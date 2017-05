Feb 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10785.30 NSE 51942.30 ============= TOTAL 62727.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.5300 7.5100 25.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 154.3900 12.0000 30.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.2100 7.5500 200.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 119.7900 9.0000 7.00 INE001A07KO7 HDFC 9.25% 11-Mar-18 101.9000 7.3500 150.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.9400 6.9300 1100.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 101.9736 7.0000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.5400 6.7800 150.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.85% 15-Apr-19 101.9700 6.8300 250.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 104.4100 6.9000 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 104.0100 6.9000 300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.5000 7.1500 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 103.9700 6.8700 1000.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 104.2300 6.8600 195.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.3800 7.5200 250.00 INE774D07NT6 MAHINDRA AND MAHINDRA 8.48% 30-Oct-20 102.3459 7.7100 5.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 76.6900 7.3600 11.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.0800 7.4500 600.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 110.1200 7.6000 300.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.3600 0.0000 72.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.7400 8.4000 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.47% 16-Sep-21 101.3700 7.1000 750.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.7200 6.9900 1750.00 INE491W07030 ZEN LEFIN PRIVATE LIMITED 13.25% 23-Jun-22 100.0000 14.0900 15.00 INE202B07IO3 DHFL 9.25% 09-Sep-23 100.1200 9.2200 250.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 113.9300 5.9900 17.50 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 113.4200 5.9900 17.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 108.9900 8.0800 1250.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 101.3900 8.8500 40.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.17% 30-Mar-26 103.4300 8.6000 2.00 INE202B08777 DHFL 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3800 4.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 103.4700 8.4300 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 105.5200 0.0000 1.00 INE202B07HV0 DHFL 9.30% 16-Aug-26 99.8600 9.3000 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8500 8.9000 159.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2600 7.6000 300.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9300 8.7400 50.00 INE514E08FJ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.25% 01-Feb-27 100.2473 7.2100 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.9700 6.2800 10.10 INE020B07GH7 REC LTD 8.12% 27-Mar-27 113.7500 6.2400 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4600 9.1000 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.0000 11.1400 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.6900 6.1800 12.20 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.1500 0.0000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.1600 8.8200 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.1300 0.0000 59.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.1300 9.7300 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1000 9.2200 5.00 INE202B08785 DHFL 10.75% 31-Dec-99 100.7500 10.5900 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.3000 9.8500 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5000 10.0500 1.00 NSE === INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE 8.82% 28-Feb-17 100.0705 7.0600 1000.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.00% 10-Mar-17 100.1525 6.7000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.43% 28-Mar-17 99.3098 6.4818 100.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 25-Apr-17 163.5100 0.0000 2.50 INE511C07482 MAGMA FINCORP LIMITED 9.63% 28-Apr-17 100.0415 8.7900 100.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 162.0000 0.0000 0.40 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 101.3276 6.8000 100.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.5246 6.8000 31.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.9621 7.4100 16.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.2097 7.5500 200.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.4984 7.5500 100.00 INE752E07HR6 PGC LTD 8.84% 21-Oct-17 101.4050 6.5800 75.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.3956 6.6500 25.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.8566 6.7500 11.00 INE915D07TB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 01-Mar-18 108.1100 - 10.00 INE001A07KO7 HDFC 9.25% 11-Mar-18 101.9004 7.3500 150.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.4181 7.8000 1050.00 INE752E07LC0 PGC LTD 8.70% 15-Jul-18 110.0068 7.3600 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.9386 6.9300 1450.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.9386 6.9300 350.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.1047 6.8000 125.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 101.9736 7.0000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5409 6.7800 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5229 6.8000 150.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.8191 6.8000 10.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.1502 7.4700 10.00 INE093J07HL7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 04-Jan-19 117.8000 0.0000 0.70 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 104.0615 6.8000 150.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 104.0615 6.8000 150.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.4914 6.8000 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.4914 6.8000 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.3808 6.8000 40.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.3808 6.8000 250.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 08-Mar-19 105.1500 0.0000 2.50 INE013A07W11 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.95% 15-Mar-19 101.1372 8.3200 300.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 102.4855 6.7000 200.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 102.4855 6.7000 200.00 INE001A07OQ4 HDFC 8.72% 15-Apr-19 102.3736 7.4991 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.9668 6.8300 500.00 INE001A07OQ4 HDFC 8.72% 15-Apr-19 102.3736 7.5000 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.9668 6.8300 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.2716 6.7300 833.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 14-Jun-19 102.0800 0.0000 2.50 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 104.6024 6.8100 500.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 28-Jun-19 100.9545 8.5000 1000.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.9993 7.4093 350.00 INE001A07OR2 HDFC 8.26% 12-Aug-19 101.5847 7.5100 900.00 INE001A07OR2 HDFC 8.26% 12-Aug-19 101.6071 7.5000 900.00 INE202B07HQ0 DHFL 9.10% 16-Aug-19 100.9758 8.6100 50.00 INE202B07HQ0 DHFL 9.10% 16-Aug-19 100.9758 8.6100 50.00 INE093J07LI5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 09-Sep-19 108.2000 0.0000 2.50 INE093J07LA2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 09-Sep-19 108.6000 0.0000 2.50 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 14-Oct-19 109.4000 0.0000 2.50 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 104.6337 7.5450 150.00 INE046W07032 MUTHOOT MICROFIN LIMITED 12.00% 30-Nov-19 102.1354 11.7500 200.