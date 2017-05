Feb 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22385.60 NSE 62955.40 ============= TOTAL 85341.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.0700 6.9000 250.00 INE901T07026 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.95% 04-Mar-17 100.0673 9.0000 1000.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.2709 7.0500 100.00 INE202B07EB9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-May-17 100.5159 7.4500 1500.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 154.4900 12.0000 14.50 INE975F07FN3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 16-Feb-18 92.7000 7.7000 150.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 101.0200 7.3400 1000.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.25% 30-Jun-18 104.0400 8.9200 100.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.4600 7.9700 250.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 100.5400 7.9800 250.00 INE094O08029 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.20% 02-Nov-18 100.3000 7.9700 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 100.1300 7.9500 1400.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 102.3300 7.6300 100.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.3500 7.6400 250.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 102.3600 7.6500 200.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 101.2800 7.6400 200.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.1500 7.4300 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8200 7.4400 250.00 INE513Q07058 SVASTI MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.75% 30-Dec-19 100.6100 15.4900 34.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.3000 9.2800 625.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.9600 7.6000 500.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 98.9500 7.5800 500.00 INE931S07058 ADANI TRANSMISSION LIMITED 0.00% 12-May-20 77.3200 8.2200 1650.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 100.0300 6.8300 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.4900 18.0000 20.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.6100 7.6400 500.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.7500 7.4500 170.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 101.1400 7.0900 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7100 7.0300 800.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.7600 7.2100 1750.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 99.2300 9.9800 4.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.9900 5.9600 304.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 106.0000 5.9600 180.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.8800 7.3000 350.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA LIMITED 9.17% 04-Jul-23 102.3200 7.3000 1750.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 102.3300 7.3000 650.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7600 7.8300 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.2000 10.1500 7.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.6200 8.3300 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.3600 0.0000 8.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7400 7.5700 50.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 3.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 104.6300 7.6500 50.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA 8.57% 11-Jun-25 102.3300 7.7300 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.1000 7.4500 60.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.9000 9.5000 34.70 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.6500 8.8800 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3700 7.5700 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 29.40 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7300 8.8600 60.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2300 7.6000 152.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.2900 7.4700 400.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 99.3800 7.3100 200.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 100.0000 7.3500 500.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 111.2100 5.9400 9.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.4200 7.3200 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.5000 0.0000 261.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6100 9.0600 21.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 113.5100 5.9100 11.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.5400 7.3500 150.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 500.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3100 9.5000 300.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.8000 3.7000 168.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.0000 0.9300 24.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.9000 10.1000 3.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA 8.85% 31-Dec-99 101.0500 5.5500 300.00 INE028A09081 BANK OF BARODA 8.90% 31-Dec-99 101.0400 5.5500 300.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.4100 0.0000 120.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0000 9.8000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.1600 0.0000 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8300 0.0000 1.00 NSE === INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.0734 6.9000 250.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.0734 6.9000 50.00 INE901T07026 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.95% 04-Mar-17 100.0673 9.0000 1000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0943 6.3498 750.00 INE667F07DN1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.15% 10-Mar-17 100.1972 7.0000 100.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.2709 7.0500 100.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.5211 7.5000 530.00 INE202B07EB9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-May-17 100.5159 7.4500 1500.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.8373 8.4013 750.00 INE093J07866 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 147.7400 0.0000 1.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 101.6200 7.3348 730.00 INE121A08MC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.75% 21-Nov-17 103.0861 8.3248 710.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.8377 7.0000 1.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.9718 7.2600 250.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.9718 7.2600 250.00 INE092T08BE4 IDFC BANK LIMITED 9.00% 24-Jan-18 99.0000 10.0000 3.80 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.9244 6.6000 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.9244 6.6000 1600.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 119.9405 9.0000 100.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.8118 7.2500 124.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.9887 6.6000 181.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.4221 7.2500 2500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1295 7.2200 500.00 INE975F07FN3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 16-Feb-18 92.7437 7.6500 100.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1295 7.2200 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.1207 6.6000 516.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 101.0741 8.2750 500.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.4420 6.6000 190.00 INE915D07TB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 01-Mar-18 108.1700 - 15.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.9478 7.0000 1.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9737 6.6500 500.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 101.0454 7.6300 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 102.0050 6.7850 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 110.4102 7.3100 50.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.4584 7.9700 250.00 INE333L07011 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 11-Sep-18 104.9153 9.2249 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.0500 8.7900 2.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 100.5359 7.9800 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.3861 7.0000 2.00 INE094O08029 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.20% 02-Nov-18 100.2998 7.9700 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 100.1577 7.9300 2150.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 103.2000 9.3000 2.