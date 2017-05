Feb 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12009.20 NSE 37668.80 ============= TOTAL 49678.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07SN2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 154.6600 12.0000 10.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.1100 6.7500 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3100 7.7000 750.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.0912 7.6000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8100 7.5500 1500.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.8000 8.3500 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.6500 6.9000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 104.4600 7.0000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9200 6.8500 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.1000 6.5000 750.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.7200 6.9500 250.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 75.0000 - 13.50 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 2.70 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.2900 7.8000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.5500 7.6500 150.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 101.9500 7.7000 250.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2600 7.5400 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.4300 7.0700 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 102.2000 6.0000 0.40 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 102.0200 7.7300 10.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.9000 7.0000 2.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.4800 - 1.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.7400 7.6200 1500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 102.8600 7.6800 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 102.7500 6.0000 0.10 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.3000 7.3700 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.0400 7.3700 50.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.4300 7.2700 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.20% 21-Dec-21 99.8300 7.2300 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.9500 7.2000 550.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 101.0400 9.5000 9.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.4700 6.2400 11.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4100 9.3500 1.50 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 109.1400 8.1500 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 111.4000 7.3500 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 2.5400 4.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1000 8.6500 102.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2500 9.2500 1.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 97.4700 7.6000 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 98.0200 7.6000 100.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 100.0000 7.3500 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.4300 6.2800 16.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 121.4100 6.0500 35.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.8800 9.2500 70.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.3200 0.0000 450.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.9800 0.0000 300.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.7500 0.1400 155.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.9000 10.0000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.8200 0.0000 350.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.5000 11.1900 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.9500 0.0000 2.00 NSE === INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0766 6.5000 150.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0766 6.5000 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.2343 6.5000 100.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.2343 6.5000 100.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.2018 6.8500 350.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 20-Mar-17 100.2502 6.8500 100.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 20-Mar-17 100.2502 6.8500 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.5317 6.6001 5.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6477 7.2000 600.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6477 7.2000 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1099 6.7499 550.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0834 6.8000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1643 6.7400 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.1000 11.1300 12.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.2208 6.8000 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.2208 6.8000 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3124 7.7000 750.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.0912 7.6000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8083 7.5500 1500.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.4285 6.9794 50.00 INE093J07FS6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Jun-18 124.8000 0.0000 40.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.2750 7.7000 850.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4952 7.1500 10.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4592 7.1500 10.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.8217 7.6700 250.00 INE093J07JL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Nov-18 101.0000 0.0000 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.4601 7.0000 250.00 INE093J07KA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Dec-18 101.0000 0.0000 9.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9175 6.8500 250.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.3500 8.5400 880.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.5378 6.8995 5.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.1044 6.5000 3500.00 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 101.7100 0.0000 2.50 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 103.2400 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.5832 7.0200 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.5832 7.0200 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.7175 6.9500 500.00 INE093J07KG1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-May-19 114.8000 0.0000 2.50 INE093J07IT8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 121.0700 0.0000 5.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 110.2000 0.0000 3.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-19 177.0941 8.0215 148.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 114.2500 0.0000 2.10 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2057 7.6755 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2057 7.6755 500.00 INE093J07MF9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Oct-19 119.0000 0.0000 28.50 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.2870 7.8000 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.0655 7.7500 200.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.9342 7.0219 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.5479 7.6500 150.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 99.3954 8.0000 50.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 98.8232 7.9700 250.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 103.7190 7.6800 150.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 101.9464 7.7000 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.9000 9.0300 742.50 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.2619 7.5400 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.5911 7.0000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.5911 7.0100 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.4195 6.9700 900.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.4195 6.9700 900.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.2675 7.1000 1500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.2675 7.1000 1500.00 INE866I07BB2 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 20-Apr-20 103.6761 9.1484 5.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.6600 7.7300 20.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.5894 7.0600 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7215 7.0600 37.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5782 6.9850 500.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5782 6.9850 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.6731 7.1500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.6731 7.1500 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.8568 7.6800 100.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.7552 7.7469 250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.7552 7.7470 250.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.3153 9.3461 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2135 7.4200 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2135 7.4200 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5800 8.4100 8.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2970 7.3700 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.1500 8.9558 4.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.1355 7.3400 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.5037 7.3500 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 31.50 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.4292 7.2700 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2717 7.3100 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.8337 7.2300 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.8744 7.1900 550.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.4966 7.9100 300.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.9454 9.0500 189.80 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.3200 9.9500 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.7826 6.3100 5.70 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.4743 7.8100 2.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 112.3242 5.5905 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 104.9226 7.6800 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7383 9.2800 84.20 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8105 7.8200 300.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6598 7.8500 200.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.1551 8.7500 100.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 109.1368 8.1482 400.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 103.0000 9.1100 10.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 109.6000 7.6500 7.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.2123 7.7300 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.0127 7.7000 100.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 103.2292 7.5548 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.5044 7.6500 55.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.8489 7.7300 201.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 104.6000 7.6000 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7567 7.6500 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.5400 7.1300 13.30 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.4700 8.3500 60.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.0966 8.6500 204.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.8946 7.8500 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0000 9.3280 240.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.2200 7.5900 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6200 9.3396 39.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8600 20.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2300 7.5996 400.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2300 7.5996 150.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 8.9800 20.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 98.7281 8.1800 1500.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 99.0970 7.4800 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.7568 8.2300 500.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.1100 10.3700 300.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 97.4660 7.6000 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.0192 7.6000 400.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 100.0000 7.3481 500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.0502 8.6200 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.0901 8.6700 150.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 101.4000 10.4820 60.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9300 8.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2500 11.5000 4.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5315 10.1000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0800 11.3500 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.6394 9.8495 22.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5444 6.1000 340.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 97.9802 7.5600 50.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 111.8568 9.4244 220.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 96.5599 10.2392 20.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.3000 11.2500 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.5100 8.9900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 