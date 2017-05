Feb 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8275.00 NSE 59148.80 ============= TOTAL 67423.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 154.4400 12.0000 14.50 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 100.2500 8.6700 100.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 119.9100 9.0000 100.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 101.8400 7.3500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.5500 6.7800 250.00 INE296A07JU2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 11-Mar-19 102.2949 7.6200 100.00 INE660A07KW3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jul-19 103.6900 7.8500 480.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.1100 8.5500 50.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.4400 7.6800 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7700 7.4600 250.00 INE046W07032 MUTHOOT MICROFIN LIMITED 12.00% 29-Nov-19 103.5000 11.1000 100.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.7000 10.5000 50.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.3300 7.4600 700.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.4584 7.4500 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.5200 7.4200 126.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.4600 18.7200 9.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6600 6.8600 100.00 INE774D07NT6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 30-Oct-20 102.2100 7.7500 100.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 77.9500 6.9000 11.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 102.3300 7.8900 200.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 102.7500 6.0000 0.50 INE246R07061 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.88% 22-Apr-21 103.3900 7.8900 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 101.1000 7.1000 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.2700 6.8800 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.7200 6.9800 1000.00 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 108.1100 7.8300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.2300 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.1700 9.2000 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9800 7.5900 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 114.1000 5.9600 17.50 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 113.5900 5.9600 17.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 108.9800 8.0800 500.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 111.4500 7.3400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.8500 0.0000 2.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 105.9300 7.2800 60.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.8600 8.3700 50.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 103.6400 8.3100 50.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.1200 9.1200 5.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 102.3000 9.4500 1.00 INE514E08FJ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.25% 01-Feb-27 100.0000 7.2500 750.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 110.9200 5.9700 9.00 INE053F09IA6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.39% 06-Dec-27 111.0300 5.9700 200.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.4700 7.3100 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 0.1300 263.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.3700 5.9900 40.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.3300 6.0200 40.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 500.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.4900 9.8500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 7.0600 31.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.5000 3.0300 15.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 100.8000 10.5800 20.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.6900 9.4000 10.00 NSE === INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 154.5300 0.0000 0.40 INE918K07DO6 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 24-Feb-17 111.4280 9.0000 8.50 INE511C07516 MAGMA FINCORP LIMITED 9.85% 24-Feb-17 100.0717 7.9508 750.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.2672 6.7000 10.00 INE511C07490 MAGMA FINCORP LTD 9.55% 20-Mar-17 100.1092 7.9998 500.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 100.2724 6.3498 5.00 INE105N07019 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-17 100.1250 7.2400 185.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.1993 8.8329 250.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 129.6935 8.2615 500.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.4169 6.5449 15.00 INE105N07027 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-17 100.6609 7.2400 185.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6784 7.3500 500.00 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-17 103.1157 7.0123 55.90 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 101.4757 10.3050 350.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 101.2872 7.4500 346.00 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 125.5400 0.0000 4.00 INE614G07022 RELIANCE POWER LIMITED 10.60% 23-Jan-18 100.0300 10.9879 600.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 119.9158 9.0000 7.00 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 120.0000 0.0000 2.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 101.8372 7.3500 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.3370 6.7100 80.00 INE915D07TB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 01-Mar-18 108.2200 - 90.00 INE915D07TA2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 01-Mar-18 108.5200 - 21.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2500 6.7100 1050.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.3907 7.8233 270.00 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-18 100.8400 7.6339 185.00 INE093J07FS6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Jun-18 124.8000 0.0000 40.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 102.1036 6.9500 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 102.1036 6.9500 250.00 INE105N07043 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-18 101.1800 7.6412 185.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5473 6.7800 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5473 6.7800 100.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.0000 7.4800 500.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 102.3263 7.6250 100.00 INE013A07W11 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.95% 15-Mar-19 101.5512 8.1000 300.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 102.2949 7.6200 100.00 INE093J07HS2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Mar-19 120.5000 0.0000 3.40 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 101.0000 0.0000 2.50 INE105N07050 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-19 101.3000 7.7527 185.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.4511 7.4600 500.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.4511 7.4600 500.00 INE093J07IT8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 121.0700 0.0000 5.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 110.2000 0.0000 3.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.0900 0.0000 1.00 INE093J07KI7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 111.5050 0.0000 5.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.1074 8.5500 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0531 7.4700 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0531 7.4700 250.