600 500.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.8372 8.1550 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 97.6198 9.5300 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3580 9.3600 10.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.5000 9.7100 9.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.6540 8.6500 400.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 109.8200 7.7100 2300.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 110.2895 7.5800 50.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 110.2895 7.5800 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.7614 7.7800 68.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.8457 7.4200 2000.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7300 1.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 105.4580 7.9000 700.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.2495 7.2600 50.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 105.1666 7.2600 50.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 106.8000 6.0950 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8706 7.3200 500.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 106.7031 7.2600 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0000 9.3279 240.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8000 8.6200 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1817 7.2900 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.1817 7.2900 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.3500 9.3800 19.70 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.7502 7.6200 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.7502 7.6200 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1639 7.6100 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1639 7.6100 50.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.3144 9.2400 100.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.2376 7.7900 250.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.5500 9.2200 146.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 104.2500 8.2400 292.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.4684 7.3000 755.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.4718 7.3000 250.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.0461 10.3807 150.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0000 7.3051 820.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0289 7.3000 250.00 INE514E08FJ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.25% 01-Feb-27 100.0000 7.2500 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.6500 6.0300 1.80 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 121.1822 6.1000 200.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 121.1957 6.1000 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0649 8.3500 320.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.7045 8.8900 150.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.9784 10.0500 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.6300 10.5000 24.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0800 11.5600 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.9000 11.4000 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1424 8.3300 120.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.6300 10.5000 11.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.5671 6.1100 10.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 100.9418 7.3200 1000.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 113.5010 9.1247 220.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 121.3233 7.3500 70.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5925 11.0000 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.8728 9.5374 400.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.0861 8.6345 300.00 