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.5500 9.0036 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.9649 6.8312 266.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.3528 7.6400 250.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 102.3624 7.6500 100.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.1200 0.0000 1.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 102.0311 7.5000 100.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 101.2791 7.6400 200.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.9232 8.0300 700.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.1452 7.4300 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4279 7.5999 2010.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4279 7.6000 1750.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0326 7.4494 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.3500 9.2500 400.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.4163 7.4800 300.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 105.2452 6.8500 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 105.2452 6.8500 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.0157 6.8500 1500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.0157 6.8500 500.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.9562 7.6000 1000.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.9562 7.6000 250.00 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 02-Mar-20 100.0000 0.0000 2.50 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.9877 6.7603 250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 100.5369 7.4587 250.00 INE660N08060 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 100.1100 9.7240 1250.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LTD 8.29% 15-Apr-20 100.7935 7.9975 40.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.3104 7.4500 1350.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 102.9199 7.4105 1500.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 102.9199 7.4105 1000.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.0000 7.6025 150.00 INE093J07QO2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-May-20 100.0000 0.0000 10.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.4584 7.4500 250.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.2937 7.5081 250.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 104.5131 6.8000 20.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 100.0000 6.8400 600.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.8239 7.4700 12.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 105.3544 6.8000 3.80 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 104.2948 6.9337 500.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 101.3752 7.5500 150.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.6121 7.6400 1500.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.2337 7.4400 1000.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.20% 24-Dec-20 103.9773 7.9500 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 103.7499 7.4500 124.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.3803 7.0880 250.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 101.4947 7.6500 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9400 8.8924 500.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 106.8417 7.0000 1.30 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0375 7.3700 850.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0375 7.3700 500.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 99.7343 7.5500 250.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 99.7343 7.5500 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.7468 7.0300 800.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 99.2342 6.9000 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.2367 8.5747 12.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.3836 7.0300 150.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.6368 7.3500 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.6368 7.3500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.7566 7.2200 1750.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 109.3000 10.4000 20.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.9907 5.9600 304.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 106.0036 5.9600 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 101.8789 7.3000 350.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 102.3242 7.3000 1750.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.17% 05-Jul-23 102.3285 7.3000 650.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1674 9.4000 56.50 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 102.0303 7.6500 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7587 7.8300 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7412 7.5650 50.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 29-Dec-24 105.0900 8.0900 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 104.6347 7.6500 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2930 7.6300 200.00 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 108.9000 7.3900 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6016 7.5200 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6016 7.5200 250.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 107.6150 5.9750 300.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 107.8208 5.9500 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.3100 7.2000 12.50 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 101.3785 8.0500 50.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 107.0562 5.9800 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3500 8.6100 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.0252 7.4600 60.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.1000 7.6500 100.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8006 8.3900 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3651 7.5600 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.6342 9.5000 325.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2296 7.6000 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3700 7.5793 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.2943 9.0828 150.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 2.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2132 8.8000 450.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.7547 7.2500 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.5592 7.4500 500.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.1265 7.3500 1010.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 99.4638 7.3000 600.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.6812 7.5000 850.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.3394 6.0600 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.5828 6.0300 100.00 INE514E08FJ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.25% 01-Feb-27 98.9342 7.4000 2400.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 100.0167 7.3437 2200.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 111.1508 5.9500 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 111.1508 5.9500 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.1800 7.3900 300.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.4175 7.3198 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 115.1400 7.3900 3.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 119.7000 6.1300 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 109.6110 7.3600 150.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0635 8.3500 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 102.1800 10.3600 30.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.3500 11.4700 28.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.1400 10.9000 17.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5008 10.6100 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 108.2137 9.2500 10.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5400 10.1000 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3700 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.0000 10.4000 1.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 113.2067 5.9700 1230.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 113.2067 5.9700 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.5650 6.1000 29.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5650 6.1000 40.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 106.4099 7.3500 250.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 106.6235 7.3255 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.6020 7.3400 150.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.3000 10.1500 10.00 