Feb 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16048.20 NSE 51042.80 ============= TOTAL 67091.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.0600 6.8800 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3100 7.7000 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7600 7.6000 250.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.7800 8.3500 25.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.6300 7.7100 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.6900 7.7100 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 101.0300 7.7100 250.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.0500 7.6500 1000.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 75.0000 19.2700 13.50 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 2.70 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.5700 8.8000 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.0700 7.7500 250.00 INE957N07260 HERO FINCORP LIMITED 7.83% 07-Feb-20 100.0000 7.8300 250.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1000 7.6000 500.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.1100 7.5400 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 99.0200 7.2100 1000.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 1.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.7300 7.1500 50.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.7400 7.6000 50.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.0800 7.3600 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.3600 7.4200 1053.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.5600 7.2600 2050.00 INE296A07NS8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.70% 08-Feb-22 100.0000 7.7000 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 101.6600 7.5000 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.3500 8.1500 300.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.9900 7.5500 680.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4000 9.3300 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.6000 7.6000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 1.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.3400 11.6000 2037.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.8800 11.5500 3.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 105.5500 7.8900 700.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0300 9.2700 29.40 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 98.7300 8.1800 500.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.4900 9.1400 22.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.8800 7.5500 250.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.2500 7.3300 500.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 120.0300 6.0100 25.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.6100 9.2000 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 99.7000 0.0000 95.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 99.9800 11.7300 1.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3700 500.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.6600 6.0100 6.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 127.6400 6.1400 40.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0000 10.9400 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.3000 11.4600 511.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.5000 10.1000 2.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.5500 10.4600 20.00 NSE === INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 157.3830 0.0000 2.50 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.2205 7.3100 900.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.4750 7.6680 310.00 INE658R07026 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 06-May-17 100.3582 8.7343 490.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 99.8843 7.7500 800.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 99.8843 7.7500 200.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3124 7.7000 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7126 7.6500 750.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7126 7.6500 500.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 30-Jun-18 104.9305 8.2500 50.00 INE093J07DO0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Sep-18 91.8500 0.0000 3.50 INE851M07119 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LTD 8.63% 28-Dec-18 100.5611 8.2750 300.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 100.6300 0.0000 2.50 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 102.2171 7.8749 888.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.2942 9.1514 1200.00 INE735N08045 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 7.95% 01-Feb-19 99.5987 8.1750 1000.00 INE093J07HD4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 97.1000 0.0000 9.50 INE721A07KN2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 05-Aug-19 101.2317 8.4000 100.00 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Aug-19 117.0000 0.0000 42.10 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.5734 8.8000 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.0654 7.7500 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.4993 7.6694 400.00 INE486H08013 KRIBHCO SHYAM FERTILIZERS LIMITED 7.50% 06-Dec-19 99.9156 8.0500 1000.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 98.9525 9.4200 0.90 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1038 7.6000 500.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.1145 7.5400 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.1305 7.1500 1950.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.1305 7.1500 1000.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.3317 7.8500 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.9035 7.0000 20.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.9556 7.2000 250.00 INE924F08025 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.49% 16-Jul-20 100.0000 8.6700 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7039 7.1400 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7039 7.1440 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.5697 7.2000 600.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.5697 7.2044 550.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.7355 7.6000 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 104.9614 7.2455 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 104.9614 7.2400 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.5830 7.8000 1250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.5830 7.8000 1250.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.6499 9.2462 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0274 7.4700 1500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0274 7.4700 1500.00 INE947F09024 TRANSMISSION CORPORATION OF 8.95% 09-Sep-21 100.7500 8.8900 21.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.8432 9.0378 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.8084 7.4300 1050.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.8084 7.4300 550.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.4654 7.3600 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.4654 7.3600 400.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.8627 7.2400 50.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.8627 7.2400 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 11.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.1148 7.3500 2500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.1148 7.3500 2250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.3593 7.4200 2053.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.2408 7.4500 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.6367 7.2500 2050.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.9500 10.0500 9.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 101.6577 7.5000 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 103.1500 7.4008 9.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.3480 8.1500 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.3482 8.1500 3600.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.9948 7.5500 680.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4046 9.3500 4.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8103 7.8200 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8100 7.8200 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.6583 7.8500 200.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.4524 8.6900 100.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 109.0968 8.1500 200.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 109.9500 7.6848 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.8958 7.5500 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 109.4656 7.6700 12.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.2798 7.7200 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.1629 7.7422 100.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 105.5482 7.8900 700.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.3300 7.6500 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8196 7.6400 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.5400 7.1300 25.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 98.4091 7.6000 50.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 107.0546 5.9800 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3900 8.6100 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.3400 9.2200 28.30 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 104.9800 8.5383 380.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.8300 8.6100 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0997 7.6000 251.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1726 9.2500 1.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.2339 7.5700 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0700 8.9686 180.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.2266 7.9000 400.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.2266 7.9000 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6972 7.8288 200.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.9432 9.3000 212.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 98.7281 8.1801 500.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.8500 9.1600 10.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.3340 150.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.8600 8.6000 10.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.6044 7.5884 400.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.6044 7.5900 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 100.1891 7.1950 500.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 100.2304 7.2248 500.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.9529 7.6100 1500.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.9529 7.6100 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 120.0302 6.0953 600.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.5000 10.5000 2147.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8641 8.6700 600.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.6172 10.1500 150.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.6394 9.8500 44.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2500 11.5000 25.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 109.2500 8.9700 7.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 11.3500 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8641 8.6700 400.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.6214 10.5000 6.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7285 0.50 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3365 9.4950 200.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3209 9.4000 200.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 127.2663 6.0400 20.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4560 10.1700 4.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.1791 11.3000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com