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.4394 7.6800 100.00 INE105N07068 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-19 101.4500 7.8084 185.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7682 7.4600 700.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7682 7.4600 250.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 78.2200 6.8000 11.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.3000 9.2761 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.9907 6.8600 2750.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.9907 6.8600 2250.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.3270 7.4600 700.00 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 02-Mar-20 100.0000 0.0000 2.50 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 102.1903 5.9928 790.00 INE756I07AW3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Mar-20 100.2652 7.7200 3000.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 100.0000 6.7558 250.00 INE105N07076 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-20 100.6600 8.1978 185.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.2828 7.4600 850.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.5446 7.4123 2874.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.5446 7.4123 2000.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.8462 8.0292 960.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.2948 6.9337 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.6867 7.4197 2000.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.6867 7.4200 2000.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.5500 7.8600 80.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.6638 6.8601 100.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 100.8000 8.1816 185.00 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 30-Oct-20 102.2083 7.7500 100.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 102.3256 7.8900 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 103.7482 7.3161 876.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-21 100.9000 8.1796 185.00 INE246R07061 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.88% 22-Apr-21 103.3940 7.8900 100.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.2413 9.0000 169.80 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.2413 9.0000 121.30 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.2499 8.9500 300.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.6118 8.9500 125.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.2499 8.9500 300.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3724 7.0900 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3724 7.0900 2000.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0782 8.8500 1850.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5299 8.8500 750.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0782 8.8500 650.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5299 8.8500 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0974 7.0950 500.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-21 101.0000 8.1771 185.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.3142 7.4500 750.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 99.5426 7.6000 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7474 7.0300 150.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7474 7.0300 150.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.2930 8.4000 100.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.2708 6.8800 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 22.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 108.5500 10.6000 20.00 INE105N07118 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-22 101.0500 8.1865 185.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 108.1082 7.8300 50.00 INE105N07126 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-22 101.1000 8.1939 185.00 INE105N07134 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-23 101.1700 8.1952 185.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.9550 7.4400 61.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2655 9.1700 2800.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.4650 9.3500 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2177 9.1800 100.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.8400 7.8844 32.00 INE105N07142 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-23 101.2200 8.1999 185.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9760 7.5900 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 114.4000 5.9100 2.50 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.6000 8.3317 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 108.9843 8.0800 500.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 111.4300 7.3500 2.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND 9.00% 29-Dec-24 104.7426 8.1500 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 103.1500 11.5000 4.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 111.2300 7.2200 20.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 101.8000 8.7500 20.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 107.0935 6.0500 750.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7354 7.3400 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 110.9000 8.0200 5.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.4909 7.3075 350.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 107.0719 6.0000 200.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 101.8300 7.6100 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8300 8.8500 10.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5693 7.5500 102.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3500 7.5824 100.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1400 8.9600 1.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3423 8.3847 15.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.3500 7.7727 270.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.1200 9.1200 5.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2138 8.8000 300.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.8400 8.6000 6.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.6700 7.2708 40.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 107.3851 7.3400 150.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 107.3851 7.3400 146.00 INE105N07225 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-27 101.3300 8.2500 250.00 INE053F09IA6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.39% 06-Dec-27 110.9458 5.9800 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.0733 7.3995 300.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 107.8498 7.3401 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 120.1801 6.0000 64.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 109.2561 7.3448 200.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 109.2561 7.3450 200.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 121.2122 6.0966 200.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 121.2257 6.0965 200.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.9300 10.9558 261.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.4397 8.8800 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.3500 11.4700 61.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.8967 8.8601 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 11.3500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.9000 10.9500 79.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 106.4932 7.3500 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 112.0347 5.9600 250.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 112.3976 6.0500 1130.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.5500 6.1000 229.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5500 6.1000 40.00 INE733E07KD0 NTPC 