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 104.0084 6.9000 300.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.1531 10.7500 100.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.7217 8.8000 50.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.7217 8.8000 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.5024 7.1500 500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.5069 7.1500 1170.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 104.0345 6.8450 2350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 103.9932 6.8600 1350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 103.9969 6.8596 209.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.0000 7.5842 1000.00 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD - 02-Mar-20 100.0000 0.0000 98.30 INE053F09GU8 IRFC 6.70% 08-Mar-20 102.1503 6.0074 790.00 INE020B08823 REC LTD 8.87% 08-Mar-20 105.4806 6.8243 205.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 100.0000 7.7060 1000.00 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 100.0000 6.1532 250.00 INE752E07GW8 PGC LTD 8.84% 29-Mar-20 105.5348 6.8044 205.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 103.0488 7.5338 17.00 INE477A07225 CANFIN HOMES LIMITED 7.57% 12-Apr-20 100.1667 7.5233 500.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.0000 7.6029 300.00 INE001A07NW4 HDFC 8.70% 18-May-20 103.4812 7.4350 2000.00 INE001A07NW4 HDFC 8.70% 18-May-20 103.4401 7.4500 1000.00 INE020B08AD7 REC LTD 6.83% 29-Jun-20 100.0000 6.8413 750.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.3819 7.5228 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.4049 6.9000 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.4049 6.9000 350.00 INE001A07OA8 HDFC 8.65% 18-Sep-20 103.5946 7.4500 1000.00 INE001A07OA8 HDFC 8.65% 18-Sep-20 103.5946 7.4500 1000.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LTD 8.07% 20-Sep-20 100.0000 8.0579 105.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.0841 7.4500 650.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.1231 7.4399 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 110.1246 7.6000 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 110.1246 7.6000 700.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.7355 8.4000 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3733 7.0900 1350.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3347 7.0900 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.90% 26-Sep-21 99.9400 8.8925 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0406 7.1098 350.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0981 7.0950 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 99.0023 6.9519 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 43.90 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.7210 6.9800 1750.00 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 100.2700 7.8700 100.00 INE669E08227 IDEA CELLULAR LIMITED 8.04% 27-Jan-22 101.6280 10.5000 1.00 INE246R07152 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 9.80% 13-Apr-22 100.1500 7.9700 230.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.4072 7.9800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.4072 7.9800 100.00 INE752E07MO3 PGC LTD 8.40% 27-May-22 105.2796 7.1500 100.00 INE752E07MO3 PGC LTD 8.40% 27-May-22 105.2796 7.1500 100.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 102.2000 7.5918 160.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.5255 7.9150 430.00 INE202B07IN5 DHFL 9.05% 09-Sep-23 98.4558 9.3500 1000.00 INE202B07IO3 DHFL 9.25% 09-Sep-23 99.8821 9.2500 255.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LTD 8.07% 20-Sep-23 100.0000 8.0552 16.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.5388 8.6768 500.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 9.08% 23-Nov-23 101.5500 8.7500 10.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 110.4370 7.9200 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 108.9868 8.0800 1500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.4000 7.6800 76.00 INE752E07MJ3 PGC LTD 8.15% 09-Mar-25 105.4348 7.2300 50.00 INE752E07NR4 PGC LTD 8.13% 25-Apr-25 105.3544 7.2300 50.00 INE020B08963 REC LTD 8.11% 07-Oct-25 104.7354 7.3400 104.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-25 100.4911 7.3075 500.00 INE752E07NK9 PGC LTD 8.32% 23-Dec-25 106.9034 7.2300 50.00 INE053F07868 IRFC LTD 7.04% 03-Mar-26 107.0003 6.0100 450.00 INE053F07868 IRFC LTD 7.04% 03-Mar-26 107.0003 6.0100 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.17% 30-Mar-26 103.3500 8.6100 12.00 INE202B08777 DHFL 9.40% 08-May-26 100.0500 9.3700 4.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL 9.35% 27-May-26 103.2800 8.8000 15.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.4701 8.4300 50.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 01-Aug-26 103.5005 8.3325 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2017 7.2870 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.2017 7.2870 200.00 INE202B07HV0 DHFL 9.30% 16-Aug-26 99.8641 9.3000 160.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0841 200.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 101.6635 7.6325 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8100 8.8500 14.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2986 7.5900 659.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2986 7.5900 350.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 26-Sep-26 100.2055 8.9531 52.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.5362 8.3500 15.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2143 8.8000 50.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9311 8.7400 66.00 INE514E08FJ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.25% 01-Feb-27 100.2473 7.2100 250.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 118.9668 6.1325 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 116.5000 7.3300 3.00 INE752E07MD6 PGC LTD 8.93% 20-Oct-29 112.6558 7.3500 50.00 INE752E07MD6 PGC LTD 8.93% 20-Oct-29 112.6558 7.3500 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5500 8.8500 1000.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.8000 10.9916 181.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED - PERPETUAL 100.0000 10.0700 169.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1596 8.3300 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.3626 8.3300 36.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2300 11.5100 12.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3800 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.6280 10.5000 1.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.5756 7.3400 50.00 INE752E07MH7 PGC LTD 8.20% 23-Jan-30 106.7327 7.3700 100.00 INE752E07MH7 PGC LTD 8.20% 23-Jan-30 106.7327 7.3700 90.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 111.6417 6.0000 140.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 97.1415 7.3300 750.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4255 9.2500 2500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7400 30.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2679 11.2600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com